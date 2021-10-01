20+ талантливых человек, которые устали искать классную обувь в магазинах и начали делать ее сами

Обычно, если нам нужна новая пара обуви, мы идем в магазин. Мало кто задумывается о том, чтобы самостоятельно сделать себе ботинки или туфли на свадьбу. Конечно, работать с кожей нельзя научиться за одну минуту, но вот с задачей освежить балетки или лодочки справится даже ребенок. Нужно только немного времени и фантазии.

AdMe.ru по-доброму завидует людям, которые умеют делать обувь своими руками.

«Моя девушка занималась изготовлением обуви. Это работа для девочки-подростка, у которой разница в длине ног составляет 15 см»

«Дочь не захотела надевать мое свадебное платье, но решила добавить его частичку в свой наряд»

«Сделала вышивку на кедах в цветочной гамме моей свадьбы»

«Я бы носила их каждый день. Просто глядя на них, становлюсь счастливее»

«Сделал себе пару туфель. Все сшито вручную»

«Когда мои любимые ботинки износились, я решила воссоздать их. Удалось даже использовать пряжки из старой пары»

«Первый опыт работы с обувью. Кожа растительного дубления, тиснение в стиле шеридан»

«Несколько лет назад поймал себя на том, что не могу оторвать глаз от обуви. Тогда закралась мысль, что уметь делать своими руками такую красоту — это круто»

«В преддверии летнего сезона захотел сделать кожаные тапочки для себя. Ну так, чтобы было удобно и по своему вкусу»

«В год по паре. Медленно, но верно осваиваю ремесло обувщика»

«В качестве теста сделал несколько вариантов летних полуботинок из нубука»

«Мой 3-летний сын попросил нарисовать космический корабль на обуви. Он нашел картинку в интернете, и я сделала»

«От выкройки до готовой обуви прошло чуть больше 3 недель»

«Мне нужна была новая обувь для походов в магазин, поэтому я решил сделать резные клоги»

«Купила за $ 5 пару уродливых коричневых туфель. С помощью краски и блеска освежила их»

«Сделал кеды со светящейся подошвой для своей девушки»

«Не могла найти туфли для свадьбы, которые я хотела. В итоге сделала их сама»

Парень сделал себе шлепки из полена

«Я сохранил полено для своего проекта. Оно расщепилось в процессе, но я все равно закончил. И кажется, получилось довольно неплохо».

«Вручную расписала туфли в стиле Сейлор Мун»

«Наконец-то закончила обувь для своего сына»

«Моя сестра учительница химии, поэтому я решила подарить ей вот такие туфли с периодической системой»