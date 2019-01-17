20+ человек, которые дали вторую жизнь завалявшемуся хламу
Когда что-то ломается, устаревает или просто становится бесполезным, мы с готовностью выбрасываем это в мусорное ведро. И притом мало кто из нас задумывается, что некоторым подобным «отходам» можно, а иногда и нужно дать второй шанс. Щепотка креатива и немного труда — и кипа старых комиксов превращается в изящный букет невесты, а вышедший из строя рояль — в дизайнерский кофейный столик. Красота, да и только.
AdMe.ru нашел на просторах сети 20+ интересных примеров повторного использования того, что многие из нас поспешили бы отправить на свалку.
1. Дачная мебель из металлических бочек
2. Скульптура птицы из ложек
3. Гриль в двигателе самолета
4. Кофейный столик из старых частей рояля
5. Органайзер для рабочего стола из сломанного джойстика
6. Блокнот из переработанных плат
7. Покрывало из маек
8. Дачные кресла из автомобильных шин
9. Нож из старого железнодорожного костыля
10. Фигурка птицы из старых компакт-дисков
11. Система хранения вина из винной бочки
12. Скамейка из старых системных блоков
13. Ручка из печатной платы
14. Арт-инсталляция из старых эскалаторов
15. Свадебный букет из комиксов
16. Карандаши из старых газет
17. Садовое кресло, выполненное из вышедших из оборота монет
18. Сараи, сделанные из старых лодок
19. Дека электрогитары, изготовленная из 1 200 цветных карандашей
20. Букет из столовых приборов
21. Библиотечные пуфики из списанных книг
А вам доводилось хоть раз примерять на себя образ ведущего «Очумелых ручек»?
Фото на превью Knucklephuck / Reddit