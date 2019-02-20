20 коротких лайфхаков, которые решат 80 % ваших проблем
Жизнь — непростая штука, потому и интересная. Но все же здорово было бы исключить из нее некоторые вещи. Например, головную боль в неподходящий момент, соблазн съесть коробку мороженого на ночь или усталость, которая накатывает в конце рабочего дня.
Именно поэтому AdMe.ru собрал 20 быстрых трюков, которые позволят перевести 80 % подобных проблем в разряд «можно не беспокоиться».
- Попробуйте положить морковь поверх неполезной еды. Этот трюк заставит вас подумать дважды, перед тем как съесть что-то вредное.
- Сон голышом поможет уменьшить акне и замедлить старение: улучшится кровоснабжение, и кожа будет получать больше воздуха.
- Лимоны, апельсины и лаймы отпугивают пауков. Просто смешайте их сок с водой и распылите в дверных проемах, на подоконниках и везде, где вы замечали пауков.
- Сильная головная боль? Погрузите ноги и руки в теплую воду и положите что-то холодное у основания черепа. Головная боль пройдет через несколько минут. Дополнительно можно съесть 10–12 ядер миндаля: по воздействию это будет равно 2 таблеткам аспирина.
- Если ваша камера была украдена, перейдите на StolenCameraFinder.com. Сайт позволяет загрузить фото с украденной камеры. Также он покажет, если кто-то размещал изображение с таким же серийным номером в интернете.
- Головная боль в разных местах может сообщать о потребностях мозга. Боль в области макушки — вам нужно попить или поесть. Лоб — нужно больше сна. Затылок — избыток стресса.
- Вы можете «научить» свой мозг быть счастливым, просто каждый день в течение 3 недель вспоминая 3 вещи, за которые вы благодарны.
- Чтобы уберечь автомобиль от птичьего помета, просто оставьте игрушечную змею на крыше, когда паркуетесь. Птицы боятся змей и будут держаться от авто подальше.
- Положите кирпич в сливной бачок — это поможет уменьшить расход воды и платить меньше.
- Чтобы вас не кусали насекомые, принимайте витамины группы В. Витамин меняет запах крови, а тот отпугивает комаров, мух и жуков.
- Обычный освежитель воздуха поможет избавиться от муравьев. Для них он пахнет как чистый яд.
- Чтобы извлечь занозу, заполните бутылку с широким горлышком горячей водой на 80 %. Плотно прижмите к месту занозы и держите в течение нескольких минут. Метод всасывания позволит легко вытянуть занозу из кожи и не занести инфекцию.
- Если хотите, чтобы дети ели больше здоровой еды, давайте ей креативные имена. Например, ребенок может не любить брокколи и морковь, но ему точно понравятся «брокколинатор» и «моркониндзя».
- Вы можете обогреть всю комнату при помощи самодельного нагревателя. Поместите перевернутый глиняный горшок над зажженными свечами и обложите вокруг кирпичами.
- Когда ищете билеты на самолет, очищайте историю браузера — это поможет сохранить до $ 50. Компании повышают цены, основываясь на истории вашего поиска.
- Сарказм на регулярной основе может добавить до 3 лет к вашей жизни. Как говорят психологи, он чрезвычайно полезен для ума и психического здоровья.
- Попробуйте каждую годовщину фотографироваться с прошлогодней фотографией. Это поможет укрепить семейную связь. Да и представьте, как это будет выглядеть через много лет.
- Жуйте жвачку с каким-нибудь вкусом, когда что-то учите. Затем пожуйте тот же вкус перед тестом. Это заставит мозг точнее вспомнить материал.
- Делайте растяжку в течение 5 минут перед сном. Это поможет расслабить мышцы, и вам будет легче найти удобное положение для сна.
- Некоторые города в Японии и Шотландии используют уличные фонари с синим светом. Это позволяет снизить уровень преступности и самоубийств. Синий свет заставляет организм вырабатывать успокаивающие химические вещества. Установите дома синий светильник, чтобы уменьшить стресс.