20 кошек, для которых их владельцы готовы построить хоть замок (Ну или что-нибудь попроще)

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Пожалуй, все владельцы кошек стараются сделать жизнь своих питомцев комфортнее. И поскольку эти мурлыкающие пушистики спят большую часть своей жизни (по 16–20 часов в сутки), люди покупают или сами делают для них разные лежанки, домики и даже настоящие замки. А некоторые превращают целые комнаты в кошачьи царства.

Мы в AdMe.ru считаем, что у каждой кошачьей морды должно быть какое-нибудь свое уединенное место. Пусть это будет даже коробка из-под обуви. Ну или что-нибудь посолиднее, как у героев нашей подборки.

«Я соорудил для нее мост до окна, на которое она всегда смотрела, но никак не могла до него достать»

«Вчера мы с моей 7-летней дочерью сделали кошачий домик в виде закусочной из мультсериала Bob’s Burgers»

«Мы с отчимом скучали и решили сделать кошачий танк, который когда-то видели в интернете»

«Соорудил это для наших котят. Они еле дождались, пока я закончу»

«Я сделал новый дом для своей кошки, и, кажется, он ей понравился»

«Мой папа, который терпеть не может кошек, построил для моих мальчиков кроватку»

«У нас с парнем нет лишних денег на покупку кошачьего комплекса. Поэтому он сделал домик из коробок»

Так выглядит РобоКот

«Мы с папой сделали клевый комплекс для кошек из веток, которые нашли в ближайшем лесу»

«Переделываю этот старый шкаф в своем кабинете в милый кошачий замок для кошек»

«Я очень доволен результатом! Тифа и Добби согласны»

«Сделал укрытие для своих кошек»

«Мы купили это на Amazon, когда были навеселе. Но мы и кот остались довольны»

«Сделали для нашего маленького Пината личную кроватку»

«Мы потихоньку превращаем нашу гостевую комнату в комнату для кошек. Вот что мы пока построили для нашего котенка Уэсли»

«Я сделал собачью кровать из чемодана. Но, по всей видимости, она превратилась в уголок для чтения»

Бармен гавайского бара Tiki-Kiti

В эфире «Кошачьи новости»

«Я сделал для него новую кровать...»

Вот как выглядит рай для кошек

Бонус: в Токио построен жилой дом для кошек и их одиноких владельцев

Больше фотографий этого кошачьего дома смотрите здесь.

А какие питомцы живут у вас дома? Есть ли у них собственные домики?