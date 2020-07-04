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20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе

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Приобретая или арендуя недвижимость, будьте готовы к тому, что про некоторые особенности вашего жилища вы узнаете только после переезда. Любопытные находки можно обнаружить где угодно: в заброшенном подвале, на пыльном чердаке и даже за старой розеткой. Одни могут вызвать шок, другие — удивление, а третьи — приступ ностальгии.

AdMe.ru наткнулся в сети на людей, которым в придачу к новому дому достались весьма необычные вещи. А в конце статьи бонус — фотография, при взгляде на которую вам захочется приобрести уютное гнездышко во что бы то ни стало.

«Мой друг нашел на сайте по продаже недвижимости особняк, в подвале которого есть целый фальшивый город»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© victoriaxxviii / twitter

В Японии есть необычный жилой дом, спроектированный для жильцов с кошками

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© felissimonekobu / facebook

Как вам перспектива сидеть на унитазе и постоянно смотреть на крутящееся белье в стиралке?

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© MrBravesou1 / twitter

Ничего особенного, просто кот, который сдает свою квартиру в аренду

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© AnnieZagoruyko / twitter

«В доме, который мы смотрели вместе с моей девушкой, был душ прямо в гостевой комнате»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© Bigger_Jaws / reddit

В Британии продается бывшая тюрьма для ведьм. Все последующие владельцы этого дома жаловались на паранормальные явления, происходящие в нем

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© homedomus360.com

«Друг купил новый дом в 2017 году. Когда кабельный техник вошел в подвал, они нашли этот „храм“ Николаса Кейджа»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© mrfurion / reddit

«Моя бабушка пытается продать свой дом во Флориде. Вот как выглядят фото. Я ухохатываюсь!»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© asaptacky / twitter

Ваш дом под надежной защитой. Система видеонаблюдения последнего поколения

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© SloznijLogin / pikabu

«Мы с женой купили дом. Через некоторое время она заметила люк в полу, и мы обнаружили ЭТО. Неудивительно, что шкатулка была такой тяжелой»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© CzarMatt / imgur, © CzarMatt / imgur

«Просто наткнулся на это, просматривая объявления о продаже домов, которые я никогда не смогу себе позволить: риелтор наряжается в снежного человека для своих фотографиий»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© iamfaithgardner / twitter

«Снял ненадолго квартиру. Сразу не заметил»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© Mazafakov / pikabu

«В моем подвале есть бомбоубежище времен Второй мировой войны»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© kendallbyrd / reddit

«Купили квартиру, а тут такие соседи»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© denys30921526 / twitter

«Мы нашли сейф за фальшивой электрической розеткой в нашем новом доме»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© hippyscum98 / reddit

«Только что переехал в новый дом. Встретил соседских собак во время дневной прогулки»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© dath0916 / imgur

«Я переехал в новую квартиру больше года назад. С тех пор это исчадие ада пялится на меня. Зло живет здесь и смотрит на меня, пока я мою посуду»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© iProcione / pikabu

«Сегодня переезжал в новую квартиру. Пока раскладывал вещи, заметил, что что-то лежит на полу в углу. Ключи для сравнения»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© Smarty / pikabu

«Мой друг только что купил новый дом. Прежние владельцы, должно быть, были гениями»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© AlliumVineale / reddit

«Просто переехали в новую квартиру с... интересными соседями»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© Prostoilogin / pikabu

«Нашел в подвале купленного дома»

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© TLTVeliar / pikabu

Бонус: свой дом — это уже большое счастье, и совсем неважно, с сюрпризом он или без

20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе
© Champyman714 / reddit

А у вас был подобный опыт? Находили что-нибудь необычное в новом жилище?

Фото на превью AlliumVineale / reddit
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