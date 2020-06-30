20+ девушек, которым не нужны магазины и салоны красоты, чтобы выглядеть круто

Вы когда-нибудь пробовали подсчитать, сколько денег уходит на то, чтобы принарядиться? Платье, прическа, маникюр — и вот уже получается кругленькая сумма. Но герои нашей статьи своим примером доказали, что на всем этом можно прилично сэкономить, если как следует постараться и кое-что сделать самостоятельно.

AdMe.ru поражен талантливостью этих умельцев. Кто-то из них по-настоящему рискнул и даже сшил себе свадебное платье. И обязательно дочитайте до конца: там вас будут ждать целых 2 бонуса: кошка, которая в восторге от того, что связала ее хозяйка, и фото обручального кольца, которое жених сделал своими руками.

«Моя сумка из бисера. Каждую из 20 000 бусин я пришивала вручную. На работу ушло 80 часов, но зато какая красота получилась»

«Суперлегкая прическа, которую я себе сегодня сделала»

«Моя новая любовь — объем. Изначально я задумывала сшить платье, но ткани не хватило, хотя у меня было целых 4 м. В результате получилась блузка»

«Недавно я переехала, и в этом городе ни в одном салоне не наращивают ногти. Поэтому я начала делать маникюр дома сама, и вот что у меня получилось»

«Я стараюсь шить себе модную одежду сама. Вот, например, мое последнее творение — шорты с карманами»

«Соорудила себе свадебную прическу с помощью обычного утюжка для волос»

«Я наконец закончила вязать этот топ и теперь понятия не имею, куда его надевать. Он такой кричащий, что мне пока не хватает уверенности его носить»

«Прошлой зимой я связала себе шарф, а осенью — эту классную сумку горчичного цвета»

«Я смастерила серьги из полимерной глины в виде листьев монстеры, и теперь многие просят меня сделать такие и для них»

«Связала себе толстовку для дома. Я научилась этому благодаря роликам на YouTube»

«После того как я отдала $ 90 за маникюр, который мне совершенно не понравился, и за услуги, о которых я не просила, я решила делать его себе сама»

«Сшила вот такой тропический костюм. Все, что я хочу сейчас носить, — одежду с природными принтами»

«Я планировала делать украшения в космическом стиле, но получаются вот такие туманности. Сейчас я живу в Японии, и здесь такая бижутерия из смолы очень популярна»

«Эта ткань оказалась настолько потрясающей, что я просто обязана была ее купить. Сшила из нее коктейльное платье с открытой спиной на свадьбу»

«Смастерила сумки из искусственной кожи для мамы и тети. На ту, что побольше, у меня ушло 20 часов, и в принципе ее было довольно легко сделать»

«Я была подружкой невесты, и вот какую прическу себе соорудила»

«Впервые попробовала сделать себе французский маникюр»

«Меня пригласили на свадьбу, и мне захотелось надеть что-то классное и смелое, но не отвлекать внимание от невесты»

«Я сшила себе это платье с карманами. В них лежали телефон и зарядка, и никто ничего не заметил».

«Когда я увидела такое платье от Valentino, поняла, что хочу сшить себе что-то подобное. Я впервые делаю для себя, раньше мастерила одежду в основном для своих детей»

«Когда мне сказали, что подружки невесты сами должны делать себе прическу, я занервничала. Но в результате получилось классно, я счастлива»

«Когда я увидела эту яркую пряжу, поняла, что просто обязана что-нибудь из нее связать»

«Наконец-то я могу похвастаться платьем, которое сшила на собственную свадьбу. Оно практически полностью изготовлено вручную»

Бонус № 1: «Изготовление бижутерии раньше было для меня просто хобби. И только посмотрите на меня сейчас: я сам сделал обручальное кольцо для своей невесты»

Бонус № 2: «Я связала крючком гигантский чизбургер, и моя кошка его обожает»