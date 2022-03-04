17 добротных вещей, которые служат их владельцам десятки лет

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Бывает, что новая разрекламированная вещь ломается почти сразу, а вот надежная старая техника работает годами. Наверное, в доме каждого можно найти что-то такое, что за десятилетия пользования не утратило своей функциональности.

Такие предметы показали и герои статьи AdMe.ru.

1. «Щетка досталась моей бабушке в начале 1960-х годов. Когда я въехала в свою первую квартиру, она отдала ее мне»

2. «Пользуюсь папиной палаткой. Ей 44 года, все оригинальные детали на месте»

3. «Родители купили этот миксер в 1979 году, он работает и сейчас»

4. Вентилятор работает уже больше 70 лет

5. Хоть термосу и 39 лет, кофе в нем остается горячим весь день

6. «Первый пылесос купила 6 месяцев назад, второй у меня уже 15 лет. Угадайте, какой из них сломался»

7. «Это сумка из 70-х, она принадлежала еще моему отцу, потом от отдал ее мне»

8. «Маминому фену уже около 70 лет»

9. Плита 1964 года и сейчас в рабочем состоянии

10. Точилка для карандашей из 80-х

11. «Дедушка работал инженером в General Dynamics и пользовался этими ручками. Теперь они мои»

12. «Этот компас я купил, когда мне было 14 лет, сейчас мне 61 год. Компас повидал много походов»

13. «Моя мышка такая же шустрая, как и в 1999 году»

14. «Этот миксер принадлежит моей семье 50 лет»

15. Радиоприемник 1970 года отлично работает

16. «Вы можете по-разному относиться к кроксам, но мои служат мне уже 19 лет»

17. «Я пользовался этим калькулятором в школе. Теперь я учитель, прошло 19 лет, а калькулятор остался тем же»