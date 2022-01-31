20+ счастливчиков, которые купили вещь мечты за сущий бесценок и еще долго приходили в себя
Есть только 2 типа людей. Одни уверены, что комиссионки и секонд-хенды не заслуживают внимания, ведь ничего стоящего там не найти. Вторые точно знают, что в таких местах можно отыскать все: от ювелирных украшений с настоящими бриллиантами до свадебных платьев как с обложки модного журнала. И все это за сущий бесценок.
Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем героям нашей подборки, которым удалось урвать настоящее сокровище. А в бонусе расскажем о совпадении, в которое трудно поверить.
«Я нашла это платье в комиссионке, с еще прикрепленными бирками, неношеное. Это грустно, ведь я почти уверена, что у кого-то украли выпускной бал»
«Купила свадебное платье в местном секонд-хенде. Посмотрела на бирку и обнаружила, что этот наряд как у Кэрри Брэдшоу ни разу не надевали»
«Владелец магазина рассказал мне небольшую предысторию. Девушка принесла это платье и сказала, что купила его у дизайнера, но уже не хочет надевать, потому что мама разместила фотографию задней части корсета на своей странице в Facebook. Оно пролежало в секонд-хенде несколько месяцев, и никто даже не примерял его, потому что талия у его покупательницы должна быть очень тонкой, а само платье оказалось пугающе тяжелым».
«Обнаружил в куче украшений по 50 центов. Проверил подлинность бриллианта у двух разных ювелиров. Вот это находка!»
«В 1978 году мама сделала керамическую елку в подарок бабушке. Когда бабуля умерла, дяди сдали поделку в комиссионку. Спустя год я нашла ее и выкупила за $ 15»
Уже вторая находка Louis Vuitton в секонд-хенде. Рюкзачок 1999 года, все еще в отличном состоянии
Кто-то сошел с ума и сдал этот миксер в комиссионку
«Я реально нашла диван своей мечты»
«Это наконец случилось! Урвала платок Hermes за $ 10. Такая цена объясняется, видимо, тем, что на бирке было написано только „шелк, сделано во Франции“»
«Купила очень удобный и стильный диван и 2 кресла из цельной древесины в отличном состоянии за € 90»
«Я в восторге от этой находки за $ 1,29»
«Называю свое последнее приобретение креслом в форме акулы-молота»
Симпатичный столик за $ 25
«На выходных я нашла винтажное колье из 9-каратного золота с опалом. Вот бы узнать, кто дизайнер»
«Вчера купила с рук за € 20. В интернете дешевле € 550 пока не нашла»
Еще один день, еще одна красивая вещь, принесенная с мусорки
«Купила за € 1. Люблю барахолки»
Всего $ 40 за книжный стеллаж из настоящего орехового дерева
«Купил за $ 20. Кажется, что много. Но это 100-процентная шерсть, обычно такой свитер стоит $ 200. К тому же в нем я выгляжу как Крис Эванс из фильма „Достать ножи“»
«Вернувшись домой, обнаружил в кармане джинсов хрустящие $ 20. А они стоили еще меньше, чем указано на зеленой бирке: была скидка 75 %»
«Купила в комиссионке новое свадебное платье за ₽ 2 000. Оно висело в отделе костюмов для Хэллоуина. Только что вышла в нем замуж»
- Боже мой, если бы вы сказали, что оно стоило тысячи долларов, я бы поверила! Невероятно! Вы выглядите потрясающе! © quadhonksss / Reddit
«Унитаз 1890-х годов в идеальном состоянии. Продавец использовал его как горшок для цветов, а мы планируем установить в доме. Аналоги в интернете стоят около $ 3 000»
Бонус: «Жизнь полна сюрпризов! Я купила этот связанный вручную джемпер в благотворительном магазине. А когда ездила по стране, нашла книгу, в которой рассказывается, как его вязать»
А какие вещи, обнаруженные вами в комиссионках и секонд-хендах, оказались ценными находками?