17 человек рассказали, как они добились фигуры мечты

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Пользователи соцсетей поделились историями о том, как им удалось сделать свое тело лучше: сбросить лишний вес, добиться крутого рельефа, подобрать режим питания. Чаще всего их достижения — результат суммы маленьких ежедневных шагов, которые сможет повторить любой человек.

Мы в AdMe.ru верим, что простые действия ведут к серьезному результату. В этих историях преображения каждый может найти что-то полезное для себя.

1.

Девушка с ником jens100poundjourney сбросила больше 40 кг. Вот что помогло ей достичь цели: Есть в промежутке с 12:00 до 20:00. То есть после 20:00 ближайший прием пищи — в 12:00 на следующий день.

Взвешивать продукты и считать калории, хотя на первый взгляд это кажется напрасной тратой времени.

Отсутствие крайностей. При правильном подсчете калорий можно и печенье съесть.

Маленький трюк для мотивации: купите несколько красивых вещей того размера, к которому вы стремитесь. Если будете периодически поглядывать на них, вам будет проще идти к цели.

2.

Пользователь Reddit под ником negasj сбросила 46 кг. Как ей удалось достичь цели: Отказалась от жидких калорий — напитков вроде колы и фраппучино. Подсчитала, что только из напитков получала больше 1 тыс. ккал в день.

Пробовала разные типы питания, и лучше всего сработал принцип «меньше есть, больше двигаться».

3.

Вес девушки с ником nisisaint не изменился за месяц, но тренировки в зале помогли улучшить рельеф. Основные упражнения, которые она делала: мостик в тренажере для разгибания ног;

разведение ног в тренажере с наклоном вперед. 2–3 тренировки ног в неделю, по 3–4 подхода на каждое упражнение (1 подход — 12 повторов).

4.

Девушка с ником brit2d2 сбросила 42 кг. Как она добилась такого результата: 10 тыс. шагов в день, йога;

постное мясо, много овощей и воды;

витамины и пробиотики — по рекомендации врача;

если съедала лишнее, фиксировала это, а на следующий день возвращалась к правильному питанию.

5.

Профессиональная модель plus-size под ником andsheshines похудела на 63 кг. Сбросить вес помогли интенсивные тренировки, правильное питание и подсчет калорий.

6.

Пользователь reddit под ником mrsgsa похудела на 46 кг после родов. Как она достигла такого результата: Сократила количество углеводов в рационе и таким образом сбросила 22 кг.

Добавила тренировки: кардио — по 20–30 минут 2–3 раза в неделю, силовые нагрузки — почти каждый день.

7.

Девушка с ником queengashem сбросила 31 кг за 11 месяцев. Как достигла результата: силовые нагрузки по 45 минут несколько раз в неделю и пробежки;

режим питания: мало углеводов, много белка (кето-диета).

пьет около 4 л воды в день.

8.

Похудела на 22 кг за 7 месяцев. Как достигла результата: сократила рацион до 1,5 тыс. ккал;

10 тыс. шагов в день, тренировки в зале;

через несколько месяцев перешла на рацион в 1,2 тыс. ккал.

9.

Девушка с ником wavesg00dbye сбросила 12 кг за год. Как ей удалось достичь такого результата: подсчет калорий, отказ от сахара и переработанных продуктов, рацион — до 1,2 тыс. ккал в день;

кардиотренировки несколько раз в неделю, переход на рацион в 1,5 тыс. ккал;

похудев, позволила себе читмилы, перешла на силовые тренировки и рацион в 1,8 тыс. ккал.

10.

Мама 3 детей под ником losingkeelos сбросила 57 кг. Как ей удалось достичь цели: убрала из рациона джанк-фуд;

занялась спортом (занятым мамам рекомендует тренироваться дома);

ест продукты, богатые белком, много овощей и фруктов — в пределах 1,8 тыс. ккал в день.

11.

Девушка с ником LightningSpring сбросила почти 11 кг за 8 месяцев. Вот как ей удалось добиться цели: ограничила потребление сахара;

подсчет калорий, рацион — 1,2–1,5 тыс. ккал в день;

10 тыс. шагов в день, ходит на работу пешком;

тренировки 2–3 раза в неделю: приседания, отжимания, планка 30 секунд.

12.

Пользователь reddit под ником cheerfulsarcasm похудела на 45 кг. Вот что она делала для достижения цели: контролировала потребление углеводов;

на выходных разрешала себе съесть картофель фри, булочку;

бег и силовые тренировки. По словам cheerfulsarcasm, потеря веса не всегда линейна, и даже если в течение нескольких недель не видно результата, нужно придерживаться плана, и вес пойдет вниз.

13.

Девушке под ником Night-Changes удалось сбросить почти 26 кг. Вот что она делала: сократила потребление сахара и углеводов;

ела мясо не чаще 1 раза в день;

тренировки 1–2 раза в неделю. По словам Night-Changes, до начала похудения она и не подозревала, какое влияние сахар оказывал на ее тело и как много углеводов в продуктах, которые она любит.

14.

Парень с ником pamm7315 смог сбросить 56 кг за 32 недели. Вот как он достиг результата: кардиотренировки 5 раз в неделю: акваджоггинг (бег в воде), езда на велосипеде;

ест много фруктов, овощей и овсянки;

совмещает силовые тренировки с кардионагрузками.

15.

«Это джинсы 6-го размера».

Семейная пара на снимках смогла сбросить почти 162 кг на двоих. Мужчина под ником Mithic рассказал, что похудел на 109 кг благодаря кето-диете и операции на желудке. Его жена сбросила 52 кг.

«Футболка размера M. Брюки 40-го размера».

16.

Пользователь Pikabu под ником olley.p рассказал подробную историю своих преображений. Вот некоторые мысли из его поста: Вещи, которые работают: обычная ходьба пешком, диета в сочетании с ходьбой.

Вещи, которые бесполезны: подтягивания, отжимания и качание пресса, голодание после 18:00. «Я худел, когда ел в полночь перед сном, я худел на 6-разовом питании и худел на питании с 16-часовыми периодами голодания», — делится olley.p. После этого мужчина работал над формой и в 2016 году, с помощью кето-диеты и периодического голодания (intermittent fasting). Вот каких результатов ему удалось достичь:

17.

Красивая девушка с огненно-рыжими волосами под ником VeraYoung поделилась с пользователями Pikabu своей победой: ей удалось сбросить более 35 кг. Вот как она достигла такого результата: «Я таскала везде на себе дочку, танцевала зумбу по видеоурокам с ней же в слинге, нашла в деревне у родителей старые гантели (они до сих пор со мной). Я ограничивала себя в еде, что впоследствии привело почти к 5 годам вегетарианства». Несмотря на то, что в 31 год VeraYoung выглядит на 20, она все еще иногда чувствует себя недостаточно стройной. Поэтому мы предлагаем нашим читателям поддержать девушку в комментариях под ее оригинальным постом.