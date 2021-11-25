15+ вещей и животных, которые так хорошо замаскировались, что сбивают с толку даже самые блестящие умы
Представьте, что вы идете по улице и видите прямо перед собой вертел с восхитительным мясом для шаурмы. Но вдруг понимаете, что это полуразрушенный цементный столб со ржавчиной. Если почувствовали разочарование, подождите, вы еще не видели, чем на самом деле окажется цыпленок, готовый к отправке в духовку.
Мы в AdMe.ru нашли для вас целых 16 фото с предметами (и животными), которые будто бы профессионально изучали искусство камуфляжа.
1. Всегда готовьте курицу грудкой кверху и не забывайте поливать ее в процессе
2. Стадо прогуливающихся мини-динозавров
3. Пожалуйста, угощайтесь бесплатной шаурмой
4. «Шел по пешему маршруту и споткнулся о несъедобный тост»
5. Немного вкусных суши-роллов
6. Небольшой диск в земле, покрытый грязью
7. Упавшее дерево в Порт-Эллиоте похоже на дракона
8. Трубы похожи на Рафики из «Короля Льва»
9. Эта стопка полотенец и пара рулонов напоминают Коржика из «Улицы Сезам»
10. «Рабочее кресло моей девушки выглядит как утка с волосами»
11. Кресло замаскировалось лучше, чем хамелеон
12. «Птичий помет на моем окне выглядит как акула»
13. «Моя замоченная на ночь овсянка подходит к граниту»
14. Этот увядший цветок похож на баклажан из эмодзи
15. Пилка для ногтей замаскировалась на простыне
16. Это здание идеально сочетается с фоном
Какая из этих картинок смутила вас больше всего?
Фото на превью LogicDude / Imgur
Поделиться этой статьёй