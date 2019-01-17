20+ человек, которые дали вторую жизнь завалявшемуся хламу

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Когда что-то ломается, устаревает или просто становится бесполезным, мы с готовностью выбрасываем это в мусорное ведро. И притом мало кто из нас задумывается, что некоторым подобным «отходам» можно, а иногда и нужно дать второй шанс. Щепотка креатива и немного труда — и кипа старых комиксов превращается в изящный букет невесты, а вышедший из строя рояль — в дизайнерский кофейный столик. Красота, да и только.