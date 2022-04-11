18 человек, которые совершили подвиг по уборке дома и теперь могут выдохнуть, наслаждаясь результатом

Порой бывает трудно заставить себя начать уборку. Кажется, вот сейчас, через часок. Чай допью и пойду. Ну ладно, завтра уберу. В итоге все накапливается и одним своим видом подталкивает к наведению порядка. Герои нашей статьи долго откладывали, но когда наконец сделали уборку, то результат превзошел все ожидания.

Нам в AdMe.ru тоже иногда бывает лень поддерживать порядок, но от этого еще приятнее смотреть на подобные преображения. Ведь после такого можно по праву собой гордиться.

«Привела в порядок бельевой шкаф. Я много ругалась, пока складывала простыни на резинке»

«После 3 лет депрессии я наконец-то разобрала комнату»

«Разгребли кладовую в нашем новом доме»

Хорошую работу видно сразу

«Старому ковру было около 12 лет. Недавно я посмотрела на него и решила, что пора менять. Это и стало катализатором уборки»

«30 минут, хорошая музыка — и я помогла завтрашней себе»

«Игровая зона после того, как там резвились двое малышей. После уборки я чувствую себя лучше»

«Я правда горжусь собой»

«В 3 часа ночи мне вдруг приспичило убраться в комнате»

«Была так занята, что пренебрегала уборкой. Да, это очень маленькая квартира»

Почти магическое преображение

«Наконец-то заставила себя разгрести ванную»

«Буквально только что навела порядок»

«Помогала подруге привести в порядок террасу»

Ох уж этот день большой стирки!

Но куда это все делось? Оно под кроватью? Оно на потолке? © polonnaise / Reddit

«Потребовалось 2 дня, чтобы навести порядок. Но оно того стоило»

Мне нравится новый цвет стен. Теперь комната выглядит уютной. © kangourou_mutant / Reddit

«Все еще многое нужно сделать, но теперь я могу сосредоточиться»

«Я сдала последний экзамен, проспала подряд примерно 3 дня и решила устранить беспорядок, учиненный, пока я училась»