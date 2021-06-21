20 человек с золотыми руками поделились результатами своей кропотливой работы

Каждый человек в чем-то талантлив. Кто-то одной линией рисует сложные узоры, кто-то создает скульптуры из металла, а кто-то вышивает портреты с помощью ниток и гвоздиков. Конечно, подобные увлечения требуют необыкновенной усидчивости, зато на выходе получается впечатляющий результат. Вы только сами посмотрите на малину из полимерной глины или на вышивку в виде мха и лишайника.

Мы в AdMe.ru обожаем творческих людей и можем часами разглядывать их творения. Особенно картину из первого пункта этой статьи.

1. «Чтобы нарисовать это, моему отцу потребовалось примерно 2,5 года. Вот он с гордостью показывает свою лучшую работу»

2. «Я делаю вышивки, вдохновляясь мхами, лишайниками, грибами и плесенью»

3. «Моя подруга, врач-ортодонт, давным-давно попросила меня в шутку сделать ей брошь в виде зуба с брекетом и забыла. Она забыла, а я нет»

«На день рождения преподнесла ей вот такой подарок. Подруга была счастлива, и это главное».

4. «Сделала своей дочери кукольный домик. Я впервые этим занималась»

5. «Я написала специальный алгоритм для создания портретов из ниток. И вот что у меня получилось»

6. Броши из хлопковых нитей и бисера

7. «Я спроектировал и изготовил настольные лампы в виде гигантской кнопки и катушки ниток»

8. «Очень доволен получившейся металлической скульптурой. Финальным штрихом стала покраска под эффект шлифованного мрамора»

9. Малина из полимерной глины

Божечки, первый раз вижу что-то приличное из полимерки! В основном это какие-то жуткие поделки. А тут просто сожрала бы прям щас! ©MTaksa / Pikabu

10. «Вчера вечером я закончил этот абстрактный рисунок, сделанный одной непрерывной линией. Хочу поделиться»

11. Камни, раскрашенные вручную под продукты питания

12. «Я вяжу ночник»

13. «Я сделала эту летучую мышь — альбиноса»

14. «Я создал из дерева и эпоксидной смолы крошечную галактику в виде яйца»

15. «Я делаю художественные одеяла, используя остатки ткани»

16. «Оригами жук-носорог, сложенный мной по технике Кота Имаи (из одного цельного листа бумаги)»

17. «Маленький, но вместительный кошелек на молнии. Изображение котиков выполнено в технике ручного тиснения и художественной росписи»

18. Кружевной забор, который связала крючком жительница Шетландских островов Анн Юнсон

19. «В свободное время создаю шкатулочки и мини-комоды»

20. «Я сделал террариум в виде мшистого сооружения и дерева в стиле Minecraft»