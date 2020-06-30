20+ девушек, которым не нужны магазины и салоны красоты, чтобы выглядеть круто
Вы когда-нибудь пробовали подсчитать, сколько денег уходит на то, чтобы принарядиться? Платье, прическа, маникюр — и вот уже получается кругленькая сумма. Но герои нашей статьи своим примером доказали, что на всем этом можно прилично сэкономить, если как следует постараться и кое-что сделать самостоятельно.
AdMe.ru поражен талантливостью этих умельцев. Кто-то из них по-настоящему рискнул и даже сшил себе свадебное платье. И обязательно дочитайте до конца: там вас будут ждать целых 2 бонуса: кошка, которая в восторге от того, что связала ее хозяйка, и фото обручального кольца, которое жених сделал своими руками.
«Моя сумка из бисера. Каждую из 20 000 бусин я пришивала вручную. На работу ушло 80 часов, но зато какая красота получилась»
«Суперлегкая прическа, которую я себе сегодня сделала»
«Моя новая любовь — объем. Изначально я задумывала сшить платье, но ткани не хватило, хотя у меня было целых 4 м. В результате получилась блузка»
«Недавно я переехала, и в этом городе ни в одном салоне не наращивают ногти. Поэтому я начала делать маникюр дома сама, и вот что у меня получилось»
«Я стараюсь шить себе модную одежду сама. Вот, например, мое последнее творение — шорты с карманами»
«Соорудила себе свадебную прическу с помощью обычного утюжка для волос»
«Я наконец закончила вязать этот топ и теперь понятия не имею, куда его надевать. Он такой кричащий, что мне пока не хватает уверенности его носить»
«Прошлой зимой я связала себе шарф, а осенью — эту классную сумку горчичного цвета»
«Я смастерила серьги из полимерной глины в виде листьев монстеры, и теперь многие просят меня сделать такие и для них»
«Связала себе толстовку для дома. Я научилась этому благодаря роликам на YouTube»
«После того как я отдала $ 90 за маникюр, который мне совершенно не понравился, и за услуги, о которых я не просила, я решила делать его себе сама»
«Сшила вот такой тропический костюм. Все, что я хочу сейчас носить, — одежду с природными принтами»
«Я планировала делать украшения в космическом стиле, но получаются вот такие туманности. Сейчас я живу в Японии, и здесь такая бижутерия из смолы очень популярна»
«Эта ткань оказалась настолько потрясающей, что я просто обязана была ее купить. Сшила из нее коктейльное платье с открытой спиной на свадьбу»
«Смастерила сумки из искусственной кожи для мамы и тети. На ту, что побольше, у меня ушло 20 часов, и в принципе ее было довольно легко сделать»
«Я была подружкой невесты, и вот какую прическу себе соорудила»
«Впервые попробовала сделать себе французский маникюр»
«Меня пригласили на свадьбу, и мне захотелось надеть что-то классное и смелое, но не отвлекать внимание от невесты»
«Я сшила себе это платье с карманами. В них лежали телефон и зарядка, и никто ничего не заметил».
«Когда я увидела такое платье от Valentino, поняла, что хочу сшить себе что-то подобное. Я впервые делаю для себя, раньше мастерила одежду в основном для своих детей»
«Когда мне сказали, что подружки невесты сами должны делать себе прическу, я занервничала. Но в результате получилось классно, я счастлива»
«Когда я увидела эту яркую пряжу, поняла, что просто обязана что-нибудь из нее связать»
«Наконец-то я могу похвастаться платьем, которое сшила на собственную свадьбу. Оно практически полностью изготовлено вручную»
Бонус № 1: «Изготовление бижутерии раньше было для меня просто хобби. И только посмотрите на меня сейчас: я сам сделал обручальное кольцо для своей невесты»
Бонус № 2: «Я связала крючком гигантский чизбургер, и моя кошка его обожает»
А вы как обычно поступаете: сами делаете себе прическу и макияж для важных мероприятий или предпочитаете обращаться в салоны красоты?