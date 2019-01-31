17 человек рассказали, как они добились фигуры мечты
Пользователи соцсетей поделились историями о том, как им удалось сделать свое тело лучше: сбросить лишний вес, добиться крутого рельефа, подобрать режим питания. Чаще всего их достижения — результат суммы маленьких ежедневных шагов, которые сможет повторить любой человек.
Мы в AdMe.ru верим, что простые действия ведут к серьезному результату. В этих историях преображения каждый может найти что-то полезное для себя.
1.
Девушка с ником jens100poundjourney сбросила больше 40 кг. Вот что помогло ей достичь цели:
- Есть в промежутке с 12:00 до 20:00. То есть после 20:00 ближайший прием пищи — в 12:00 на следующий день.
- Взвешивать продукты и считать калории, хотя на первый взгляд это кажется напрасной тратой времени.
- Отсутствие крайностей. При правильном подсчете калорий можно и печенье съесть.
- Маленький трюк для мотивации: купите несколько красивых вещей того размера, к которому вы стремитесь. Если будете периодически поглядывать на них, вам будет проще идти к цели.
2.
Пользователь Reddit под ником negasj сбросила 46 кг. Как ей удалось достичь цели:
- Отказалась от жидких калорий — напитков вроде колы и фраппучино. Подсчитала, что только из напитков получала больше 1 тыс. ккал в день.
- Пробовала разные типы питания, и лучше всего сработал принцип «меньше есть, больше двигаться».
3.
Вес девушки с ником nisisaint не изменился за месяц, но тренировки в зале помогли улучшить рельеф. Основные упражнения, которые она делала:
- мостик в тренажере для разгибания ног;
- разведение ног в тренажере с наклоном вперед.
2–3 тренировки ног в неделю, по 3–4 подхода на каждое упражнение (1 подход — 12 повторов).
4.
Девушка с ником brit2d2 сбросила 42 кг. Как она добилась такого результата:
- 10 тыс. шагов в день, йога;
- постное мясо, много овощей и воды;
- витамины и пробиотики — по рекомендации врача;
- если съедала лишнее, фиксировала это, а на следующий день возвращалась к правильному питанию.
5.
Профессиональная модель plus-size под ником andsheshines похудела на 63 кг. Сбросить вес помогли интенсивные тренировки, правильное питание и подсчет калорий.
6.
Пользователь reddit под ником mrsgsa похудела на 46 кг после родов. Как она достигла такого результата:
- Сократила количество углеводов в рационе и таким образом сбросила 22 кг.
- Добавила тренировки: кардио — по 20–30 минут 2–3 раза в неделю, силовые нагрузки — почти каждый день.
7.
Девушка с ником queengashem сбросила 31 кг за 11 месяцев. Как достигла результата:
- силовые нагрузки по 45 минут несколько раз в неделю и пробежки;
- режим питания: мало углеводов, много белка (кето-диета).
- пьет около 4 л воды в день.
8.
Похудела на 22 кг за 7 месяцев. Как достигла результата:
- сократила рацион до 1,5 тыс. ккал;
- 10 тыс. шагов в день, тренировки в зале;
- через несколько месяцев перешла на рацион в 1,2 тыс. ккал.
9.
Девушка с ником wavesg00dbye сбросила 12 кг за год. Как ей удалось достичь такого результата:
- подсчет калорий, отказ от сахара и переработанных продуктов, рацион — до 1,2 тыс. ккал в день;
- кардиотренировки несколько раз в неделю, переход на рацион в 1,5 тыс. ккал;
- похудев, позволила себе читмилы, перешла на силовые тренировки и рацион в 1,8 тыс. ккал.
10.
Мама 3 детей под ником losingkeelos сбросила 57 кг. Как ей удалось достичь цели:
- убрала из рациона джанк-фуд;
- занялась спортом (занятым мамам рекомендует тренироваться дома);
- ест продукты, богатые белком, много овощей и фруктов — в пределах 1,8 тыс. ккал в день.
11.
Девушка с ником LightningSpring сбросила почти 11 кг за 8 месяцев. Вот как ей удалось добиться цели:
- ограничила потребление сахара;
- подсчет калорий, рацион — 1,2–1,5 тыс. ккал в день;
- 10 тыс. шагов в день, ходит на работу пешком;
- тренировки 2–3 раза в неделю: приседания, отжимания, планка 30 секунд.
12.
Пользователь reddit под ником cheerfulsarcasm похудела на 45 кг. Вот что она делала для достижения цели:
- контролировала потребление углеводов;
- на выходных разрешала себе съесть картофель фри, булочку;
- бег и силовые тренировки.
По словам cheerfulsarcasm, потеря веса не всегда линейна, и даже если в течение нескольких недель не видно результата, нужно придерживаться плана, и вес пойдет вниз.
13.
Девушке под ником Night-Changes удалось сбросить почти 26 кг. Вот что она делала:
- сократила потребление сахара и углеводов;
- ела мясо не чаще 1 раза в день;
- тренировки 1–2 раза в неделю.
По словам Night-Changes, до начала похудения она и не подозревала, какое влияние сахар оказывал на ее тело и как много углеводов в продуктах, которые она любит.
14.
Парень с ником pamm7315 смог сбросить 56 кг за 32 недели. Вот как он достиг результата:
- кардиотренировки 5 раз в неделю: акваджоггинг (бег в воде), езда на велосипеде;
- ест много фруктов, овощей и овсянки;
- совмещает силовые тренировки с кардионагрузками.
15.
«Это джинсы 6-го размера».
Семейная пара на снимках смогла сбросить почти 162 кг на двоих. Мужчина под ником Mithic рассказал, что похудел на 109 кг благодаря кето-диете и операции на желудке. Его жена сбросила 52 кг.
«Футболка размера M. Брюки 40-го размера».
16.
Пользователь Pikabu под ником olley.p рассказал подробную историю своих преображений. Вот некоторые мысли из его поста:
- Вещи, которые работают: обычная ходьба пешком, диета в сочетании с ходьбой.
- Вещи, которые бесполезны: подтягивания, отжимания и качание пресса, голодание после 18:00.
«Я худел, когда ел в полночь перед сном, я худел на 6-разовом питании и худел на питании с 16-часовыми периодами голодания», — делится olley.p.
После этого мужчина работал над формой и в 2016 году, с помощью кето-диеты и периодического голодания (intermittent fasting). Вот каких результатов ему удалось достичь:
17.
Красивая девушка с огненно-рыжими волосами под ником VeraYoung поделилась с пользователями Pikabu своей победой: ей удалось сбросить более 35 кг.
Вот как она достигла такого результата: «Я таскала везде на себе дочку, танцевала зумбу по видеоурокам с ней же в слинге, нашла в деревне у родителей старые гантели (они до сих пор со мной). Я ограничивала себя в еде, что впоследствии привело почти к 5 годам вегетарианства».
Несмотря на то, что в 31 год VeraYoung выглядит на 20, она все еще иногда чувствует себя недостаточно стройной. Поэтому мы предлагаем нашим читателям поддержать девушку в комментариях под ее оригинальным постом.
Какие простые и в чем-то даже банальные вещи помогли вам стать лучше?
Фото на превью nisisaint / reddit, nisisaint / reddit