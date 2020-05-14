20+ человек, которые на своем опыте ощутили, что красота требует жертв. И ни разу не пожалели

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Все мы еще с детских лет знаем, что «дружба начинается с улыбки». Однако не все могут позволить себе демонстрировать жизнерадостность таким способом из-за проблем с зубами. К счастью, сейчас практически любые недостатки можно устранить, обратившись за помощью к ортодонту. И многие пользуются такой возможностью.

Мы в AdMe.ru поражены тем, как сильно меняет человека ослепительная улыбка. Конечно, установка брекетов или виниров — то еще испытание, но результат определенно стоит всех усилий. Фотографии героев нашей публикации подтверждают это лучше любых слов.

«Ноябрь 2010 года против марта 2020-го: 4 года ношения брекетов, операция на верхней и нижней челюстях — и теперь я могу улыбаться»

«Вчера я сняла скобки, как раз к своему 19-летию. Удивительно, на что способны 2,5 года коррекции зубов»

Определенно оно того стоило

«Я поставила брекеты в 2018-м, а год спустя у меня была двусторонняя замена челюстного сустава. Вот результат»

«Прошло 2 года с того момента, как я начала исправлять прикус. 2 недели назад сняла скобки. Сейчас я абсолютно счастлива и уверена в своей новой улыбке»

Это было не зря

«Я хотел бы от всего сердца поблагодарить моего ортодонта за то, что он подарил мне красивую теплую улыбку»

«12 против 22. Мои зубы еще не идеальны, но все равно спасибо за работу над ними и за стрижки, которые делала мне не мама»

«После 2 лет ношения брекетов и операции на верхней и нижней челюстях все мои зубы наконец-то соприкасаются»

«17 лет и 23 года. Тот же человек, я клянусь!»

Так выглядит результат двух лет ношения брекетов, удаления зубов мудрости и двух операций по коррекции челюсти

13 месяцев и много усилий

«В 9 лет и в 21 год. Я думаю, 5 лет исправления прикуса окупились с лихвой»

«Я носил брекеты с 5-го класса в течение 9 лет, и мне всегда было стыдно улыбаться. Сейчас я могу смеяться, не беспокоясь о том, что другие думают о моих зубах. Это потрясающее чувство»

«Только что сняла свои зубные скобки»

«14 и 20 лет. Подкорректировала зубы и перестала выщипывать брови»

«17 месяцев спустя я люблю свою новую улыбку»

До и после. Долгий путь длиною в 4 года

«В 23 года мои брекеты наконец-то сняты, и я счастлива как никогда. Результат до и после»

«Я хотела бы поделиться радостью от того, что сегодня закончила исправление зубов спустя год и 2 месяца. Вот фото до и после»

«Пять лет работы над улыбкой: коррекция, операция на челюсти, костная пластика и зубные имплантаты. Я так счастлива, что сделала это»

А вы проходили испытание брекетами? Результат стоил затраченных усилий?