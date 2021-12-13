15 привычных вещей, которые можно использовать не по назначению. Даже круче будет
Чего только люди не придумают, чтобы облегчить себе жизнь. И феном этикетки снимают, и с помощью прищепок гвозди забивают, и утюжком для волос рубашки гладят. Чудеса, да и только.
Мы в AdMe.ru насмотрелись на то, как креативно другие люди используют привычные вещи, и решили теперь делать так же.
Фен поможет отклеить то, что не отклеивается. Например, пластырь, который намертво приклеился к волоскам на коже, или этикетки с новой посуды
Положите теннисные мячи к пуховику во время стирки в машинке — это предотвратит сбивание пуха в комки
Кухонными щипцами удобно выжимать цитрусовые. Апельсины слишком крупные, а вот лимоны и лаймы в самый раз
Необычное использование галстука: сделайте из него подхват для штор. Выглядит очень эффектно
Обычную хозяйственную резинку можно использовать как закладку для книги. Она точно не выпадет
Затупившиеся ножницы порой трудно заточить из-за их строения. Поможет фольга: нужно просто порезать ее ножницами несколько раз
Если нужно сделать дырку в стене, закрепите стикер таким образом, как показано на картинке. В образовавшуюся «полочку» будет лететь мусор
Зажимы для бумаги можно использовать как держатели для проводов
Обычный целлофановый пакет (нужен без рисунка) соберет на себя волосы и шерсть во время стирки в машинке. И вещи чище, и фильтры прослужат дольше
Используйте прищепку при забивании маленьких гвоздей. Забив часть гвоздика в дерево, прищепку убирайте — он будет держаться сам
Спагетти поможет зажечь огонь и не обжечься. Актуально для глубоких подсвечников или печек в частных домах
Если дома не оказалось крема для обуви, а нужно срочно отполировать ботинки, поможет обычная свеча
Срезанные цветы простоят дольше, если добавить в вазу немного средства для полоскания рта
Микроволновка реанимирует засохшую тушь. 15–20 секунд — и можно продолжать наносить макияж
Выпрямитель для волос идеально отутюжит воротничок рубашки. И утюг доставать не нужно
Какие из этих советов вы бы взяли на вооружение? Вы всегда используете вещи по назначению или не прочь придумать им новое применение?
Фото на превью Вечер трудного дня / YouTube
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