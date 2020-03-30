20+ лайфхаков от пользователей, которые сделают ваш кошелек чуточку толще

58 23 73 14k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Экономия — вещь крайне занятная и вариативная. Можно отказывать себе во всем, считать каждую копейку и быть глубоко несчастным. А можно подойти к делу творчески и получать от процесса удовольствие.

Мы в AdMe.ru однозначно ратуем за удовольствие, а потому уже взяли на вооружение лайфхаки бережливых пользователей. Предлагаем и вам научиться экономить и дарить вещам вторую жизнь.

«Вот что будет, если поставить „лысые“ корешки салата в воду на 2 недели. Простой способ сэкономить немного денег»

«Повторно используйте стеклянные банки. Это поможет сэкономить, потому что они сохраняют продукты лучше, чем оригинальная упаковка»

«Всегда разрезайте флаконы пополам, когда кажется, что они пустые»

«Я годами использовал cтикеры, подписывая контейнеры с едой в холодильнике. Потом начал сохранять их на задней части двери шкафа и использовать по нескольку раз»

«У меня часто портились продукты, потому что я забывала о них. Хотелось решить эту проблему, и я сделала из подручных предметов вот такое приспособление для хранения»

«Я случайно ударил кофейник о раковину и разбил его. Приспособил банку»

«Истерлась обивка компьютерного кресла. Вместо того, чтобы покупать новое за $ 200, купил чехол за $ 35»

«У меня не было возможности обновить светильник, поэтому я смешал акриловую краску с клеем, чтобы придать плафонам винтажный вид. Позже, при желании, можно перекрасить»

«Десять лет назад я cделал из кирпича подпорку для книг. До сих пор не жалуюсь»

«Вместо того, чтобы покупать панировочные сухари, я складываю оставшиеся кусочки хлеба в морозилку. Каждые пару месяцев пропускаю их через мясорубку и подсушиваю в духовке»

«Уже некоторое время пользуюсь бритвой моего деда. Почистил ее и отполировал. Кстати, самый экономный способ побриться: лезвия очень дешевые»

«Это кресло для сушки волос родом из 50-х с легкой руки превратилось в кресло для чтения»

«А в ведро вода поступает из водостока»

«Моя девушка использует втулки туалетной бумаги как держатели для резинок»

«Мы хотели большую столешницу, но самая дешевая стоила € 200. Вместо этого мы купили 2 маленьких столика за € 40 и сложили их вместе»

«Меламиновые губки отлично очищают обувь, а чистка обуви обходится дешевле, чем покупка новой. Очистка от грязи заняла всего несколько минут»

«Теплица для начинающих: контейнер из-под курицы»

«Я превратил наволочку за $ 1 в 18-дюймовую сумку для ноутбука, которая стоила бы $ 30»

«Сломался короб в морозилке. Я подумал и заменил его вот такой сеткой»

Подставка для бумаг

«Если разрезать кусок мыла пополам, то он прослужит намного дольше. Все дело в том, что из-за влаги в душе большой кусок растворяется быстрее»

«Я сохраняю упаковку из-под постельного белья и одеял и храню в ней обувь»

«Носила 4-летняя девочка, а купили всего 2 месяца назад. Для „реанимации“ использовали лак для ногтей и тушь»

«Бумажный продуктовый пакет плюс несколько черно-белых рисунков — это бесплатная упаковка для подарков!»

«Как вам мой зеленый лук? Они вырос просто в стакане воды!»

«Я экономный человек — за исключением случаев, когда дело доходит до макияжа. Решила не покупать новую косметику, пока не кончится старая. За 5 месяцев я сэкономила немало денег и нисколько не пожалела»

«На днях задумался, что можно сделать из старого китайского смартфона, который пылится в коробке несколько лет. Спустя несколько часов вышло то, что вышло»

«Вот так легинсы с дырой на попе получили вторую жизнь, став сумкой для гимнастического коврика»

«Кто-нибудь еще выращивает овощи на балконе или подоконнике?»

Поделитесь вашими бережливыми лайфхаками? Мы непременно возьмем их на вооружение.