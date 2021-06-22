15+ привычных вещей, которые можно использовать иначе, чтобы выжать из них максимум пользы

Зачастую применение вещей кажется нам вполне однозначным. Однако на самом деле, если подключить фантазию и творческий подход, их потенциал может стать гораздо шире, а конечное использование — эффективнее.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что некоторые пользователи научились адаптировать привычные вещи, которые все обычно используют по прямому назначению, для иных целей. И решили, что эти неординарные идеи пригодятся в быту каждому.

18. С помощью пары вешалок для полотенец можно организовать место на двери для компактного хранения гладильной доски

17. Железные корзинки можно использовать как держатель для плойки или фена, который к тому же можно повесить на внутреннюю сторону ванного шкафчика

16. Подставку для книг можно использовать как стоппер для вещей в шкафу, который будет удерживать стопки и придаст им более завершенный и эстетичный вид

15. Из подставки для крышек от кастрюль и сковородок получается отличный органайзер для клатчей

14. Наборы коробок для хранения можно использовать не только для одежды, но и для организации новогодних украшений, школьных принадлежностей и мелочей для хобби

13. Держатель для напитков можно использовать в качестве стильной полочки для полотенец

12. Клипсы для кабелей можно прикреплять и к кухонной технике, чтобы аккуратно сворачивать излишки провода во время использования и для хранения

11. Прищепки можно приклеить к внутренней стороне дверцы какого-нибудь шкафчика в прихожей, чтобы собирать чеки или прикрепить блокнотик для ведения списков

10. Портативная галошница станет идеальным местом хранения не только обуви, но и туалетной бумаги, полотенец или бытовой химии

9. Из обычного крючка и колец для душевой занавески можно сделать удобный держатель для ремней

8. Разделочную доску можно использовать как выдвижную полку для шкафчика, чтобы каждый раз не копошиться в глубине в поисках нужной банки

7. Коробки и контейнеры станут отличной заменой обычным полкам в высоком шкафчике и даже эффективнее помогут рассортировать продукты

6. Туалетную бумагу можно использовать в качестве салфеток, если у вас осталась коробочка от предыдущих

5. Чтобы пухлые свитера не загромождали полку и не создавали неряшливого эффекта, их можно укладывать в подставки для журналов и документов

4. Пакеты с замком зиплок можно использовать не только для продуктов, но и для организации пространства в сумке (для лекарств, косметики) или на полках (для капроновых изделий, белья)

3. Из железной вешалки можно сделать временный держатель для бумажных полотенец, который к тому же легко подвесить в любом удобном месте

2. Из формочки для льда выйдет отличный органайзер для мелочей вроде украшений, резинок, пуговиц и так далее

1. Чтобы не копаться в корзине, сортируя белье, можно сразу складывать его по цвету или другому принципу в отдельные тканевые мешки