16 человек, которые знают, что выпускной будет куда важнее красной ковровой дорожки «Оскара»

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Выпускной вечер, в отличие от свадьбы и многих других торжеств, бывает в жизни только раз. Поэтому неудивительно, что практически каждый школьник мечтает заявиться на него при полном параде и затмить всех присутствующих. Некоторые из старшеклассников настолько фанатично подходят к этому делу, что даже голливудским завсегдатаям красных ковровых дорожек такое и присниться не могло.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 16 выпускников, которые так постарались при выборе образа на праздничный вечер, что не затерялись бы даже среди звездных гостей Met Gala.

1. «Младшая сестра моего друга на своем выпускном была маркером-текстовыделителем»

2. Когда не успела записаться на макияж

3. Ни один выпускной не может обойтись без элемента эпатажа

4. Тот самый случай, когда все люди как люди, а ты суперзвезда

5. Когда тема вечеринки не «ретро», но тебя это не остановит

6. Карди Би с нашего двора

7. Подобрать ховерборд в тон зубов дорогого стоит

8. Это мог бы быть постер к очередному диснеевскому фильму, но...

9. Когда от платья остался лоскуток и его было жалко выбрасывать

10. Столько блесток не знали даже праздничные наряды Филиппа Киркорова

11. Весеннее солнце обманчиво, так что лучше позаботиться о себе и прихватить верхнюю одежду

12. По стопам Чедвика Боузмана, хотя тот не забыл надеть рубашку

13. Родители: «Насколько пафосно ты хочешь выглядеть на своем выпускном?» Я:

14. Ваша карета подана, мисс

15. Прекрасное решение для тех, кто боится случайно сболтнуть лишнего на вручении аттестатов или переесть

16. Типичный выпускник Слизерина

А как вы выглядели на своем выпускном? Если бы была такая возможность, то что в своем образе вы бы изменили?