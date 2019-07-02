15 продуктов, которые помогут справиться с болью в суставах

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Боль в суставах может быть вызвана недавней спортивной травмой, а еще чаще бывает связана с артритом. Если вам знакомо это неприятное ощущение, то вы не понаслышке знаете, какой раздражающей эта боль может быть в повседневной жизни. Несмотря на то, что диеты, способной полностью устранить эту проблему, не существует, было доказано, что употребление определенных продуктов облегчает состояние пациентов.

AdMe.ru ознакомился с исследованиями и выяснил, что стоит включить в свой рацион, чтобы снизить воспаление, укрепить кости и в целом улучшить повседневное самочувствие.

1. Фрукты и ягоды

Общеизвестно, что фрукты содержат много витаминов, которые так любит наш организм и особенно иммунная система. Но это еще не все. Виноград. Эта ягода не только вкусна, но и способна уменьшить воспаление и боль в суставах благодаря содержащемуся в ней растительному соединению — проантоцианидину.

Цитрусовые. Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые с высоким содержанием витамина С помогают предотвратить воспалительный процесс и боли в суставах. Вишня. Эта ягода, и особенно ее кислый сок, облегчила жизнь людям, страдающим остеоартритом. Исследование продемонстрировало, что у женщин с этим заболеванием показатели маркеров воспаления снизились в течение всего 3 недель употребления вишневого сока.

2. Овощи и бобовые

Наши родители, вечно заставлявшие нас доедать овощи, на самом деле были правы: пользу этих даров природы для человеческого здоровья трудно переоценить. Шпинат. Моряк Попай любил шпинат за его вкус. Но это растение еще и богато антиоксидантами. В его состав входит кемпферол, который, как было доказано, уменьшает воспаление, боль и замедляет развитие остеоартрита. Брокколи. Содержит сульфорафан, облегчающий боль в суставах и способствующий уменьшению симптомов ревматоидного артрита. Может быть, узнав эту информацию, вы сможете по достоинству оценить этот овощ. Чеснок. Обладает чудесным действием, когда речь идет о профилактике заболеваний. Согласно исследованиям, помимо способности снижать артериальное давление и риск появления сердечно-сосудистых заболеваний чеснок имеет сильные противовоспалительные свойства и предотвращает развитие остеоартрита и его болезненных симптомов.

Соя. Содержит минимум жиров и богата белком, клетчаткой, жирными кислотами омега-3, которые помогают при воспалительных болях в суставах. Однако это касается только самого бобового, а не продуктов, произведенных из него. Они, как правило, содержат большое количество сахара или соли. Красная фасоль. Также богата клетчаткой, как и цельнозерновые продукты, и снижает уровень С-реактивного белка. Помимо этого она насыщена белком, фолиевой кислотой, железом, магнием и калием, которые укрепляют нашу иммунную систему.

3. Специи и чаи

Помимо придания дополнительного вкуса блюдам специи обладают многими полезными свойствами. Чтобы добиться максимального целебного эффекта, лучше добавить их в воду и приготовить горячий или холодный напиток. Шафран и куркума. Они действуют как противовоспалительные средства и помогают уменьшить симптомы артрита. Исследования показали, что кроцин, одно из основных составляющих шафрана, обладает антиоксидантными и антипролиферативными свойствами и эффективен при болях в суставах.

Имбирь. 63 % пациентов с сильными болями в коленных суставах сообщили о значительном облегчении после продолжительного употребления имбиря. Зеленый чай. В основном известен своими антиоксидантными свойствами и способностью ускорять обмен веществ. Кроме того, он содержит соединение под названием «полифенол», которое является противовоспалительным и облегчает боль. Другое исследование также показало, что эпигаллокатехин-3-галлат, который содержится в зеленом чае, замедляет повреждение суставов у людей с ревматоидным артритом.

4. Другие продукты

Список продуктов, которые способствуют облегчению боли в суставах, не ограничивается базовыми овощами и фруктами. Рыба и рыбий жир. Жирные сорта рыбы, такие как лосось, тунец и форель, содержат большое количество жирных кислот омега-3. Эти вещества, согласно утверждениям ученых, борются с воспалением и быстро снижают боль в суставах. Высокое содержание витамина D также помогает уменьшить симптомы артрита и подобных заболеваний. Цельнозерновые продукты. Несмотря на то, что следует избегать продуктов из белого зерна, макаронные изделия из цельнозерновой муки, например коричневая паста, а также овсяная каша и коричневый рис, снижают уровень С-реактивного белка в крови. Этот белок связан с несколькими заболеваниями, включая артрит.

Молочные продукты с низким содержанием жира. Йогурт, молоко и сыр богаты кальцием и витамином D, укрепляющими кости и иммунную систему. Они являются прекрасным дополнением к сбалансированному питанию и помогают облегчить боль при остеопорозе и остеоартрите. Грецкие орехи, фисташки и миндаль. Все орехи питательны, но указанные 3 содержат очень много кальция, магния, витамина Е, белка и альфа-линоленовой кислоты, которая укрепляет иммунитет. В частности, грецкие орехи богаты жирными кислотами омега-3, уменьшающими боль при ревматоидном артрите.

Удивительно, что, несмотря на развитие современной медицины, природа все еще выручает нас в самых сложных ситуациях. Можете ли вы поделиться эффективным способом натурального лечения? Расскажите об этом в комментариях.