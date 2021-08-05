16 умельцев, которым не надо ходить по магазинам в поисках идеальной покупки, ведь они могут сделать все своими руками

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Неталантливых людей не бывает, главное — найти свою область. Одни умеют виртуозно переделывать старые вещи в новые модные наряды, а другие — мастерить волшебные ночники. Новое хобби может прийти в жизнь внезапно, как это случилось у одного из героев нашей подборки, который никогда в жизни не вязал крючком, но одно судьбоносное знакомство все изменило.

Мы в AdMe.ru души не чаем в увлеченных людях с золотыми руками и можем подолгу рассматривать результаты их трудов.

«Превратила винтажную юбку в такой образ»

«Испекла для отца пирог на день рождения, изобразила на нем одну из его детских историй»

«Сделала диван для моей старушки, чтобы она могла смотреть на прохожих»

«Мама испекла кексы для барбекю-вечеринки, все говорят: „Хорошая работа, Дженн“»

«Сделал сыну ночник»

«Я сделала браслет с лунным камнем»

«Почти закончила свое платье. Вживую выглядит намного лучше. Еще пара правок и готово»

«Я так счастлива, что сын ведет меня к алтарю». Чудесно! Прекрасная работа. Не могу даже представить, как красиво платье выглядит вживую. © majorthomasina / Reddit

«Полгода редкой работы, и вот подарок другу готов! Вышивка французским узелком и гладью»

Пицца, которая на самом деле торт

«Кто-то выбросил свадебную сумочку моей мамы, она испортилась под дождем»

«Мне удалось спасти ее и сделать подушку на память. Надеюсь подарить ее маме на 27-ю годовщину».

«Моя подруга любит цветы и желтый цвет, поэтому я сделал для нее эту шляпку»

«Поэкспериментировала с кейк-попсами, получилось очень круто»

Кейк-попс — мини-тортик на палочке (прим. AdMe.ru).

«Самая сложная работа, которую я закончила! Я так горжусь собой»

«Раз в неделю готовлю суши, это свежая партия»

«Сделал стол из листа фанеры и послеремонтных остатков»

«Влюбился в девушку, которая обожает маргаритки. Она показала мне фотографию такого одеяла»



«Я понятия не имел, как вязать крючком, но ей очень понравилось одеяло, так что я знал, что должен был это сделать».