16 устаревших модных приемов, от которых так и веет нафталином

Правила существуют для того, чтобы их нарушать, — это крайне актуально для моды. В наши дни уже невозможно следовать тем законам стиля, которые нам привили наши мамы и бабушки. Устаревшую концепцию стиля давно уже пора пересмотреть: что-то полностью забыть, что-то слегка подкорректировать.

Мы в AdMe.ru трепетно относимся к модным тенденциям, поэтому поспешили узнать, какие правила стиля безнадежно устарели и теперь только портят внешний вид тех, кто продолжает им следовать.

Миф № 1: Маленькую грудь нужно скрывать или визуально увеличивать

Бюстгальтеры пуш-ап с 3 слоями поролона уже неактуальны. В моду входит маленькая грудь как еще одна из форм проявления бодипозитива. Если раньше девушки с маленькой грудью прибегали к разнообразным ухищрениям и увеличивали грудь искусственно, то сейчас в этом отпала необходимость — многие отбросили устаревшие стереотипы о необходимости иметь большую грудь и осмелились быть собой.

Миф № 2: Обязательно носить ремень в джинсах или брюках

Многие до сих пор считают, что обязательно носить ремень, когда есть шлевки. Однако ремень может перегрузить образ. И если брюки отлично сидят на фигуре и не спадают, то можно обойтись без него. Если у вас простой наряд: джинсы, футболка, кеды — то этот аксессуар будет лишним. При создании более строгого образа, с брюками и рубашкой, он может послужить дополнительным штрихом, который сделает костюм более элегантным.

Миф № 3: Один из цветов принта должен повторяться в образе

Считается, что если вы надели трехцветное платье (например, принт сочетает красный, зеленый и оранжевый), то аксессуары должны быть какого-то из этих оттенков. Современная мода активно нарушает это правило. Если ваш наряд яркий, то он уже является акцентом, поэтому не нужно дополнительно вводить в свой образ присутствующие в костюме цвета.

Миф № 4: Нельзя смешивать принты

От человека, одетого с ног до головы в наряд с одним принтом, обычно рябит в глазах. А если использовать один рисунок, но разного размера, например горошек или полоски, то образ будет гораздо интереснее. В наши дни чем больше контраст, тем моднее. Время экспериментировать. «Животные» принты отлично сочетаются как с графичными, так и с живописными узорами. Но лучше всего они смотрятся друг с другом. Одна из удачных комбинаций — геометрические рисунки и природные мотивы. Два графичных принта (клетка, горошек) чудесно уживаются между собой как в одной цветовой гамме, так и в разных. Вещи в полоску подходят к любому узору, их можно использовать точно так же, как нейтральную одежду черного цвета или деним. И просто невозможно ошибиться, комбинируя 2 разных принта в черно-белой цветовой гамме.

Миф № 5: Деним не сочетается с денимом

Сочетание джинсовых курток с джинсовыми брюками за границей в шутку прозвали «канадским смокингом». Но сегодня джинсовый total look давно уже не считается моветоном — многие звездные модницы обожают сочетать несколько таких вещей в одном образе. Применив это сочетание на практике, можно убедиться, насколько это хороший ход. Главное, подбирать верх и низ одинаковых либо близких оттенков.

Миф № 6: Нижнее белье надо скрывать

Огромную популярность набирают вещи, которые сочетают в себе функции нижнего белья и повседневной одежды. Например, различные боди можно смело носить вместо блузки или футболки. То же касается и бралеттов, которые уже стали неотъемлемой частью образа на каждый день. Теперь они представляют собой комбинацию короткого топа и бюстгальтера. Бралетты и портупеи, кстати, можно надевать даже поверх одежды. Однако стоит избегать лишней откровенности.

Миф № 7: Белые вещи — для лета

Светлые расцветки — практичное решение для теплого лета. Но не стоит о них забывать и в осенне-зимний сезон. С наступлением холодов многие сразу переключаются на темные и невзрачные оттенки. Однако именно белый цвет придает образу ни с чем не сравнимый шик. Кроме того, если основа наряда белая (например, пальто или пуховик), то она становится своеобразным холстом, на котором можно рисовать. Один из самых стильных, простых и элегантных способов скомпоновать ваш костюм — это добавить яркие аксессуары.

