15+ вещей и животных, которые так хорошо замаскировались, что сбивают с толку даже самые блестящие умы

Представьте, что вы идете по улице и видите прямо перед собой вертел с восхитительным мясом для шаурмы. Но вдруг понимаете, что это полуразрушенный цементный столб со ржавчиной. Если почувствовали разочарование, подождите, вы еще не видели, чем на самом деле окажется цыпленок, готовый к отправке в духовку.

Мы в AdMe.ru нашли для вас целых 16 фото с предметами (и животными), которые будто бы профессионально изучали искусство камуфляжа.

1. Всегда готовьте курицу грудкой кверху и не забывайте поливать ее в процессе

2. Стадо прогуливающихся мини-динозавров

3. Пожалуйста, угощайтесь бесплатной шаурмой

4. «Шел по пешему маршруту и споткнулся о несъедобный тост»

5. Немного вкусных суши-роллов

6. Небольшой диск в земле, покрытый грязью

7. Упавшее дерево в Порт-Эллиоте похоже на дракона

8. Трубы похожи на Рафики из «Короля Льва»

9. Эта стопка полотенец и пара рулонов напоминают Коржика из «Улицы Сезам»

10. «Рабочее кресло моей девушки выглядит как утка с волосами»

11. Кресло замаскировалось лучше, чем хамелеон

12. «Птичий помет на моем окне выглядит как акула»

13. «Моя замоченная на ночь овсянка подходит к граниту»

14. Этот увядший цветок похож на баклажан из эмодзи

15. Пилка для ногтей замаскировалась на простыне

16. Это здание идеально сочетается с фоном