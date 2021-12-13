15 привычных вещей, которые можно использовать не по назначению. Даже круче будет

Чего только люди не придумают, чтобы облегчить себе жизнь. И феном этикетки снимают, и с помощью прищепок гвозди забивают, и утюжком для волос рубашки гладят. Чудеса, да и только.

Мы в AdMe.ru насмотрелись на то, как креативно другие люди используют привычные вещи, и решили теперь делать так же.

Фен поможет отклеить то, что не отклеивается. Например, пластырь, который намертво приклеился к волоскам на коже, или этикетки с новой посуды

Положите теннисные мячи к пуховику во время стирки в машинке — это предотвратит сбивание пуха в комки

Кухонными щипцами удобно выжимать цитрусовые. Апельсины слишком крупные, а вот лимоны и лаймы в самый раз

Необычное использование галстука: сделайте из него подхват для штор. Выглядит очень эффектно

Обычную хозяйственную резинку можно использовать как закладку для книги. Она точно не выпадет

Затупившиеся ножницы порой трудно заточить из-за их строения. Поможет фольга: нужно просто порезать ее ножницами несколько раз

Если нужно сделать дырку в стене, закрепите стикер таким образом, как показано на картинке. В образовавшуюся «полочку» будет лететь мусор

Зажимы для бумаги можно использовать как держатели для проводов

Обычный целлофановый пакет (нужен без рисунка) соберет на себя волосы и шерсть во время стирки в машинке. И вещи чище, и фильтры прослужат дольше

Используйте прищепку при забивании маленьких гвоздей. Забив часть гвоздика в дерево, прищепку убирайте — он будет держаться сам

Спагетти поможет зажечь огонь и не обжечься. Актуально для глубоких подсвечников или печек в частных домах

Если дома не оказалось крема для обуви, а нужно срочно отполировать ботинки, поможет обычная свеча

Срезанные цветы простоят дольше, если добавить в вазу немного средства для полоскания рта

Микроволновка реанимирует засохшую тушь. 15–20 секунд — и можно продолжать наносить макияж

Выпрямитель для волос идеально отутюжит воротничок рубашки. И утюг доставать не нужно