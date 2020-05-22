15 предметов, которые должны были улучшить нашу жизнь, а по факту оказались бесполезными

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Порой в стремлении упростить жизнь и сделать ее удобнее некоторые вещи приобретаются нами эмоционально, без четкого представления о функционале. И вместо постоянного использования пылятся в самом дальнем углу квартиры.

В этой статье AdMe.ru расскажет о предметах, которые, по идее, должны были быть полезными, а по факту оказались абсолютно не нужны.

1. Свадебное платье

Увы, но свадебное платье в большинстве случаев ожидают шкаф и забвение. Не всем невестам удается продать его после свадьбы по адекватной стоимости. Если вы все-таки решились освободить место в своем гардеробе, то можете сдать его в благотворительную организацию или воспользоваться услугой портнихи и пошить себе новый наряд. А может, в вашей семье ожидается пополнение? Тогда сшейте из него конверт для новорожденного или крестильный набор.

2. Набор для домашнего маникюра

Энтузиазма вершить красоту на ногтях самостоятельно обычно хватает ненадолго. Ведь такие факторы, как качество покрытия, скорость работы и комфортные условия, играют решающую роль в этом деле. К тому же порой просто хочется отвлечься от быта, сбежать из дома и посвятить время себе любимой. Пускай даже немного переплатив. Делая маникюр в салоне, не стоит забывать о собственной безопасности и здоровье ногтей. На что стоит обратить внимание, вы найдете здесь.

3. Водительские права

Далеко не каждый уверенно садится за руль после окончания автошколы. Боязнь вождения (она же амаксофобия) вызвана множеством причин, и избавиться от нее хоть и нелегко, но вполне возможно. Надеемся, что эти советы помогут вам побороть свой страх. Ведь автомобиль — это не только средство передвижения из пункта А в пункт Б, но и комфорт, удобство, независимость и даже вид самовыражения.

4. Гироскутер

Плюсы этого вида транспорта — простота управления, маневренность и скорость. Но, помимо них, пользователи отмечают и такие существенные минусы, как невозможность прокатиться по неровным дорогам, высокий риск покупки некачественного товара из-за большого количества подделок, быстрая разрядка аккумулятора и неудобство ношения из-за габаритов и веса. В качестве альтернативы можно рассмотреть велосипед, ролики или самокат. На крайний случай всегда можно взять гироскутер напрокат.

5. Электрическая зубная щетка

Электрические зубные щетки обеспечивают лучшее удаление зубного налета, чем обычные, — это факт. Но также хотелось бы отметить и минусы таких щеток: высокая цена за качественную модель

постоянная смена дорогостоящих насадок

габариты, из-за которых щетку сложнее транспортировать

зависимость от электропитания

сильная вибрация при чистке зубов Чтобы покупка была полезной, а не пылилась на полке, для начала проконсультируйтесь со своим стоматологом и изучите отзывы в интернете.

6. Много вещей для новорожденного

Уже рожавшие женщины в силу своего опыта относятся к покупке детской одежды для новорожденного более рационально. Ведь младенцу в первые месяцы жизни нужна лишь мама, пеленки и основная сменная одежда (и лучше на пару размеров больше). Дети быстро растут, и есть риск того, что половину вещей, купленных до рождения, ребенок так и не успеет надеть. Сейчас активно набирают популярность комплекты «8 в 1», состоящие из базовых и практичных элементов гардероба на первое время.

7. Соковыжималка

Для 1 литра апельсинового фреша необходимо потратить 2 кг апельсинов, для яблочного — 2–3 кг яблок. Если пользоваться соковыжималкой ежедневно, то можно запросто разориться на покупке необходимых фруктов. К тому же частое употребление свежевыжатого сока не только разрушает зубную эмаль, но и провоцирует некоторые болезни. В качестве альтернативы можно варить компоты или морсы, к тому же хранятся они на порядок дольше.

