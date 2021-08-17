16 гениальных бытовых лайфхаков, о которых вы не знали раньше

Лайфхаки призваны делать нашу жизнь проще. Однако порой среди обилия хитрых приемов трудно найти действительно стоящие идеи. Некоторые советы из интернета и вовсе поначалу кажутся полным бредом. Но стоит попробовать им последовать, и становится непонятно, как мы жили, не прибегая к этим уловкам.

Мы в AdMe.ru любим упрощать быт, поэтому всегда тестируем любые, даже довольно странные лайфхаки. В сегодняшней подборке — проверенные нами советы из интернета, а также хитрости наших сотрудников.

Если нет двустороннего скотча, его легко заменит лейкопластырь

Чтобы сделать из лейкопластыря двусторонний скотч, достаточно свернуть его бубликом и наклеить на нужную поверхность. Таким образом можно не только соединить сломанные детали игрушек, но даже повесить картину: просто понадобится больше кусочков лейкопластыря. Автор этой статьи использовала такой прием в художественной школе, откуда он успешно перекочевал в повседневную жизнь.

Под ножки шатающейся мебели вместо картона лучше подложить монеты: они не просядут, и конструкция будет надежнее

Избавиться от шума воды от удара об раковину и в трубах поможет автомобильный виброизолятор

Листовой виброизолятор продается в автомобильных магазинах. С его помощью можно снизить шум воды в металлической раковине, ванне и в трубах. Для этого нужно разрезать материал на полосы, немного нагреть феном и наклеить на обезжиренную поверхность. После этого надо прикатать материал валиком либо прогладить шпателем. Автор этой статьи так и сделала, результат — на фото ниже.

Мы испытали этот лайфхак на уже установленной кухонной мойке. Даже небольшой кусочек виброизолятора значительно снизил уровень шума, и теперь при мытье посуды вода не так громко стучит об металл.

Чтобы горячая еда быстрее остыла, перед готовкой можно поместить тарелки в морозилку

Если поблизости нет подставки для зубной щетки, а поверхность раковины грязная, на помощь придет обычная прищепка

Кеды и кроссовки лучше отстираются, если в стиральную машинку с обувью поместить другие вещи

Специалисты рекомендуют при стирке обуви класть в стиральную машинку несколько старых полотенец. Так вы добьетесь сбалансированной загрузки, а кеды или кроссовки не будут биться о стекло во время стирки. Вместо полотенец мы взяли старый свитер, и результат приятно удивил. Мало того что кеды не ударялись о барабан, они еще и отстирались лучше, чем обычно. Но при стирке белых кед стоит, конечно, выбирать вещи, которые не окрасят ткань.

Шнуры удобно хранить во втулках от бумажных полотенец — так провода не будут путаться между собой

Следы клея после скотча или липких этикеток легко убираются с помощью обычного детского масла

Чтобы рамки картин и фотографий не царапали стену, достаточно сделать «бампер» из клея

Рамки картин, висящих на стене, могут царапать краску и обои. Чтобы этого не произошло, можно при помощи клеевого пистолета сделать своеобразный «бампер» — выдавить 4 пятачка клея на углы рамки с задней стороны.

Полки из холодильника, пищевые контейнеры и противни удобнее мыть в посудомоечной машине, чем пытаться отдраить их в ванне или раковине

Обычная резинка поможет избежать случайного защелкивания дверных замков в доме

Чтобы зеркало в ванной не запотевало, достаточно нанести на его поверхность автомобильный полироль

Этот лайфхак сработает, если нанести автомобильный полироль для стекла на зеркало до похода в душ. После водных процедур зеркало нужно протереть сухой тряпкой — это поможет избежать последующего запотевания.

Порванную москитную сетку легко починить лаком для ногтей, и не придется из-за маленькой дырочки заказывать новую сетку

К сожалению, у нас под рукой не оказалось бесцветного лака, чтобы место склейки было менее заметным. Но главное, что лайфхак работает и комары не пройдут.

Если на разделочную доску надеть канцелярские резинки, она не будет скользить по столешнице

Чтобы вещи в стиральной машине не мялись, можно добавить в нее кубики льда — это избавит от утомительного глаженья

Этим трюком смогут воспользоваться обладатели стиральной машины с функцией сушки. Достаточно добавить в барабан кубики льда, когда вещи будут сушиться. Пар разгладит заломы ткани, и белье не будет выглядеть помятым. С плотными материалами этот прием не сработал, зато постельное белье из бязи прекрасно разгладилось само. На фото ниже — наволочка, только что вынутая из машинки.

Уже помятые вещи можно разгладить вообще без утюга, нужна лишь подушка подходящего размера

Одна из сотрудниц AdMe.ru случайно обнаружила этот лайфхак, когда дурачилась и натянула помятую футболку мужа на диванную подушку. На следующий день футболку сняли с подушки, и складок на ней уже почти не было.