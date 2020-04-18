20 человек, которые создали маленькие шедевры буквально из того, что под руку подвернулось

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Некоторые люди обладают талантом превращать все, к чему прикасаются, в настоящий шедевр. Они запросто могут сделать сумку из обрывков старой ткани или сшить платье из скатерти и занавески. А как вам идея превратить винтажный телевизор в уютный домик для кота? Пушистый привереда уже никогда не предпочтет ему обычную коробку.

Мы в AdMe.ru любим находить фотографии вещей, в буквальном смысле получивших второй шанс. И сегодня мы делимся с вами новой подборкой.

«Нашла это платье в подвале своей бабушки и подарила ему вторую жизнь»

«Комплект из юбки и укороченного топа я сшила из старой простыни»

Старый телевизор «Зенит» 60-х годов стал идеальным домиком для кота

Всего 2 минуты — и декольте этого платья полностью преобразилось. И никакая швейная машинка не понадобилась

«Я и не думала, что еще когда-нибудь надену эту рубашку»

«Я купила это милое маленькое зеркало в благотворительном магазине всего за $ 2, а потом перекрасила его»

«Жена перешила мои старые рубашки, и теперь у дочек есть шикарные платья, которые они впервые надели на День отца»

«Вернула этому креслу его первоначальный лоск»

«Я сделала своей собаке дождевик из старого зонта. Кажется, она все-таки не впечатлена»

«В первый раз в жизни сшила платье. Раньше это была скатерть»

«Сделала сумочку из каких-то тряпок и старых джинсов. И она идеально подходит к платью, которое я сшила несколько дней назад»

«Превратила пару нелепых легинсов с птицей Додо в боди для своего маленького сына»

Новый фартук из старых галстуков

«Сшила сумку из военной униформы»

«Отдал $ 30 за комод, $ 15 за краску и еще $ 25 за ножки и фурнитуру»

«Я увидела этот купальник в сериале „Очень странные дела“ и сшила такой же из двух мужских рубашек, купленных в секонд-хенде»

«Превратила футболку в отличное платье»

Этот слоненок раньше был очень заношенной мужской рубашкой, которую планировали отправить на свалку

«Сшила это платье из простыни и занавески»

«Купила это платье в секонд-хенде за $ 45 и переделала его для своей собственной свадьбы»

А вы когда-нибудь дарили новую жизнь старым вещам? Присылайте нам фотографии, и пусть результат вашего творчества увидит как можно больше людей.