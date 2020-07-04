20+ домов и квартир на продажу, в которых сюрпризов больше, чем звезд на небе

Приобретая или арендуя недвижимость, будьте готовы к тому, что про некоторые особенности вашего жилища вы узнаете только после переезда. Любопытные находки можно обнаружить где угодно: в заброшенном подвале, на пыльном чердаке и даже за старой розеткой. Одни могут вызвать шок, другие — удивление, а третьи — приступ ностальгии.

AdMe.ru наткнулся в сети на людей, которым в придачу к новому дому достались весьма необычные вещи. А в конце статьи бонус — фотография, при взгляде на которую вам захочется приобрести уютное гнездышко во что бы то ни стало.

«Мой друг нашел на сайте по продаже недвижимости особняк, в подвале которого есть целый фальшивый город»

В Японии есть необычный жилой дом, спроектированный для жильцов с кошками

Как вам перспектива сидеть на унитазе и постоянно смотреть на крутящееся белье в стиралке?

Ничего особенного, просто кот, который сдает свою квартиру в аренду

«В доме, который мы смотрели вместе с моей девушкой, был душ прямо в гостевой комнате»

В Британии продается бывшая тюрьма для ведьм. Все последующие владельцы этого дома жаловались на паранормальные явления, происходящие в нем

«Друг купил новый дом в 2017 году. Когда кабельный техник вошел в подвал, они нашли этот „храм“ Николаса Кейджа»

«Моя бабушка пытается продать свой дом во Флориде. Вот как выглядят фото. Я ухохатываюсь!»

Ваш дом под надежной защитой. Система видеонаблюдения последнего поколения

«Мы с женой купили дом. Через некоторое время она заметила люк в полу, и мы обнаружили ЭТО. Неудивительно, что шкатулка была такой тяжелой»

«Просто наткнулся на это, просматривая объявления о продаже домов, которые я никогда не смогу себе позволить: риелтор наряжается в снежного человека для своих фотографиий»

«Снял ненадолго квартиру. Сразу не заметил»

«В моем подвале есть бомбоубежище времен Второй мировой войны»

«Купили квартиру, а тут такие соседи»

«Мы нашли сейф за фальшивой электрической розеткой в нашем новом доме»

«Только что переехал в новый дом. Встретил соседских собак во время дневной прогулки»

«Я переехал в новую квартиру больше года назад. С тех пор это исчадие ада пялится на меня. Зло живет здесь и смотрит на меня, пока я мою посуду»

«Сегодня переезжал в новую квартиру. Пока раскладывал вещи, заметил, что что-то лежит на полу в углу. Ключи для сравнения»

«Мой друг только что купил новый дом. Прежние владельцы, должно быть, были гениями»

«Просто переехали в новую квартиру с... интересными соседями»

«Нашел в подвале купленного дома»

Бонус: свой дом — это уже большое счастье, и совсем неважно, с сюрпризом он или без