8. Обувь на каблуках

Несмотря на мнение Кристиана Лубутена о том, что идеальная высота шпильки равна 12 см, ортопеды не спешат с ним соглашаться и советуют женщинам самостоятельно высчитать свой «идеальный каблучок». Ведь индивидуальная высота не только наносит минимум вреда суставам и мышцам, но и минимизирует риск того, что многочисленная обувь на каблуках будет без дела занимать место в вашем гардеробе.

9. Биде в санузле

В нашей стране эта вещь не так популярна, как в других государствах. Одна из главных причин — занимает пространство и требует подводку трубопровода и канализации. Иногда установить биде в ванной невозможно из-за маленькой площади. В тех же хрущевках такую сантехнику практически никто не устанавливает. Отличная альтернатива — гигиенический душ или унитаз со встроенной функцией биде.

10. Меховой жилет

Эта не самая практичная деталь гардероба висит в шкафах многих модниц. Вот только выгуливается не так часто, как хотелось бы. Когда на улице холодно — толком не греет, тепло — смотрится не совсем уместно. В дождь жилет тоже не надеть, ведь промокшим он выглядит весьма удручающе. Не забывайте, что ваши здоровье и комфорт превыше всего в любой ситуации — одевайтесь по погоде.

11. Велотренажер

Зачастую этот тренажер играет в квартире роль дополнительной вешалки или просто стоит памятником, изредка напоминая о цели своего здесь пребывания. Однообразные тренировки никому не интересны, поэтому вряд ли вы будете крутить педали несколько часов подряд для достижения эффекта (если вы не профессиональный велогонщик, конечно). Все-таки езда на обычном велосипеде совершенно другое, по ощущениям и эффективности, занятие.

12. Мусоропровод

Мусоропроводы появились в связи с массовой многоэтажной застройкой и желанием повысить комфорт населения. Кто бы мог подумать, что раньше они могли находиться даже на кухне. Но вскоре стали поступать жалобы жильцов на запах, антисанитарию и появление насекомых. Это привело к тому, что сейчас это бесполезное изобретение заваривают практически в каждом доме. Совсем другое дело — мусоропровод для раздельного сбора мусора. Производитель гарантирует, что с таким аппаратом можно не бояться запаха, засоров, пожаров и прочих проблем.

13. Селфи-палка

Журнал TIME признал selfie stick одним из лучших изобретений 2014 года. Если раньше люди с металлическими палками в руках вызывали лишь смех, то после ко всем пришло осознание того, насколько полезным может быть этот аксессуар. Но, увы, мода циклична — то, что было в трендах, может за короткий срок стать антитрендом. Так случилось и с этой вещью. На сегодняшний день встретить с ней человека можно довольно редко. Возможно, это связано с неудобством ношения и долгой настройкой аппарата.

14. Абонемент в фитнес-клуб

По статистике, 80 % купивших абонемент бросают спортзал в течение 4–5 месяцев. Поначалу все предвкушают невероятные трансформации тела уже после нескольких тренировок. К тому же ездить далеко не надо, ведь в большинстве случаев клуб находится рядом с домом. Но вскоре запал и энтузиазм пропадают, очередь на тренажеры раздражает, кубики пресса не появляются, а на работе устаешь так, что после идти уже никуда неохота. В качестве альтернативы можно рассмотреть домашние тренировки, ведь, купив минимальный набор инвентаря и изучив информацию в интернете, можно отлично влиться в такой формат. Попробуйте, может, вам понравится.

15. Робот-пылесос

Удивительно, но, несмотря на свои преимущества и небывалую популярность, робот-пылесос входит в тройку самой бесполезной бытовой техники. Все-таки цена, неспособность убрать крупный мусор и проблемы с уборкой труднодоступных мест сыграли с этим помощником злую шутку. Но во всем надо искать плюсы. Это устройство — отличное развлечение для ваших питомцев. Многие домашние животные безумно любят кататься на нем верхом, и тысячи видеороликов в интернете — тому подтверждение.