17 недорогих товаров с AliExpress, которые упростят жизнь осенью
Пожалуй, никакую смену времен года мы не переживаем так остро, как переход от лета к осени. Еще бы, ведь постепенно приходит конец теплым дням, долгим прогулкам и коротким ночам. Но есть психологический трюк, который позволит не грустить из-за наступления осени, а ждать ее почти с нетерпением: нужно приобрести несколько исключительно осенних вещиц, которые вы захотите как можно скорее пустить в ход. И вуаля, приближение сентября уже не так страшит.
Чтобы упростить вам задачу по поиску таких вещей, мы в AdMe.ru в течение нескольких дней бродили по страницам AliExpress, чтобы отобрать самые приятные и полезные осенние товары, которые порадуют не только внешним видом, но и ценой.
Чехлы для обуви
- Цена: ₽ 253–337
Такие компактные чехлы можно сложить в сумку и в нужный момент надеть на обувь, чтобы защитить ее от воды и грязи. У них нескользящая подошва, они отлично тянутся и легко моются.
Яркий зонт
- Цена: ₽ 492
Яркий зонтик, который в сложенном виде похож на банан, раскрасит дождливые серые будни.
- Цена: ₽ 178
Простая шапка, украшенная лицом гуманоида, не только согреет, но и станет стильным дополнением вашего образа.
Перчатки для сенсорных экранов
- Цена: ₽ 154–312
Эти теплые перчатки не придется снимать, чтобы ответить на звонок или написать сообщение.
Водонепроницаемый чехол для рюкзака
- Цена: ₽ 66
Чехол, который практически не занимает места, можно всегда носить с собой и надеть на рюкзак в случае внезапного дождя.
Нежный шарф
- Цена: ₽ 243
Мягкие шарфы множества привлекательных оттенков согреют вас в непогоду.
Ланч-бокс
- Цена: ₽ 135–175
Контейнер, который отлично подойдет для того, чтобы упаковать завтрак ребенку в школу или захватить с собой в офис обед.
Большая кружка
- Цена: ₽ 217
Кружка объемом 500 мл вместит столько горячего чая, сколько вам понадобится, чтобы согреться в осенние ветреные дни.
Термостакан
- Цена: ₽ 77
А если согреваться вам придется вне дома, лучше захватить с собой термостакан с ароматным кофе.
Грелка для рук
- Цена: ₽ 467
Еще один способ оттаять – доверить свои руки электрической грелке, которая в считанные секунды окутает замерзшие ладони теплом.
Теплые носки
- Цена: ₽ 168–185
Эти носочки в винтажном стиле вам вряд ли захочется прятать под брюками или сапогами.
Милый дождевик
- Цена: ₽ 364–380
Можно выбрать дождевик того фасона, который вам по душе: длинный классической формы или короткий свободный.
Цветочное напоминание о лете
- Цена одной ветви: ₽ 215–255
Привлекательные искусственные цветы, из которых можно составить неповторимую композицию, станут кусочком лета на фоне сырого от дождя оконного стекла.
Корректор записей
- Цена: ₽ 167
Устройство, которое сэкономит нервы школьникам и родителям в новом учебном году, надежно спрятав ошибки и помарки в тетрадях.
Детские тренажеры для письма
- Цена: ₽ 104 за набор из 4 штук
Удобные накладки на ручки и карандаши, которые помогут первоклассникам быстрее научиться правильно держать руку при письме.
Сетки для хранения лука и чеснока
- Цена: ₽ 91
Незамысловатые сеточки помогут хранить собранный на даче урожай.
Очиститель для пальто
- Цена: ₽ 67
Липкий ролик удалит с ткани шерсть и соринки, чтобы ничто не портило ваш образ. Очиститель компактно складывается, поэтому его можно носить с собой даже в дамской сумочке.
Штопор и многоразовая пробка
- Цена: ₽ 244
Ну и куда же без идеального набора для борьбы с осенней хандрой!
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Фото на превью BESDE BESDE Store / AliExpress