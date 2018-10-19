5 автомобильных хитростей, которые однажды спасут вас от беды

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день водители обращаются за помощью на автофорумы, чтобы найти ответ на волнующий их вопрос. Например, почему из бардачка дует холодный воздух, когда машина прогрета? Автолюбители со стажем делятся своими знаниями, а также раскрывают некоторые хитрости, которые помогают решить проблемы, связанные с эксплуатацией авто, и объясняют, какие действия нужно предпринимать в экстренных ситуациях в пути. В этой статье вы найдете полезные хитрости, а в конце вас ждет интересный бонус, узнав который вы сможете оградить себя от грабителей на дороге.

AdMe.ru собрал 5 автомобильных лайфхаков, которые, мы надеемся, пригодятся каждому владельцу авто.

5. Используйте перчаточный ящик в качестве холодильника

В перчаточном ящике многих современных автомобилей можно найти приятный бонус в виде клапана, при открывании которого впускается холодный воздух кондиционера. Заморозить стейк в бардачке не получится, но использовать эту функцию для охлаждения напитков или, к примеру, хранения сэндвичей в дороге — можно. Многие спорят о полезности и необходимости такого «холодильника»: одни считают, что это ненужное отверстие в бардачке, другие говорят, что это очень удобно. Есть и те, кто покупает клапан и шланг, чтобы самим соорудить мини-холодильник.

4. Соедините баллонный ключ с трубой

Если вам нужно заменить колесо, то Г-образный баллонный ключ — лучший помощник. В отличие от крестообразного Г-образный ключ хорош тем, что его можно удлинить, надев на него трубку, и таким образом превратить в телескопический. Благодаря этому вам будет удобнее использовать свой вес, чтобы открутить гайки.

3. Вкрутите саморез в покрышку, чтобы доехать до шиномонтажа

Во время поездки каждый хотя бы раз ловил на себе взгляд другого участника дорожного движения, который, указывая пальцем на колесо вашего автомобиля, давал понять, что шина спущена. Не у каждого в багажнике лежит набор для починки пробоин в покрышках, и чаще всего приходится снимать колесо, чтобы провести процедуру «лечения». Если колесо пробито не с лицевой стороны, а на рисунке протектора — необязательно менять его на запасное. Дотянуть до шиномонтажа вам поможет плотно вкрученный в отверстие саморез, который, например, можно вытащить из подлокотника. В случае вынужденной замены колеса придерживайтесь следующих схем затяжки гаек, чтобы зафиксировать его как можно надежнее:

2. Сделайте раствор из незамерзающей жидкости и воды

В теплое время года в бачок омывателя многие заливают простую воду, дабы сэкономить. Даже если вы используете специальную омывающую жидкость для летнего сезона, в первые осенние холода бак омывающей жидкости может деформироваться или хуже того — треснуть. Некоторые автолюбители начинают заливать незамерзайку, когда ночная температура опускается до —3—4 °C. Днем, при показателях выше нуля эта жидкость источает неприятный запах. Чтобы не испортить бак омывателя, можно разбавить незамерзайку водой: 2 литра жидкости (до —30 °C) разбавляются 1 литром дистиллированной воды. В итоге вы получите 3 литра незамерзайки до —15—17 °C, с которой вы точно не повредите бак омывателя.

1. Используйте отвертку, чтобы долить масло

Если у вас нет воронки и вы боитесь пролить масло — используйте отвертку. Работает это по такому же принципу, как барная ложка для коктейлей. Возможно, такой способ доливать масло даже лучше, ведь помыть отвертку после процедуры намного проще, чем воронку.

Бонус: новая уловка грабителей на большой дороге