Миф № 8: Нельзя находиться в головном уборе в помещении

Шляпный этикет изначально появился как способ проявить уважение и был обязательным. Медленно, но верно мужчины и женщины разрушают эту традицию, надевая шляпы, когда и где они считают нужным. Особенно если головной убор — важная часть образа. Конечно, стоит смотреть по обстоятельствам: иногда нужно снять шляпу в общественном месте, если она закрывает обзор, например мешает смотреть фильм или спектакль. Но в помещении женщинам следует снимать только те шапки, которые они носят строго «для тепла». Что касается бейсболок, то тут правила для всех одинаковые: их по-прежнему лучше снимать в помещениях, кроме аэропортов, спортивных мероприятий, лифтов.

Миф № 9: Блестящие вещи днем — дурной тон

Раньше блестящие вещи являлись атрибутами вечерних нарядов, поэтому считалось, что в повседневности они смотрятся нелепо. В современных костюмах люрекс, пайетки и даже стразы можно удачно обыграть в образах на каждый день. При условии соблюдения одного правила: сверкающие детали лучше сочетать с максимально нейтральными.

Миф № 10: Горизонтальные полосы полнят

Еще в конце XIX века немецкий физик и физиолог Герман фон Гельмгольц показал, что расчерченный горизонтальными линиями квадрат выглядит выше и тоньше, чем точно такой же, но составленный из вертикальных линий. Это применительно и к одежде: если двух людей одинакового размера одеть в платье с горизонтальной полоской и с вертикальной, то человек в платье с горизонтальной полоской покажется худее. Но стоит иметь в виду, что принт с горизонтальной полоской тоже не так прост, как кажется. Все зависит от ширины полос: чем они шире и реже, тем более грузным кажется силуэт. Чтобы гарантированно сделать фигуру стройнее, лучше выбрать диагональные полосы. Они более динамичны и визуально удлиняют фигуру.

Миф № 11: Красная помада — только для вечера

Красная помада очень яркая, поэтому многие ее боятся и используют только для вечерних образов. А зря. Дневной макияж тоже может очень выгодно смотреться с красной помадой. Только здесь нужно будет соблюдать умеренность в подкрашивании глаз и бровей, чтобы не переборщить с акцентами.

Миф № 12: Туфли светлых оттенков нельзя сочетать с черными колготками

Многие вещи из гардероба могут совершенно по-новому заиграть, если придумать для них актуальные трендовые сочетания. Контраст светлых туфель и черных колготок смотрится очень необычно, но элегантно. Он станет ярким решением и главным акцентом в образе. Главное, чтобы колготки были не очень плотные и весь остальной наряд состоял из нейтральных аксессуаров и цветов.

Миф № 13: Туфли на каблуках не подходят высоким девушкам

Раньше считалось, что нельзя выделяться из толпы, быть слишком заметной. Но стоит признать, что каблуки великолепно смотрятся на высоких девушках, удлиняя их и без того бесконечные ноги. Главное — уверенно себя на них чувствовать и держать осанку.

Миф № 14: В одежде обязательно должен быть яркий акцент

Мир открыл для себя минимализм. И дизайнеры хором призывают всех обратить внимание на этот стиль и в одежде. Прямые линии, базовые, естественные цвета, четкие силуэты и лаконичные модели сейчас на пике популярности. Попробуйте приобрести аксессуары нейтральных цветов — черного, белого или любого оттенка коричневого. И оцените, как они волшебным образом сочетаются с любыми нарядами.

Миф № 15: Платки на голову — только для бабушек

Платки буквально ворвались в моду, и их можно и нужно носить. На сумке, шее, поясе и, конечно, голове. Можно небрежно вплести аксессуар в прическу или аккуратно обернуть им пучок и выпустить концы внизу. Косынкой можно замысловато обернуть голову или просто ее завязать. В последнем варианте важно выбрать актуальную одежду, чтобы не выглядеть старомодно. Чтобы создать современный образ, лучше сочетать платок не с пальто, а с шубой или пуховиком. И не придется думать, какой головной убор подбирать под каждый предмет верхней одежды. Спасибо бабушкам: все гениальное просто.

Миф № 16: Комбинезоны — это старомодно

В моде сейчас не классические и не джинсовые модели с лямками, а комбинезоны с длинными рукавами в рабочем стиле, украшенные большими карманами и молнией посередине. Чаще всего такой комбинезон модницы сочетают с кроссовками или казаками. А также стоит обратить внимание на варианты с объемными рукавами.