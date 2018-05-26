15 задач, которые покажут, смогли бы вы пройти собеседование в крупнейших корпорациях мира
Каждый из нас бывал на собеседованиях. Обычно они проходят без сюрпризов, но это не относится к таким известным и требовательным корпорациям, как, например, Google. Они требуют от будущего работника необычного мышления и отличной смекалки. Как думаете, вы соответствуете этим требованиям?
AdMe.ru собрал самые заковыристые вопросы, которые задают кандидатам крупнейшие компании мира.
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Фото на превью depositphotos.com