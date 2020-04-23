20 кошек, для которых их владельцы готовы построить хоть замок (Ну или что-нибудь попроще)
Пожалуй, все владельцы кошек стараются сделать жизнь своих питомцев комфортнее. И поскольку эти мурлыкающие пушистики спят большую часть своей жизни (по 16–20 часов в сутки), люди покупают или сами делают для них разные лежанки, домики и даже настоящие замки. А некоторые превращают целые комнаты в кошачьи царства.
Мы в AdMe.ru считаем, что у каждой кошачьей морды должно быть какое-нибудь свое уединенное место. Пусть это будет даже коробка из-под обуви. Ну или что-нибудь посолиднее, как у героев нашей подборки.
«Я соорудил для нее мост до окна, на которое она всегда смотрела, но никак не могла до него достать»
«Вчера мы с моей 7-летней дочерью сделали кошачий домик в виде закусочной из мультсериала Bob’s Burgers»
«Мы с отчимом скучали и решили сделать кошачий танк, который когда-то видели в интернете»
«Соорудил это для наших котят. Они еле дождались, пока я закончу»
«Я сделал новый дом для своей кошки, и, кажется, он ей понравился»
«Мой папа, который терпеть не может кошек, построил для моих мальчиков кроватку»
«У нас с парнем нет лишних денег на покупку кошачьего комплекса. Поэтому он сделал домик из коробок»
Так выглядит РобоКот
«Мы с папой сделали клевый комплекс для кошек из веток, которые нашли в ближайшем лесу»
«Переделываю этот старый шкаф в своем кабинете в милый кошачий замок для кошек»
«Я очень доволен результатом! Тифа и Добби согласны»
«Сделал укрытие для своих кошек»
«Мы купили это на Amazon, когда были навеселе. Но мы и кот остались довольны»
«Сделали для нашего маленького Пината личную кроватку»
«Мы потихоньку превращаем нашу гостевую комнату в комнату для кошек. Вот что мы пока построили для нашего котенка Уэсли»
«Я сделал собачью кровать из чемодана. Но, по всей видимости, она превратилась в уголок для чтения»
Бармен гавайского бара Tiki-Kiti
В эфире «Кошачьи новости»
«Я сделал для него новую кровать...»
Вот как выглядит рай для кошек
Бонус: в Токио построен жилой дом для кошек и их одиноких владельцев
Больше фотографий этого кошачьего дома смотрите здесь.
А какие питомцы живут у вас дома? Есть ли у них собственные домики?
Фото на превью soup_sammich_ / reddit