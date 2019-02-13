20+ человек, чей день вышел из-под контроля
Иногда бывают такие дни, когда все идет из рук вон плохо. То уронишь собранную конструкцию из 4 000 деталек Lego, то ключ сломается в самый неподходящий момент или вообще выронишь телефон во время полета на параплане. После такого остается только рассказать другим о своих злоключениях, чтобы получить моральную поддержку.
AdMe.ru желает каждому, чтобы жизнь устраивала как можно меньше неприятных сюрпризов. Таких, например, к которым оказались не готовы герои нашей подборки.
1. «Моя собака заперлась в машине, ключи оказались тоже внутри. Пришлось вызвать специалиста по вскрытию замков и отдать $ 60»
2. «Я уронил собранную конструкцию из 4 000 деталей Lego»
3. «По-моему, бог замко́в очень зол на меня»
4. «Уронил крышку от кастрюли, и вот как она разбилась»
5. Вот как выглядит первый рабочий день на новой работе
6. Даже обычная банка может испортить жизнь
7. Как и эта пластиковая ложка
8. Кажется, сегодня никто никуда не поедет
9. «Недавно кто-то разбил стекло моей машины, чтобы украсть купальник, полотенце и сумку за $ 10»
10. «Во время полета в Китай у моего друга не было монитора, в то время как у всех остальных пассажиров он был»
11. «Хотел просто посолить еду»
13. «Я заказал на Amazon книгу и баночку с соусом и вот что получил»
14. «Думаю, я буду находить кубики Lego следующие 10 лет»
15. «Пришел купить цифры для номера своего дома. Да, живу я в доме № 1881»
16. «Думаю, это слишком дорогая игрушка для жевания»
17. «А я ведь еще сделал доплату за оливки»
18. «Сломал щелкунчик, пытаясь расколоть орех»
19. Попытка сварить макароны в керамической кастрюле провалилась в прямом смысле слова
20. Худшее, что могло случиться с телефоном, произошло
21. «Мой кот умудрился разбить стеклянную дверь в душевой кабине»
22. Водитель этой фуры растерял часть тележек с больничными отходами
23. Как крышка вообще могла так открыться?
24. Каждый раз, когда вам будет казаться, что жизнь несправедлива, вспоминайте этого бразильского заключенного, который 5 лет копал тоннель, чтобы в итоге оказаться в комнате охраны
Бонус: когда жизнь решила подложить свинью, но в последний момент сжалилась
Как вы думаете, кому из героев нашей подборки повезло меньше всего?
Фото на превью silvurbullet / reddit