18 проверенных хитростей, которые помогут вам контролировать работу организма

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Наше тело — один из самых совершенных механизмов, созданных природой. Мозг способен поднимать и снижать температуру, вынуждать нас краснеть от смущения или чувствовать полет бабочек в животе — и все это без нашего сознательного участия. Однако и мы сами можем буквально заставить тело и разум подчиняться нашим желаниям, например создать ощущение, что мы весим меньше, чем на самом деле, или быстро остановить приступ паники.