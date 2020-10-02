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20+ вещей, функциональность которых продумана до мелочей

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Дизайнеры никогда не сидят на месте и вечно что-то изобретают, дорабатывают, добавляют привычным вещам какой-то новый функционал, тем самым делая нашу жизнь еще комфортнее. К примеру, инженеры BMW добавили обычным автомобильным подстаканникам функцию охлаждения и подогрева напитка, отчего пользоваться автомобилем, несомненно, будет приятнее. А в Duracell придумали, как сделать так, чтобы дети не брали в рот батарейки и случайно не проглатывали их.

Нам в AdMe.ru нравятся подобные дизайнерские решения, которые заметно упрощают наш быт. Вот 20+ таких вещей.

Эти батарейки горькие на вкус (чтобы маленькие дети даже не брали их в рот)

© LaikasDad / reddit

Раскладная софа и кресло

«Мое велосипедное сиденье одновременно является и велосипедным насосом»

© dapo64 / reddit

«В новой машине моего отца есть подстаканники, которые могут нагреть или охладить напиток»

© atthebarricades / reddit

Что делать с неиспользуемым пространством под лестницей? Создать погреб для бутылок

© Murray Berrill Constructions / facebook

Раскалыватель яиц, с которым справится даже ребенок

© HMD_086 / reddit

Благодаря отверстиям грязь не прилипает к лопате во время копания

© kearnest117 / reddit

Самая полезная мойка на свете

Автоматическая вилка для скручивания спагетти

© SwagAntiswag / reddit

В этом духовом шкафу есть индикатор прогресса разогрева

© c_im_not_clever / reddit

Перед входом в уборную висит экран, на котором отображается количество свободных кабинок. А сами кабинки имеют индикаторы, сообщающие о том, заняты они или свободны

© between_ewe_and_me / reddit

Это встроенная в кухню поилка для питомцев

© Theheadandthefart / reddit

Огромный стол, который вмещается в небольшой тумбе

Этот фонтан в форме ракеты распыляет водяной туман, похожий на огонь из двигателя

© Ascarea / reddit

У этой простыни есть карманы по бокам

© --YoshikageKira-- / reddit

Это лифт с возможностью выбора этажа еще при входе

© BrownRebel / reddit

На этой остановке для отдыха в глубинке Австралии установлен держатель для мобильного телефона, который помогает усилить сигнал

© Gazza_s_89 / reddit

Калькулятор, на котором считать можно куда быстрее

© gotshanghaied / reddit

Это парковая скамейка с подставкой для ног

© Tad_eatz_sausagez / reddit

В тюбик встроен ключ, который позволяет выдавить всю зубную пасту без остатка

© Rasterized1 / reddit

Это встроенный в дорожку питьевой фонтан для собак

© ShaggleROC / reddit

Как вы думаете, какую еще повседневную вещь дизайнерам нужно доработать, придав ей новые функции?

26377
4k