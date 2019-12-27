20+ хитростей от изобретательных людей, которые точно знают, что делать с ненужными вещами

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Каждый из нас ежедневно выбрасывает от 1 до 2 кг мусора, а в семье из 4 человек за год образуется почти 3 т отходов. Но сократить эти страшные цифры можно достаточно просто, весело, да еще и с пользой для себя.

Мы в AdMe.ru узнали несколько лайфхаков от находчивых людей, которые решили разгрузить шкафы и одновременно позаботиться об экологии.

1. «Не сжигайте одежду своих бывших. Просто шейте из нее классные платья»

2. «Мои новогодние украшения из перегоревших лампочек»

3. «На старых квитанциях я пишу списки покупок»

4. «Этот коврик сделан из 11 легинсов, 9 маек, 1 топа и 1 юбки»

5. «Я переделала сломанный зонт в непромокаемую сумку шопер»

6. «Я сшил себе трико из 2 старых свитеров»

7. «Мы сделали из кокоса контейнер для соли и пользуемся им уже 20 лет»

8. «Я сделал этикетки для подарков из прошлогодних открыток»

9. «Муж попросил меня избавиться от ненужных вещей. Вот что я сделала из них за один вечер»

10. «Вот так свитер 1996 года превратился в комбинезон для моего ребенка»

11. «Я начал вязать эту корзину из пластиковых пакетов, которые копил дома»

12. «Фитили этих свечей сгорели. Но я растопил оставшийся воск, поставил новые фитили — и вуаля»

13. «После стирки бархатное сердечко испортилось, но, чтобы не выбрасывать футболку, я вышила новое сердце крестиком»

14. «В этом году я выбрал старые туристические брошюры с красивыми фотографиями и завернул в них подарки»

15. «Жена сказала, что хочет люстру на кухню. Пошел в гараж, покопался в хламе, нашел чайник, вырезал дно, покрасил»

16. «Я не хотела выбрасывать любимые джинсы, поэтому сделала такие вставки с фламинго»

17. «Мой друг собирался выкинуть порванную простыню, но я взял ее себе, сделал пряжу и связал такую корзину»

18. «Детали от сломанных вешалок можно использовать как зажимы для пакетов»

19. Подушка-валик из старых джинсов и лоскутков ткани

20. «Коробочки из-под чая я использую для хранения мелочей, а крышки служат мне закладками»

21. «Я сшила свои первые многоразовые прокладки»

22. «После стрижки собаки я не выбрасываю шерсть, а кладу ее в кормушку для птиц. Они используют шерсть для строительства гнезд»

23. «Эта корзина сделана из свернутой газеты»

24. «Все детали для этого венка я взяла в саду, в лесу и в моем шкафу для специй»

Если у вас есть идеи, как вдохнуть в старые и ненужные вещи новую жизнь, обязательно поделитесь с нами.