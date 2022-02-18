4 простых способа найти скрытые камеры в раздевалках и отелях

В некоторых отелях, помещениях, которые сдаются в аренду, магазинах камер слежения бывает слишком много. В большинстве стран закон требует информировать людей о камерах внутри помещения. Но в последнее время из разных частей света, например из Южной Кореи, Австралии и даже Майами, поступают новости о камерах, которые были установлены без ведома посетителей или гостей.

В наши дни подобные устройства встречаются все чаще, и благодаря современным технологиям они стали намного меньше и проще в установке.

Как найти скрытую камеру

Хорошая новость заключается в том, что после небольшой теоретической подготовки можно найти любую скрытую камеру. Большинство из них подключены к сети, поэтому можно сканировать радиочастоты или проверить количество соединений в сети. Это можно сделать с помощью специального оборудования или приложения для смартфона. Но только обычный физический обыск покажет наличие скрытой камеры наверняка. Итак, давайте посмотрим, как его произвести и с чего начать.

1. Знайте, что вы ищете

Существуют дневные и ночные камеры. Многие оснащены датчиками движения, то есть они включаются только тогда, когда что-то движется рядом с ними и активирует их. Вот почему стоит начать с физического поиска. Камеры бывают разных размеров и с разным разрешением. Однако, независимо от типа, любому устройству нужен четкий обзор без помех.

2. Начните осматривать помещение при нормальном освещении

Осмотрите помещение при нормальном освещении. Обратите внимание на необычные или странно расположенные предметы. Помните, что камере нужен хороший угол обзора. Непонятная точка или блестящая выпуклость на предмете или на стене, провода, которые не соединены ни с какими приборами, розетки или адаптеры в неожиданных местах — все это должно вызывать подозрения.

3. Проверьте, все ли окружающие предметы являются тем, чем кажутся

Проверьте, все ли предметы находятся на своих местах и работают ли должным образом. Если в одном их них есть странное отверстие или слишком много проводов или если в помещении есть два предмета или устройства, которые выполняют одни и те же функции, это должно вызвать подозрения. В раздевалках всегда проверяйте зеркала. Существует простой, хоть и не на 100 % точный трюк: прислоните палец к зеркалу и посмотрите, есть ли зазор между вашим пальцем и его отражением. В обычном зеркале он есть. В фальшивых двусторонних зеркалах зазора нет. Не пользуйтесь раздевалками и примерочными с фальшивыми зеркалами.

Обязательно стоит обратить внимание на настенные часы, ручки, лавовые лампы, коробки с салфетками, книги и полки, держатель для фена, плюшевые игрушки, комнатные растения (камера может быть среди листвы), диванные подушки, крючки для одежды, столешницы, элементы декора на стенах.

4. Выключите свет и используйте ваш смартфон

Инфракрасный свет, который используют ночные камеры, невидим для человеческого глаза, но не для фронтальной камеры большинства моделей смартфонов. Находясь в полной темноте, включите фронтальную камеру (у нее обычно нет ИК-фильтра). Если вы обнаружите источник света, который не можете увидеть без камеры, — возможно, вы нашли то, что искали.

Что делать, если вы нашли скрытую камеру

Если вы найдете скрытую камеру, о которой вас никто не предупредил, вы должны немедленно выйти из помещения и вызвать полицию. Не пытайтесь ничего сделать с устройством. Так вы можете удалить улики, которые нужны полиции. Помните, что установить камеру мог владелец или арендатор помещения, но также ее мог подложить злоумышленник по какой-то другой причине.