15+ ошибок в уходе за кожей, которые мы совершаем из-за рекламы

Практически у каждой из нас есть косметика, которой мы пользуемся регулярно: маски, кремы, скрабы. Лишь меняем производителей, если хочется чего-то нового. Но даже внимательное чтение инструкций не всегда уберегает от распространенных ошибок, которые мы совершаем в ежедневном уходе за кожей по привычке, «потому что все так делают» или из-за рекламы.

Мы в AdMe.ru и сами удивились некоторым правилам (особенно пункту о глиняных масках), соблюдение которых приведет к тому, что многие средства будут действовать еще лучше.

Патчи

Патчи сегодня рекламируют как экстренное средство для снятия отеков и мгновенного подтягивания кожи. Некоторые производители обещают даже уменьшение количества морщин. Но есть несколько правил, о которых нельзя забывать, чтобы и увидеть эффект, и не навредить коже. Не стоит доставать патчи из банки руками. Часто в рекламе патчи накладывают под глаза пальцами. Но если залезть в саму баночку руками, то в эссенцию, которой пропитан гидрогелевый материал, попадут бактерии, которые будут очень быстро размножаться. Поэтому лучше доставать каждый патч специальной лопаткой. Иногда она уже предусмотрена производителем, а если нет, то стоит купить новую для этой цели.

Часто в рекламе патчи накладывают под глаза пальцами. Но если залезть в саму баночку руками, то в эссенцию, которой пропитан гидрогелевый материал, попадут бактерии, которые будут очень быстро размножаться. Поэтому лучше доставать каждый патч специальной лопаткой. Иногда она уже предусмотрена производителем, а если нет, то стоит купить новую для этой цели. Нельзя держать патчи на лице слишком долго. Производитель рекомендует 15–20 минут? И не зря. Дело в том, что, когда патчи отдадут все средство, которым пропитаны, они начнут вбирать влагу из кожи под глазами, а это спровоцирует появление дополнительных морщин. Поэтому долго держать такую маску или даже ложиться спать с ней нельзя, хотя многие это делают, игнорируя инструкции.

Производитель рекомендует 15–20 минут? И не зря. Дело в том, что, когда патчи отдадут все средство, которым пропитаны, они начнут вбирать влагу из кожи под глазами, а это спровоцирует появление дополнительных морщин. Поэтому долго держать такую маску или даже ложиться спать с ней нельзя, хотя многие это делают, игнорируя инструкции. Не стоит хранить патчи в холодильнике. Некоторые косметологи советуют перед использованием класть упаковку с патчами в холодильник, а кто-то и вовсе держит их только там. Холодные патчи действительно быстрее справятся с припухлостями под глазами. Но постоянное воздействие холода может снизить эффективность эссенции, которой пропитаны патчи. Поэтому в идеале каждый раз перед нанесением патчей можно класть банку в холодильник минут на 20.

Кремы и кремовые маски

В рекламных роликах ни одна женщина не жалеет средства, которые наносит на кожу. Но даже самый крутой крем или маска могут превратить лицо в жирный блин, если переборщить с количеством. Интересно, что в рекламе, как правило, крем распределяют так, чтобы все лицо было покрыто примерно одинаковым слоем. Но это не всегда верно, особенно если у вас смешанный или жирный тип кожи. Проанализируйте, какие зоны на вашем лице суше, чем остальные. Возможно, где-то больше заломов или мимических морщин, туда стоит нанести больше средства. В среднем для любой кожи достаточно одной горошины крема на все лицо. На Т-зону желательно наносить чуть меньше крема, так как у многих именно здесь сильнее вырабатывается кожное сало и находятся более широкие поры. Это же правило касается и масок. Даже если производитель показывает в рекламном ролике, как девушка наносит маску на все лицо довольно толстым слоем, это еще не значит, что нужно делать именно так. Подсушивающую маску лучше накладывать зонально на жирные участки, питательную — на верх лба, щеки, подбородок (так как обычно эти части лица больше подвержены сухости).

