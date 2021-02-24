17 человек, которые вместо банальной поездки в IKEA создают крутую мебель своими руками

Чаще всего со старой мебелью принято поступать одинаково: терпеть и жить дальше, увозить на дачу и покупать новую либо же просто выкидывать. Однако при наличии достаточного желания и упорства можно выбрать и четвертый путь — преобразить ее до неузнаваемости. Не верите? Тогда взгляните, как герои нашей подборки доказывают это делом, а не словом.

Мы в AdMe.ru испытываем глубокое уважение по отношению к людям с золотыми руками. Особенно когда нечто качественное и уникальное создается ими практически на одном энтузиазме, без опыта и профессионализма.

17. «Отреставрировал для жены кресло-качалку»

16. «Наконец закончил этот проект»

15. «Ошибся при покраске некоторых стульев, в результате решил поэкспериментировать с контрастными цветами. Что скажете?»

14. «Всего лишь любитель, но если я хочу, чтобы мой телевизор стоял тут, то он будет стоять тут!»

13. «Штуковина в ванную, которую очень хотела жена»

12. «Апгрейд деревянной спинки кровати из IKEA»

11. «Смастерил несколько ворот безопасности. Хотелось чего-то симпатичнее стандартных пластиковых»

10. «Шикарный гарнитур для ванной комнаты»

9. «Табуретки из металла и дерева»

8. «Нечасто получается найти время, чтобы смастерить что-то для себя. Современный книжный шкаф в стиле середины прошлого века»

7. «Веселился на выходных»

6. «Рабочий стол своими руками. Идеальный уголок интроверта-конспиратора»

5. «Смастерил кофейный столик. Мне кажется, пропорции идеальны»

4. «Жене нравится старинная мебель. Однажды ей отдали пару стульев. Я никогда до этого подобным не занимался, но было решено попробовать реанимировать хотя бы один»

3. «Моя первая работа по дереву — стеллаж для коллекции острых соусов»

2. «Щепотка магии — и кресло как новое»

1. «10-летний диван, 2 котов — и преображение после самостоятельной перетяжки»