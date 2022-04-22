18 правил косметического этикета, соблюдая которые ни одна девушка не попадет впросак

Количество полок с косметическими средствами только растет с каждым годом, и, конечно же, существуют определенные правила, когда, как и чем пользоваться уместно. И чтобы не попасть впросак, хорошо бы знать, как подправить помаду, как освежить аромат парфюма, а чего вообще не стоит делать, находясь в окружении других людей.

AdMe.ru узнал важные детали косметического этикета. С ними ни одна девушка не оплошает.

Как выбрать и грамотно использовать парфюм

Если хочется нанести парфюм, то делать это стоит не в общественном пространстве, а, к примеру, в машине. Но такая возможность есть не всегда, поэтому, если духи с пульверизатором, лучше заранее перелить немного в шариковый атомайзер. Его удобно носить с собой, и можно незаметно для окружающих обновить аромат.

Как мы привыкли менять одежду от сезона к сезону, так же стоит действовать и с парфюмом, чтобы аромат не был удушающим в теплую погоду и был заметным в прохладную. На весну подходят легкие, цветочные ароматы, а на лето — освежающие: к примеру, с нотами цитруса, зеленого чая, лаванды, а осенью — пряные, насыщенные, сладковатые.

В течение дня мы постепенно перестаем чувствовать, остался ли еще аромат духов. В такие моменты стоит быть осторожнее, и лучше не наносить аромат заново, чтобы не переборщить и не доставить неудобства окружающим.

Отправляясь на работу или, например, собрание, стоит выбирать легкие ароматы, чтобы в замкнутом пространстве они не заполняли собой всё помещение и не раздражали других.

Как накраситься, отправляясь на работу

Накладные ресницы на рабочем месте — не самый лучший выбор, поэтому лучше отдать предпочтение туши. Главное, не наносить больше пары слоев.

Пигментированный гель для бровей — прекрасная альтернатива теням и карандашу, особенно когда нет уверенности в своих умениях. Гель позволяет уложить брови так, чтобы они выглядели аккуратно и не лохматились.

Если очень хочется подвести глаза, отправляясь на работу, то стоит помнить, что тонкая, деликатная линия будет уместнее, чем толстая стрелка. В сочетании с нейтральными оттенками теней взгляд получится ничуть не менее выразительным, чем с ярким макияжем.

Не стоит выбирать яркую помаду при напряженном рабочем графике, она требует слишком много внимания и периодической подкраски, чтобы губы выглядели красиво. Лучший вариант — нейтральные оттенки, которые если и сотрутся, то это не будет так заметно.

Как подправить макияж в течение дня

Подкрасить губы в общественном месте вполне допустимо, но вот когда нужно припудриться или подкрасить ресницы — стоит удалиться в уборную.

Подстригать ногти на публике вряд ли кто-то будет, но вот воспользоваться пилкой себе некоторые позволяют. Если на то пошло, то лучше сделать это в уединенном месте, ведь, даже если нужно всего пару секунд, пыль от ногтей разлетится в разные стороны.

Подкрашивать ногти в окружении людей тоже не самая лучшая идея. Запах лака может вызвать у некоторых тошноту или быть попросту неприятен.

Причесываться допустимо только в дамской комнате, независимо от того, какая длина волос, ведь, как ни старайся это делать аккуратно, волосы могут попасть на других. Причесываясь (даже в уборной), следите, чтобы рядом не стоял другой человек.

Как косметикой не испортить мероприятие себе и окружающим

Если идете в ресторан или на праздничный ужин к друзьям, стоит аккуратнее обращаться с салфетками, которые кладут, сервируя стол. Нельзя прикасаться накрашенными губами к текстильной салфетке, чтобы на ней не остались следы помады. Если есть возможность, лучше воспользоваться бумажной. Особенно когда вы находитесь в гостях, а не в ресторане, так как во втором случае их стирают профессиональными средствами, которые наверняка удалят помаду, а вот в первом хозяйке не всегда это удастся сделать легко.

Не делайте никаких косметологических процедур прямо перед мероприятием (речь идет о таких манипуляциях, как коррекция бровей, депиляция, автозагар), чтобы кожа успела прийти в себя и неожиданно не проявились никакие последствия.

От макияжа с блестками, даже с самыми маленькими и незаметными, лучше отказаться, так как в неподходящий момент они могут вас «подставить», попав в глаза и вызвав раздражение, зуд и покраснение, и тут будет уже не до цели, с которой девушка пришла.

Какой маникюр выбрать, если вы работаете в офисе

Работая в офисе, стоит внимательно относиться к своим ногтям: они не должны быть длинными, а оттенок лака — кричащим. Гораздо лучше выбрать среднюю или короткую длину и нейтральный цвет.

В сумочке лучше всегда иметь лак, чтобы в случае скола можно было удалиться и подкрасить ноготь.

Лучше избегать различных украшений на ногтях в виде страз или красивых узоров. Чаще всего они выглядят неуместно и привлекают ненужное внимание.