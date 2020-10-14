18 человек, которые одной вещью привнесли немного уюта в свои квартиры

Не всегда, чтобы создать уют в доме, нужно кардинально менять интерьер. Иногда достаточно купить постельное белье в тон декору, постелить яркое лоскутное одеяло или купить новый оригинальный светильник.

AdMe.ru откопал среди множества кадров фото, которые могли бы подтолкнуть вас на то, чтобы сделать свое жилище чуточку теплее и гостеприимнее. Или просто провести несколько минут с удовольствием, листая следующие снимки.

«Это лоскутное одеяло сшила тетя жены»

«Папа оборудовал эту швейную комнату для моей мачехи»

«Хочу показать вам кровать, парящую в воздухе, которую соорудил сам»

«Это моя работа с использованием металла, тени и света. На эту идею меня вдохновили изделия марокканских ремесленников»

Внутри этой комнаты есть комната поменьше

«Из-за финансовых проблем мне пришлось довольствоваться довольно отстойным жильем. Но мой брат решил немного помочь, переделав для меня старый стол»

«Мы решили сделать что-то эпическое. Брат перенес на него карту Вестероса и с помощью паяльника обвел и заштриховал все линии, нарисовал крошечные замки и сделал надписи. Теперь это лучшая вещь, которая у меня когда-либо была».

«Я сделал для растений жены такой подвесной стеллаж»

«Решил покрасить свою комнату»

Из старого, видавшего виды рояля можно сделать такую эффектную полку

«Лампу Тиффани я сделала вручную за 3 года и 297 часов, вырезая и склеивая крошечные кусочки разноцветного стекла. Но, когда увидела ее со светом, я кричала от восторга»

«Я вырезала несколько больших бумажных цветов, чтобы сделать декор, подходящий к новому постельному белью моей мамы»

«Этот стол сделал дедушка моего мужа»

«Решил поделиться последним проектом»

«Мой пододеяльник и наволочки удачно подходят к моим терракотовым горшкам»

«Сделал полосатую стену в оттенках радуги для моей 2-летней дочурки»

«Просто моя настольная лампа»

«Этот стол сделал мой друг. Он использовал полимерную смолу, песок и слюду»

«В магазинах были лишь неоправданно дорогие люстры, когда я наткнулся на эту красоту в комиссионке. Перекрасил ее убогое покрытие медно-золотистого оттенка в серебро»

«И получилось гораздо лучше, чем я ожидал».