4 секрета, о которых не расскажет ваш мастер-бровист (И несколько полезных хитростей для красивых бровей)

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Тренд на ухоженные брови не собирается сдавать своих позиций, а значит, услуги мастеров-бровистов востребованы как никогда. В то же время неаккуратно выщипанные и подкрашенные брови могут очень сильно изменить лицо. Как не попасть впросак и на что обратить внимание при выборе мастера? Что обычному клиенту не расскажут в салоне красоты? Какие ошибки не стоит допускать при уходе за бровями?

AdMe.ru изучил советы мастеров-бровистов и готов подробно и развернуто ответить на все эти вопросы прямо сейчас.

1. Обращайте внимание на инструменты мастера

Чтобы придать бровям идеальную форму, мастера пользуются пинцетами, щеточками и кистями для окрашивания волосков. Несмотря на то, что, в отличие от маникюра и педикюра, при окрашивании и выщипывании бровей нет такого высокого риска контакта с кровью, вопрос гигиены крайне важен. Также обратите внимание на то, дезинфицирует ли мастер вашу кожу перед тем, как приступить к коррекции бровей. Пинцеты и кисточки должны замачиваться в дезинфицирующем растворе после каждого клиента, а также проходить термическую обработку в автоклаве или сухожаровом шкафу. Не стесняйтесь поинтересоваться, как и чем обрабатываются инструменты в салоне красоты, ведь это залог вашего здоровья и безопасности.

2. Будьте внимательны к красителям

Для окрашивания волосков обычно используется либо специальная краска для бровей, либо хна. Обязательно уточните у мастера, чем вам будут подкрашивать брови. Дело в том, что хна, будучи натуральным красителем, может вызывать аллергию — в худшем случае краситель может даже спровоцировать отек Квинке. Лучше всего перед окрашиванием сделать тест на аллергию, причем как на хну, так и на краску. Хна чуть агрессивнее краски и подсушивает волоски, но зато окрашивание держится дольше. Если у вас нет проблем с этим натуральным красителем, то имеет смысл выбирать его. Важно подобрать правильный оттенок для окрашивания. Грамотный мастер это сделает довольно ловко, и, возможно, даже смешает несколько оттенков для более точного цвета. Запомните следующее правило: брови должны выглядеть на тон темнее натурального цвета волос, если вы русая или блондинка, и на тон светлее, если вы обладательница темных волос.

3. Выбирайте правильную форму

Вопрос «Какую форму бровей вы хотите?» задает каждый мастер, но только опытный старается сначала выслушать клиента, а затем обязательно дать свои рекомендации. Профессиональный бровист будет отталкиваться от формы вашего лица и даже мимики и обратит внимание на множество деталей, которые сложно оценить со стороны. Прежде чем приступить к работе, мастер может попросить вас немного погримасничать и улыбнуться: так он сможет учесть особенности вашего лица. Например, если при разговоре у вас всегда слегка поднимается правая бровь, то при коррекции ее не нужно поднимать еще выше. Конечно, желание клиента — это закон, но все-таки хорошие мастера-бровисты обязательно постараются мягко объяснить, что и как можно улучшить и скорректировать. Если мастер понимает, что вы выбрали неправильную форму, он просто обязан вам объяснить и показать это.

4. Не соглашайтесь на татуаж или микроблейдинг

Татуаж или микроблейдинг бровей — это процедуры, в ходе которых мастер дорисовывает волоски там, где их не хватает. Даже если брови у вас растут очень плохо (что с этим делать, мы расскажем чуть ниже), чтобы в будущем не столкнуться с ворохом проблем, лучше сразу отказаться от этих процедур. Здесь вас ожидает слишком много рисков: неизвестно, как ваша кожа примет пигмент и какой оттенок получится в результате, а готовую работу можно будет свести только при помощи лазера. Ни один профессиональный визажист или мастер-бровист не посоветует вам эти процедуры.

Несколько секретов по уходу за бровями

Если вы хотите отрастить брови, откажитесь от пинцета . Совсем. Из-за регулярного выщипывания бровь не обновляется и новые волоски не успевают вырасти. Да, возможно, какое-то время форма ваших бровей будет не самой красивой, но только таким способом можно добиться идеальной формы в будущем.

. Совсем. Из-за регулярного выщипывания бровь не обновляется и новые волоски не успевают вырасти. Да, возможно, какое-то время форма ваших бровей будет не самой красивой, но только таким способом можно добиться идеальной формы в будущем. Стимулировать рост волосков помогает их вычесывание и легкий массаж кожи : таким образом стимулируются волосяные луковицы. Лучше всего вычесывать брови утром и вечером по 2–3 минуты. Для этого можно использовать специальную щеточку или даже обычную зубную щетку.

: таким образом стимулируются волосяные луковицы. Лучше всего вычесывать брови утром и вечером по 2–3 минуты. Для этого можно использовать специальную щеточку или даже обычную зубную щетку. Также росту волос способствуют некоторые специальные средства, например никотиновая кислота (ее можно приобрести в аптеке). Брови нужно расчесывать снизу вверх, но ни в коем случае не от переносицы к вискам (и тем более вниз).

(ее можно приобрести в аптеке). Брови нужно расчесывать снизу вверх, но ни в коем случае не от переносицы к вискам (и тем более вниз). Масла для ухода за бровями питают и насыщают уже выросшие волоски, но рост новых не стимулируют . Также лучше избегать попадания на брови ухаживающих сывороток, кремов для лица и тональных средств: они замедляют рост волосков.

. Также лучше избегать попадания на брови ухаживающих сывороток, кремов для лица и тональных средств: они замедляют рост волосков. Если вы решили подкорректировать брови самостоятельно, не лишними будут следующие советы. Прежде чем приступить к выщипыванию, подкрасьте брови карандашом или тенями : очень часто мы удаляем тонкие волоски, которые могут вырасти в будущем. Если в процессе коррекции появились сомнения, то лучше не рисковать и запланировать визит к мастеру. Также не забывайте, что мало кому действительно необходима стрижка бровей, поэтому ножницы лучше отложить в сторону. Трафареты для бровей тоже вряд ли вам пригодятся, да и как одна и та же форма бровей может подойти множеству лиц?

: очень часто мы удаляем тонкие волоски, которые могут вырасти в будущем. Если в процессе коррекции появились сомнения, то лучше не рисковать и запланировать визит к мастеру. Также не забывайте, что мало кому действительно необходима стрижка бровей, поэтому ножницы лучше отложить в сторону. Трафареты для бровей тоже вряд ли вам пригодятся, да и как одна и та же форма бровей может подойти множеству лиц? После того как ваши брови отрастут, для наилучшего результата лучше как минимум несколько раз сходить к мастеру-бровисту. Он придаст бровям необходимую форму и подскажет, как поддерживать ее самостоятельно.