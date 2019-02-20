20 коротких лайфхаков, которые решат 80 % ваших проблем

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Жизнь — непростая штука, потому и интересная. Но все же здорово было бы исключить из нее некоторые вещи. Например, головную боль в неподходящий момент, соблазн съесть коробку мороженого на ночь или усталость, которая накатывает в конце рабочего дня.