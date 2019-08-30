17 недорогих товаров с AliExpress, которые упростят жизнь осенью

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Пожалуй, никакую смену времен года мы не переживаем так остро, как переход от лета к осени. Еще бы, ведь постепенно приходит конец теплым дням, долгим прогулкам и коротким ночам. Но есть психологический трюк, который позволит не грустить из-за наступления осени, а ждать ее почти с нетерпением: нужно приобрести несколько исключительно осенних вещиц, которые вы захотите как можно скорее пустить в ход. И вуаля, приближение сентября уже не так страшит.

Чтобы упростить вам задачу по поиску таких вещей, мы в AdMe.ru в течение нескольких дней бродили по страницам AliExpress, чтобы отобрать самые приятные и полезные осенние товары, которые порадуют не только внешним видом, но и ценой.

Чехлы для обуви

Цена: ₽ 253–337 Такие компактные чехлы можно сложить в сумку и в нужный момент надеть на обувь, чтобы защитить ее от воды и грязи. У них нескользящая подошва, они отлично тянутся и легко моются.

Яркий зонт

Цена: ₽ 492 Яркий зонтик, который в сложенном виде похож на банан, раскрасит дождливые серые будни.

Цена: ₽ 178 Простая шапка, украшенная лицом гуманоида, не только согреет, но и станет стильным дополнением вашего образа.

Перчатки для сенсорных экранов

Цена: ₽ 154–312 Эти теплые перчатки не придется снимать, чтобы ответить на звонок или написать сообщение.

Водонепроницаемый чехол для рюкзака

Цена: ₽ 66 Чехол, который практически не занимает места, можно всегда носить с собой и надеть на рюкзак в случае внезапного дождя.

Нежный шарф

Цена: ₽ 243 Мягкие шарфы множества привлекательных оттенков согреют вас в непогоду.

Ланч-бокс

Цена: ₽ 135–175 Контейнер, который отлично подойдет для того, чтобы упаковать завтрак ребенку в школу или захватить с собой в офис обед.

Большая кружка

Цена: ₽ 217 Кружка объемом 500 мл вместит столько горячего чая, сколько вам понадобится, чтобы согреться в осенние ветреные дни.

Термостакан

Цена: ₽ 77 А если согреваться вам придется вне дома, лучше захватить с собой термостакан с ароматным кофе.

Грелка для рук

Цена: ₽ 467 Еще один способ оттаять – доверить свои руки электрической грелке, которая в считанные секунды окутает замерзшие ладони теплом.

Теплые носки

Цена: ₽ 168–185 Эти носочки в винтажном стиле вам вряд ли захочется прятать под брюками или сапогами.

Милый дождевик

Цена: ₽ 364–380 Можно выбрать дождевик того фасона, который вам по душе: длинный классической формы или короткий свободный.

Цветочное напоминание о лете

Цена одной ветви: ₽ 215–255 Привлекательные искусственные цветы, из которых можно составить неповторимую композицию, станут кусочком лета на фоне сырого от дождя оконного стекла.

Корректор записей

Цена: ₽ 167 Устройство, которое сэкономит нервы школьникам и родителям в новом учебном году, надежно спрятав ошибки и помарки в тетрадях.

Детские тренажеры для письма

Цена: ₽ 104 за набор из 4 штук Удобные накладки на ручки и карандаши, которые помогут первоклассникам быстрее научиться правильно держать руку при письме.

Сетки для хранения лука и чеснока

Цена: ₽ 91 Незамысловатые сеточки помогут хранить собранный на даче урожай.

Очиститель для пальто

Цена: ₽ 67 Липкий ролик удалит с ткани шерсть и соринки, чтобы ничто не портило ваш образ. Очиститель компактно складывается, поэтому его можно носить с собой даже в дамской сумочке.

Штопор и многоразовая пробка

Цена: ₽ 244 Ну и куда же без идеального набора для борьбы с осенней хандрой!

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