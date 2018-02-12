25 лайфхаков от людей, способных найти выход из любой ситуации

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Есть люди, для которых вообще не существуют неприятностей. Они не знают слова «проблема». На их месте мы бы давно опустили руки. Но только не они... И в этом вы сейчас убедитесь.

Вот вроде бы все знают, что выход есть всегда — абсолютно и без исключений. А с другой стороны, найти этот самый выход порой бывает совсем не просто. AdMe.ru собрал 25 примеров того, что среди нас живут гении, которые способны отыскать выход даже в самой безвыходной ситуации. А в конце статьи вы узнаете, что и животные обладают той еще смекалкой.

В одном из магазинов Мексики придумали простой способ увеличить продажи

Чтобы никто не видел его слез

«Моя тетя узнала, что я рассталась с парнем, и на всех моих фотках заменила его на Ченнинга Татума»

Человеческая смекалка просто зашкаливает

Сломался скейт? Не проблема!

Сидячая работа не всегда вредит здоровью

И тут я понял, что вся моя жизнь — ложь

У любой проблемы есть решение. Пусть даже идиотское

Наводнение для смекалистого человека не проблема

«В Индии отель, в котором я остановился, хочет, чтобы я смотрел в окно только в определенном направлении»

Этот парень в двух сумках притащил в городскую библиотеку свой компьютер. Наверное, дома не разрешают играть

Творческий подход к решению проблемы

В этом мыле есть игрушечный динозавр, поэтому дети будут рады мыть руки, чтобы поскорее получить игрушку

Дети настоящего гения. Ну или лентяя

«Моя мама постоянно цепляет на окна фотографии ястребов, чтобы отвадить птиц садиться на ее машину. И, по-видимому, это работает»

А ведь технически малыш прав

Этот парень, видимо, посчитал, что штатный кондиционер починить дороже

Ничто не испортит отличное настроение

Скотч решает все проблемы

«Не зря мой папа — инженер»

Если сломался оригинальный распылитель

Нет денег на тренажерный зал? Не проблема!

Мужчины — такие же дети

Майка превосходно справляется с функциями ремней безопасности

Если нужно забить сваю, а техники для этого нет