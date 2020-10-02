20+ вещей, функциональность которых продумана до мелочей

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Дизайнеры никогда не сидят на месте и вечно что-то изобретают, дорабатывают, добавляют привычным вещам какой-то новый функционал, тем самым делая нашу жизнь еще комфортнее. К примеру, инженеры BMW добавили обычным автомобильным подстаканникам функцию охлаждения и подогрева напитка, отчего пользоваться автомобилем, несомненно, будет приятнее. А в Duracell придумали, как сделать так, чтобы дети не брали в рот батарейки и случайно не проглатывали их.

Нам в AdMe.ru нравятся подобные дизайнерские решения, которые заметно упрощают наш быт. Вот 20+ таких вещей.

Эти батарейки горькие на вкус (чтобы маленькие дети даже не брали их в рот)

Раскладная софа и кресло

«Мое велосипедное сиденье одновременно является и велосипедным насосом»

«В новой машине моего отца есть подстаканники, которые могут нагреть или охладить напиток»

Что делать с неиспользуемым пространством под лестницей? Создать погреб для бутылок

Раскалыватель яиц, с которым справится даже ребенок

Благодаря отверстиям грязь не прилипает к лопате во время копания

Самая полезная мойка на свете

Автоматическая вилка для скручивания спагетти

В этом духовом шкафу есть индикатор прогресса разогрева

Перед входом в уборную висит экран, на котором отображается количество свободных кабинок. А сами кабинки имеют индикаторы, сообщающие о том, заняты они или свободны

Это встроенная в кухню поилка для питомцев

Огромный стол, который вмещается в небольшой тумбе

Этот фонтан в форме ракеты распыляет водяной туман, похожий на огонь из двигателя

У этой простыни есть карманы по бокам

Это лифт с возможностью выбора этажа еще при входе

На этой остановке для отдыха в глубинке Австралии установлен держатель для мобильного телефона, который помогает усилить сигнал

Калькулятор, на котором считать можно куда быстрее

Это парковая скамейка с подставкой для ног

В тюбик встроен ключ, который позволяет выдавить всю зубную пасту без остатка

Это встроенный в дорожку питьевой фонтан для собак