20 человек, которым все эти ваши ремонты и переделки в интерьере только в радость

Пожалуй, у каждого из нас бывало такое, что вдруг резко появлялось желание что-то поменять в своем доме. Многие в этом случае покупают что-нибудь эдакое для легкого декора, чтобы освежить пространство. Некоторые собственноручно делают новую мебель или рисуют целые картины на стенах. А есть смельчаки, которые решаются испытать на себе все прелести масштабного ремонта.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся, когда пользователи сети делятся снимками таких переделок. Ведь, посмотрев их, можно вдохновиться и что-то поменять у себя дома.

«Вот так я переделал свою спальню. Впервые пробую свои силы в чем-то подобном»

Отлично, теперь я ненавижу свою комнату. © matthewrenn / Reddit

«Наш сын всегда хотел секретную комнату, поэтому я построил ему эту „Тардис“ Доктора Кто»

«Там внутри его гардеробная и ванная комната».

«Мне очень хотелось, чтобы в нашей ванной были обои, но я не могла себе этого позволить. И я их нарисовала»

«Я запостил в интернете фото почти готовой полки, и меня попросили показать, как она выглядит с книгами»

«Я приподнял кровать с помощью этих огромных выдвижных ящиков. Теперь не придется втискивать шкаф в нашу крошечную спальню»

Получилось очень круто. Но вы изрядно повеселитесь, когда однажды попытаетесь найти свою кошку, решившую открыть ящик и отправиться на разведку. © daniinad / Reddit

Ха-ха! Она очень любит исследовать пространство под кроватью. Открывать ящики самостоятельно она пока не научилась, но ей нравится запрыгивать внутрь, как только появляется такая возможность, чтобы немножко вздремнуть. © TheKertMA / Reddit

«Я нарисовала осьминога в своей ванной»

Свежий взгляд на классическое сочетание черного и белого

«Несколько месяцев искал подрядчиков, и все выкатывали счета на $ 10 000 и более. В конце концов решил попробовать все сделать сам, хоть опыта у меня и нет»

«Уложился в $ 2 500, и еще $ 500 ушло на покупку инструментов. Получилось неидеально, но я горжусь результатом».

Удивительно, насколько способны все изменить новая стеновая панель, по-другому организованное освещение и перекрашенные шкафчики с замененными ручками

Разница между этими фото — 2 года

«До» и «после» одного балкона

«Я недавно сделал пару новых кресел-качалок. На все про все ушло около 80–100 часов»

Это просто потрясающе! Дайте мне 40 лет на такую работу — и вы получите стулья хуже. © mikeburrystoenail / Reddit

«Мы переделали свою кладовку»

«Первый большой проект, который я реализовал сам. Мне 18 лет»

Так на обычном крыльце появился уютный уголок для чтения

«Я сделал уличную кухню. Сам»

Над всем этим пришлось изрядно потрудиться

О нет, до было лучше! © Krem63 / Reddit

«Мне сегодня стало скучно, и я взял и перекрасил стену»

«За несколько выходных дней перенесли нашу кухню из 1960-х в 2020-е. Потратили около $ 5 000»

Это недорого для таких кардинальных перемен. © TSLATrader / Reddit

«Оправившись от развода и потери в прошлом году 2 своих питомцев, я постарался сделать собственную комнату как можно более уютной»