Глиняные маски

В рекламе, в инструкциях к некоторым продуктам и даже в отзывах о косметике мы постоянно видим, что глиняные маски носят «до победного конца», то есть до того момента, когда они полностью засохнут и даже начнут трескаться. Но это неверно: такой подход только навредит вашей коже. Глина поглощает излишки кожного жира и выводит загрязнения, но если слишком долго держать ее на лице, то она впитает из кожи влагу и пересушит ее. К тому же засохшая глина стянет кожный покров, из-за чего в будущем могут появиться морщины. Поэтому глиняную маску стоит наносить совсем ненадолго (не больше 10 минут) и смывать до того, когда она начнет засыхать.

Тканевые маски

Самый главный секрет эффективности тканевых масок — как можно более плотный контакт их с лицом. Лучше потратить больше времени, чтобы разгладить все складочки и позволить маске соприкасаться со всеми зонами лица, чем нанести ее на бегу, не обращая внимания на многочисленные складки и пузырьки. Также одна из типичных ошибок любителей таких масок — наложение их на лицо без предварительной очистки. Если не умыться гелем или пенкой, то активные ингредиенты, которыми пропитана маска, просто не проникнут в кожу. Желательно не пропускать и другие этапы: тоники или тонеры подготовят кожу к впитыванию полезных веществ, а пилинг удалит ороговевшие частички, чтобы ничто не помешало средству максимально подействовать. И помните: важно внимательно читать инструкцию! Одни маски не предназначены для ежедневного использования; другие нужно держать дольше или, наоборот, меньше стандартных 15–20 минут, а некоторые и вовсе необходимо смыть после удаления ткани.

Очищение

Скрабы с жесткими частичками больше вредят коже, чем отшелушивают ее. Для удаления ороговевших покровов кожи лучше использовать кислотные средства или скатки. Если вы все-таки больше любите механическую эксфолиацию, то купите специальную тканевую перчатку и очищайте кожу с ее помощью, не забывая как можно чаще ее стирать. Еще одно распространенное ошибочное мнение: жирная кожа нуждается в постоянном применении скрабов. На самом деле чем чаще вы их используете, тем больше кожного сала будет выделяться. Поэтому не стоит увлекаться пилингами и делать их чаще 2–3 раз в неделю. Если вы используете средства с кислотами (даже крем или тонер, а не пилинг), обязательно наносите солнцезащитное средство перед выходом на улицу. В рекламе кремов с SPF часто показывают жаркое лето, но применять их нужно и в пасмурные дни, и вообще в любое время года. Желательно не забывать о средствах с SPF в повседневном уходе, даже если вы не используете кислотную косметику. Это поможет избежать пигментации и фотостарения в будущем. И помните, что крем желательно наносить повторно каждые 2 часа.

Другие ошибки

Использовать слишком много средств подряд. Сегодня рынок предлагает столько продуктов, что возникает огромный соблазн купить их все и нанести на лицо одновременно. Но, во-первых, есть компоненты, которые просто не сочетаются друг с другом. Во-вторых, применяя много косметики сразу, можно забить поры и снизить защитные функции кожи, даже если все средства по отдельности действительно хороши. Эффективность впитывания кожей практически любого продукта приблизительно 0,3 %, поэтому нет смысла мазать лицо сразу несколькими сыворотками или кремами.

Сильно тереть лицо. И ватные диски, и даже обычные полотенца могут растягивать кожу, если тереть лицо слишком сильно. Чем более гладкие диски (без узоров и пупырышков) вы используете, тем лучше. Если же вы диском не только стираете макияж, но и наносите средства для ухода (например, тонер), важно смачивать диск настолько, чтобы он свободно скользил по коже, не растягивая ее.

Умываться «по накатанной». Если вы привыкли во время умывания каждый день делать приблизительно одинаковые движения, есть риск, что вы плохо моете верхушку лба, зоны под подбородком и снизу от ушей. Поэтому старайтесь обращать внимание и на эти части лица.

Спать с распущенными волосами. Жир с волос и остатки лака или пенки могут попасть на лицо во время сна, ведь мы часто ворочаемся и тремся о подушку. Поэтому для кожи будет лучше, если на ночь вы соберете волосы в хвост или косу.