15 задач, которые покажут, смогли бы вы пройти собеседование в крупнейших корпорациях мира

Каждый из нас бывал на собеседованиях. Обычно они проходят без сюрпризов, но это не относится к таким известным и требовательным корпорациям, как, например, Google. Они требуют от будущего работника необычного мышления и отличной смекалки. Как думаете, вы соответствуете этим требованиям?

AdMe.ru собрал самые заковыристые вопросы, которые задают кандидатам крупнейшие компании мира.

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Фото на превью depositphotos.com

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