17 человек, которые вместо банальной поездки в IKEA создают крутую мебель своими руками
Чаще всего со старой мебелью принято поступать одинаково: терпеть и жить дальше, увозить на дачу и покупать новую либо же просто выкидывать. Однако при наличии достаточного желания и упорства можно выбрать и четвертый путь — преобразить ее до неузнаваемости. Не верите? Тогда взгляните, как герои нашей подборки доказывают это делом, а не словом.
Мы в AdMe.ru испытываем глубокое уважение по отношению к людям с золотыми руками. Особенно когда нечто качественное и уникальное создается ими практически на одном энтузиазме, без опыта и профессионализма.
17. «Отреставрировал для жены кресло-качалку»
16. «Наконец закончил этот проект»
15. «Ошибся при покраске некоторых стульев, в результате решил поэкспериментировать с контрастными цветами. Что скажете?»
14. «Всего лишь любитель, но если я хочу, чтобы мой телевизор стоял тут, то он будет стоять тут!»
13. «Штуковина в ванную, которую очень хотела жена»
12. «Апгрейд деревянной спинки кровати из IKEA»
11. «Смастерил несколько ворот безопасности. Хотелось чего-то симпатичнее стандартных пластиковых»
10. «Шикарный гарнитур для ванной комнаты»
9. «Табуретки из металла и дерева»
8. «Нечасто получается найти время, чтобы смастерить что-то для себя. Современный книжный шкаф в стиле середины прошлого века»
7. «Веселился на выходных»
6. «Рабочий стол своими руками. Идеальный уголок интроверта-конспиратора»
5. «Смастерил кофейный столик. Мне кажется, пропорции идеальны»
4. «Жене нравится старинная мебель. Однажды ей отдали пару стульев. Я никогда до этого подобным не занимался, но было решено попробовать реанимировать хотя бы один»
3. «Моя первая работа по дереву — стеллаж для коллекции острых соусов»
2. «Щепотка магии — и кресло как новое»
1. «10-летний диван, 2 котов — и преображение после самостоятельной перетяжки»
Может быть, вы тоже на досуге занимаетесь чем-то подобным и готовы поделиться фотографиями ваших достижений?
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