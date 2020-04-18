20 человек, которые создали маленькие шедевры буквально из того, что под руку подвернулось
Некоторые люди обладают талантом превращать все, к чему прикасаются, в настоящий шедевр. Они запросто могут сделать сумку из обрывков старой ткани или сшить платье из скатерти и занавески. А как вам идея превратить винтажный телевизор в уютный домик для кота? Пушистый привереда уже никогда не предпочтет ему обычную коробку.
Мы в AdMe.ru любим находить фотографии вещей, в буквальном смысле получивших второй шанс. И сегодня мы делимся с вами новой подборкой.
«Нашла это платье в подвале своей бабушки и подарила ему вторую жизнь»
«Комплект из юбки и укороченного топа я сшила из старой простыни»
Старый телевизор «Зенит» 60-х годов стал идеальным домиком для кота
Всего 2 минуты — и декольте этого платья полностью преобразилось. И никакая швейная машинка не понадобилась
«Я и не думала, что еще когда-нибудь надену эту рубашку»
«Я купила это милое маленькое зеркало в благотворительном магазине всего за $ 2, а потом перекрасила его»
«Жена перешила мои старые рубашки, и теперь у дочек есть шикарные платья, которые они впервые надели на День отца»
«Вернула этому креслу его первоначальный лоск»
«Я сделала своей собаке дождевик из старого зонта. Кажется, она все-таки не впечатлена»
«В первый раз в жизни сшила платье. Раньше это была скатерть»
«Сделала сумочку из каких-то тряпок и старых джинсов. И она идеально подходит к платью, которое я сшила несколько дней назад»
«Превратила пару нелепых легинсов с птицей Додо в боди для своего маленького сына»
Новый фартук из старых галстуков
«Сшила сумку из военной униформы»
«Отдал $ 30 за комод, $ 15 за краску и еще $ 25 за ножки и фурнитуру»
«Я увидела этот купальник в сериале „Очень странные дела“ и сшила такой же из двух мужских рубашек, купленных в секонд-хенде»
«Превратила футболку в отличное платье»
Этот слоненок раньше был очень заношенной мужской рубашкой, которую планировали отправить на свалку
«Сшила это платье из простыни и занавески»
«Купила это платье в секонд-хенде за $ 45 и переделала его для своей собственной свадьбы»
А вы когда-нибудь дарили новую жизнь старым вещам? Присылайте нам фотографии, и пусть результат вашего творчества увидит как можно больше людей.
Фото на превью sarcastic_ginger / Reddit