20+ человек, чей день вышел из-под контроля

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Иногда бывают такие дни, когда все идет из рук вон плохо. То уронишь собранную конструкцию из 4 000 деталек Lego, то ключ сломается в самый неподходящий момент или вообще выронишь телефон во время полета на параплане. После такого остается только рассказать другим о своих злоключениях, чтобы получить моральную поддержку.

AdMe.ru желает каждому, чтобы жизнь устраивала как можно меньше неприятных сюрпризов. Таких, например, к которым оказались не готовы герои нашей подборки.

1. «Моя собака заперлась в машине, ключи оказались тоже внутри. Пришлось вызвать специалиста по вскрытию замков и отдать $ 60»

2. «Я уронил собранную конструкцию из 4 000 деталей Lego»

3. «По-моему, бог замко́в очень зол на меня»

4. «Уронил крышку от кастрюли, и вот как она разбилась»

5. Вот как выглядит первый рабочий день на новой работе

6. Даже обычная банка может испортить жизнь

7. Как и эта пластиковая ложка

8. Кажется, сегодня никто никуда не поедет

9. «Недавно кто-то разбил стекло моей машины, чтобы украсть купальник, полотенце и сумку за $ 10»

10. «Во время полета в Китай у моего друга не было монитора, в то время как у всех остальных пассажиров он был»

11. «Хотел просто посолить еду»

13. «Я заказал на Amazon книгу и баночку с соусом и вот что получил»

14. «Думаю, я буду находить кубики Lego следующие 10 лет»

15. «Пришел купить цифры для номера своего дома. Да, живу я в доме № 1881»

16. «Думаю, это слишком дорогая игрушка для жевания»

17. «А я ведь еще сделал доплату за оливки»

18. «Сломал щелкунчик, пытаясь расколоть орех»

19. Попытка сварить макароны в керамической кастрюле провалилась в прямом смысле слова

20. Худшее, что могло случиться с телефоном, произошло

21. «Мой кот умудрился разбить стеклянную дверь в душевой кабине»

22. Водитель этой фуры растерял часть тележек с больничными отходами

23. Как крышка вообще могла так открыться?

24. Каждый раз, когда вам будет казаться, что жизнь несправедлива, вспоминайте этого бразильского заключенного, который 5 лет копал тоннель, чтобы в итоге оказаться в комнате охраны

Anytime you feel life isn't nice, remember this Brazilian prisoner who dug an escape tunnel for 5 years only to burst out in a Guard Room. pic.twitter.com/TW7Mm7hHW9 — Mr. Drinks On Me (@Mr_DrinksOnMe) August 30, 2018

Бонус: когда жизнь решила подложить свинью, но в последний момент сжалилась

Как вы думаете, кому из героев нашей подборки повезло меньше всего?