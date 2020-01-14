20 примеров того, как лица людей изменились после долгожданного похудения

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Давая себе обещание измениться, многие из нас тщательно подбирают отправные точки: одни решают начать бегать с понедельника, другие — сесть на диету после отпуска, третьи — записаться в спортзал в начале следующего месяца. И часто получается, что идеальный момент для преображения так и не наступает. Правда, эти слова явно не о героях данной статьи.

Если вы из тех, кто давно подумывает о том, чтобы сбросить пару кило, мы вас в этом с радостью поддержим. AdMe.ru знает, что нет лучшей мотивации на пути к цели, чем примеры других. Поэтому мы хотим, чтобы вы оценили, как похудение меняет лица людей (и речь тут не только о красоте).

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Согласитесь, что больше половины лиц преобразило не столько похудение, сколько избавление от внутренней скованности и появившаяся уверенность в себе? Скажите, а вы когда-нибудь давали себе обещание начать менять свою жизнь с определенного момента? И какими были результаты?