20+ доказательств того, что вес — это просто цифра

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Мы все стараемся похудеть, ведь небольшой вес принято считать лучшим показателем хорошего внешнего вида. Но в последнее время популярные блогеры восстали против этого правила и на своем примере начали доказывать, что вес — это всего лишь цифра, от которой не всегда зависит ваша внешность.

AdMe.ru собрал самые яркие примеры, которые доказывают, что показателям на весах нельзя доверять.

Кортни

Плюс 10 кг, но какой цветущий и здоровый вид!

Флора

Иногда набрать вес — это хорошо.

Алехандра

«Там и там одинаковый вес — 49 кг. Просто забудьте о весах. Выбросите их в окно, делайте что хотите, но не возвращайтесь к ним».

Никки

«3 года работы, а разница между ними — всего 1 кг».

Пользовательница Imgur Nephtis5

Через год, тот же вес.

Митчелл

67 кг на левой картинке и 66 — на правой. Результат работы за 3 года.

Кристина

«Я набрала тот же вес, который был у меня, когда я впервые начала тренироваться почти 2 года назад! Вроде как мое фитнес-путешествие каким-то образом прошло полный круг, не так ли?»

Ракель

«Вес НЕ является хорошим показателем прогресса. Я набрала 4 кг мышечной массы и сбросила более 7 % жира в организме».

Ева

«Это мое лучшее фото 2017 года».

Тиган

«Сегодня я тяжелее, чем когда-либо в моей жизни! Почему это хорошо? Потому что вес ничего не значит. Это никогда не отражало мое здоровье или уровень физической подготовки».

Джорджи

«Одна из самых важных вещей, которых я достигла, — это забросить весы и научиться чувствовать и видеть изменения, которые происходят в моем теле. Теперь, спустя 2 месяца, я даже не знаю, где весы, и мне все равно».

Мишель

«Вы действительно хотите быть цифрой на весах или хотите чувствовать себя лучше? Выглядеть лучше? Быть сильнее? Быть здоровее? Просто помните, какие у вас цели и что весы не показывают их».

Джесс

«Цифра на ваших весах НЕ учитывает состав тела (жир и мышечную массу), которые в конечном итоге определяют, насколько вы стройные».

Кристина

«Хотя эти изменения не огромны, потребовалось много времени, чтобы я поняла простую истину: мышцы весят больше, чем жир».

Джессика

«Между этими фото 7 лет, я весила одинаково на обоих. Мое тело выглядит совершенно по-другому, но весам все равно».

Рене

«Я полностью изменила свой рацион: большое количество белка, фруктов и овощей, а также полезных углеводов, таких как сладкий картофель и коричневый рис».

Йола

«Плюс 3 года, 6 кг и новое бикини. Я нашла это фото в телефоне».

Люси

«Вес не сделает фигуру тяжелой (белок тоже). Вы красивы независимо от того, каков ваш вес».

Ариана

«Всегда была миниатюрной и питалась ужасно, никогда не тренировалась (кроме балета). Теперь — плюс 6 кг и плюс любовь к жизни...»

Келси

«Я укрепляла любовь к себе и уверенность в своих силах так же, как укрепляла мышцы. И все началось с принятия простого решения, что я хочу быть здоровой».

Юлия

«Тот же вес, но какая разница! Занятия тяжелой атлетикой + кардио 4 раза в неделю».

Элизабет

«Не позволяйте весу определять ваш успех: это просто цифра!»