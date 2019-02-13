19 сильных фотографий, доказывающих, что у нашей планеты еще есть шанс

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В 2017 году было уничтожено более 15,8 млн гектаров леса. Это второй случай утраты такого объема деревьев в мировой истории. Читая подобную статистику, единственное, что мы чувствуем, — это огромное сожаление о будущем нашей планеты. Но все же никогда не стоит прекращать верить в то, что хорошего в людях больше и добро в конечном итоге всегда побеждает.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вы увидели эти 20 фотографий и осознали, что у природы осталась одна надежда — на людей, которым не все равно.

1. Удивительное восстановление леса — результат работы Instituto Terra за 18 лет

2. Не нужно уничтожать природу, чтобы строить стены

3. Превращение опустошенного лесозаготовками участка в зеленый рай

4. Когда дерево на своем месте

5. Всего за год пустыня в Гаити превратилась в лес

6. Понадобилось 16 лет и 1 000 грузовиков апельсинового жмыха, чтобы ожил тропический лес в Коста-Рике

7. Проект «Эдем» помог восстановить лес на Мадагаскаре

8. Дерево в доме освежит ваш интерьер

9. Деревья не спрашивают нас, где им расти

10. Решение есть всегда, нужно лишь его найти

11. Стройте дома вокруг деревьев, а не над ними

12. Жилые дома вовсе не обязаны быть бетонными монстрами

13. Дерево может вырасти везде, где есть необходимое для него пространство

14. Толковый архитектор знает, как сохранить природу

15. Цветы пробиваются даже там, где ничего не растет

16. Несмотря на то что почва на этом участке в Гаити была сухой, люди сумели вырастить там деревья

17. Цилиндрический чудо-дом с высоким деревом внутри

18. Деревья намного ценнее забора

19. Священное дерево манго, которое растет здесь уже более 100 лет