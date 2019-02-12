18 проверенных хитростей, которые помогут вам контролировать работу организма
Наше тело — один из самых совершенных механизмов, созданных природой. Мозг способен поднимать и снижать температуру, вынуждать нас краснеть от смущения или чувствовать полет бабочек в животе — и все это без нашего сознательного участия. Однако и мы сами можем буквально заставить тело и разум подчиняться нашим желаниям, например создать ощущение, что мы весим меньше, чем на самом деле, или быстро остановить приступ паники.
Пользователи Reddit поделились хитростями, которые заставляют тело идти на поводу у наших желаний, а AdMe.ru отыскал среди них настоящие бриллианты. А в конце статьи вас ждет бонус, который поможет мозгу работать быстрее и эффективнее.
- Чтобы подтягивания на турнике давались легче, представьте, что ваши локти опускаются вниз, а не поднимают тело вверх. Этот небольшой трюк «обманет» ваше тело, и оно автоматически задействует мышцы спины, что облегчит упражнение.
- Если вы встали ночью, чтобы, к примеру, сходить в туалет, оставьте один глаз закрытым. К тому времени, как вы вернетесь в темную комнату, глаз привыкнет к темноте и вы без труда будете ориентироваться в пространстве.
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Если заложена одна ноздря, лягте на бок: если правая, то на левый бок, и наоборот. Покрутите головой до тех пор, пока не найдете то положение, которое поможет снять заложенность.
- Если у вас есть двойной подбородок, во время фотосессии прижмите язык к верхнему небу, и на фото этот недостаток не будет заметен.
- Чтобы остановить приступ паники, приложите между щекой и носом бутылку холодной воды и задержите дыхание на 30 секунд.
- Если вас тошнит и вы боитесь, что вас вырвет прямо сейчас, помните, что перед тем, как это произойдет, рот всегда наполняется слюной: так организм защищает слизистую рта от содержимого желудка, которое, из-за содержащейся кислоты, может ее повредить.
- Если вам нужно освободить мочевой пузырь (например, перед долгой дорогой), но пока вы не ощущаете чувства позыва, попробуйте надавить пальцем на пупок: это спровоцирует желание сходить в туалет.
- Чтобы быстро заснуть, примите перед сном горячий душ. Когда вы ляжете в кровать, температура тела понизится (потому что в душе она повысилась), и мозг воспримет это как сигнал ко сну.
- Если вы вышли из шумного помещения, например из ночного клуба, и не можете слышать тихие звуки из-за шума в ушах, положите руки на голову так, чтобы ладони закрывали уши, а пальцы лежали на затылке. Слегка похлопайте указательным и средним пальцами несколько раз, и слух к вам вернется.
- Чтобы разглядеть какой-то мелкий предмет, сложите большой и указательный пальцы так, чтобы между ними образовалось крошечное отверстие. Посмотрите через него, и вы сможете подробно разглядеть то, что вам нужно.
- Чтобы провести ровную линию без линейки, поставьте точки в ее предполагаемом начале и конце и поставьте карандаш на первую точку. Смотрите на конечную точку и просто ведите карандашом — ваш мозг сам направит к ней руку, и вы получите идеально ровную линию.
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Чтобы перестать икать, вдохните побольше воздуха, сделайте два глотательных движения и выдохните через нос.
- Если у вас свело ногу, схватите себя за большой палец, потяните его на себя и покачайте им вперед-назад так быстро, как можете. Судорога прекратится.
- Если вы ударились, порезались бумагой или получили другую незначительную, но болезненную травму, присядьте и хорошенько сосредоточьтесь на этой боли. Мозг решит, что боль становится невыносимой, и снизит болевые ощущения.
- Если вам очень хочется в туалет, но нет возможности сходить, представьте, что одну из ваших частей тела пронзает сильная боль, и сосредоточьтесь на ней на 10 секунд. На какое-то время желание сходить в туалет отступит.
- Если вы подвержены перепадам настроения и чувствуете себя подавленным, держите под рукой эти продукты: темный шоколад, черника, зеленый чай и что-нибудь, содержащее витамин B5, например бананы. Съешьте все, запейте зеленым чаем — и вы быстро почувствуете облегчение.
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Чтобы проснуться пораньше, просто выпейте перед сном много воды.
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Если вы сильно устали и кажется, что болит все тело, лягте на пол и катайтесь по нему, растягиваясь, в течение 5–10 минут. Вы расслабитесь, и боль отступит.
Бонус: хитрости для тренировки мозга
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru