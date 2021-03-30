15+ ошибок в уходе за кожей, которые мы совершаем из-за рекламы
Практически у каждой из нас есть косметика, которой мы пользуемся регулярно: маски, кремы, скрабы. Лишь меняем производителей, если хочется чего-то нового. Но даже внимательное чтение инструкций не всегда уберегает от распространенных ошибок, которые мы совершаем в ежедневном уходе за кожей по привычке, «потому что все так делают» или из-за рекламы.
Мы в AdMe.ru и сами удивились некоторым правилам (особенно пункту о глиняных масках), соблюдение которых приведет к тому, что многие средства будут действовать еще лучше.
Патчи
Патчи сегодня рекламируют как экстренное средство для снятия отеков и мгновенного подтягивания кожи. Некоторые производители обещают даже уменьшение количества морщин. Но есть несколько правил, о которых нельзя забывать, чтобы и увидеть эффект, и не навредить коже.
- Не стоит доставать патчи из банки руками. Часто в рекламе патчи накладывают под глаза пальцами. Но если залезть в саму баночку руками, то в эссенцию, которой пропитан гидрогелевый материал, попадут бактерии, которые будут очень быстро размножаться. Поэтому лучше доставать каждый патч специальной лопаткой. Иногда она уже предусмотрена производителем, а если нет, то стоит купить новую для этой цели.
- Нельзя держать патчи на лице слишком долго. Производитель рекомендует 15–20 минут? И не зря. Дело в том, что, когда патчи отдадут все средство, которым пропитаны, они начнут вбирать влагу из кожи под глазами, а это спровоцирует появление дополнительных морщин. Поэтому долго держать такую маску или даже ложиться спать с ней нельзя, хотя многие это делают, игнорируя инструкции.
- Не стоит хранить патчи в холодильнике. Некоторые косметологи советуют перед использованием класть упаковку с патчами в холодильник, а кто-то и вовсе держит их только там. Холодные патчи действительно быстрее справятся с припухлостями под глазами. Но постоянное воздействие холода может снизить эффективность эссенции, которой пропитаны патчи. Поэтому в идеале каждый раз перед нанесением патчей можно класть банку в холодильник минут на 20.
Кремы и кремовые маски
В рекламных роликах ни одна женщина не жалеет средства, которые наносит на кожу. Но даже самый крутой крем или маска могут превратить лицо в жирный блин, если переборщить с количеством.
Интересно, что в рекламе, как правило, крем распределяют так, чтобы все лицо было покрыто примерно одинаковым слоем. Но это не всегда верно, особенно если у вас смешанный или жирный тип кожи. Проанализируйте, какие зоны на вашем лице суше, чем остальные. Возможно, где-то больше заломов или мимических морщин, туда стоит нанести больше средства. В среднем для любой кожи достаточно одной горошины крема на все лицо. На Т-зону желательно наносить чуть меньше крема, так как у многих именно здесь сильнее вырабатывается кожное сало и находятся более широкие поры.
Это же правило касается и масок. Даже если производитель показывает в рекламном ролике, как девушка наносит маску на все лицо довольно толстым слоем, это еще не значит, что нужно делать именно так. Подсушивающую маску лучше накладывать зонально на жирные участки, питательную — на верх лба, щеки, подбородок (так как обычно эти части лица больше подвержены сухости).
Глиняные маски
В рекламе, в инструкциях к некоторым продуктам и даже в отзывах о косметике мы постоянно видим, что глиняные маски носят «до победного конца», то есть до того момента, когда они полностью засохнут и даже начнут трескаться. Но это неверно: такой подход только навредит вашей коже.
Глина поглощает излишки кожного жира и выводит загрязнения, но если слишком долго держать ее на лице, то она впитает из кожи влагу и пересушит ее. К тому же засохшая глина стянет кожный покров, из-за чего в будущем могут появиться морщины. Поэтому глиняную маску стоит наносить совсем ненадолго (не больше 10 минут) и смывать до того, когда она начнет засыхать.
Тканевые маски
Самый главный секрет эффективности тканевых масок — как можно более плотный контакт их с лицом. Лучше потратить больше времени, чтобы разгладить все складочки и позволить маске соприкасаться со всеми зонами лица, чем нанести ее на бегу, не обращая внимания на многочисленные складки и пузырьки. Также одна из типичных ошибок любителей таких масок — наложение их на лицо без предварительной очистки. Если не умыться гелем или пенкой, то активные ингредиенты, которыми пропитана маска, просто не проникнут в кожу. Желательно не пропускать и другие этапы: тоники или тонеры подготовят кожу к впитыванию полезных веществ, а пилинг удалит ороговевшие частички, чтобы ничто не помешало средству максимально подействовать.
И помните: важно внимательно читать инструкцию! Одни маски не предназначены для ежедневного использования; другие нужно держать дольше или, наоборот, меньше стандартных 15–20 минут, а некоторые и вовсе необходимо смыть после удаления ткани.
Очищение
Скрабы с жесткими частичками больше вредят коже, чем отшелушивают ее. Для удаления ороговевших покровов кожи лучше использовать кислотные средства или скатки. Если вы все-таки больше любите механическую эксфолиацию, то купите специальную тканевую перчатку и очищайте кожу с ее помощью, не забывая как можно чаще ее стирать.
Еще одно распространенное ошибочное мнение: жирная кожа нуждается в постоянном применении скрабов. На самом деле чем чаще вы их используете, тем больше кожного сала будет выделяться. Поэтому не стоит увлекаться пилингами и делать их чаще 2–3 раз в неделю.
Если вы используете средства с кислотами (даже крем или тонер, а не пилинг), обязательно наносите солнцезащитное средство перед выходом на улицу. В рекламе кремов с SPF часто показывают жаркое лето, но применять их нужно и в пасмурные дни, и вообще в любое время года.
Желательно не забывать о средствах с SPF в повседневном уходе, даже если вы не используете кислотную косметику. Это поможет избежать пигментации и фотостарения в будущем. И помните, что крем желательно наносить повторно каждые 2 часа.
Другие ошибки
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Использовать слишком много средств подряд. Сегодня рынок предлагает столько продуктов, что возникает огромный соблазн купить их все и нанести на лицо одновременно. Но, во-первых, есть компоненты, которые просто не сочетаются друг с другом. Во-вторых, применяя много косметики сразу, можно забить поры и снизить защитные функции кожи, даже если все средства по отдельности действительно хороши. Эффективность впитывания кожей практически любого продукта приблизительно 0,3 %, поэтому нет смысла мазать лицо сразу несколькими сыворотками или кремами.
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Сильно тереть лицо. И ватные диски, и даже обычные полотенца могут растягивать кожу, если тереть лицо слишком сильно. Чем более гладкие диски (без узоров и пупырышков) вы используете, тем лучше. Если же вы диском не только стираете макияж, но и наносите средства для ухода (например, тонер), важно смачивать диск настолько, чтобы он свободно скользил по коже, не растягивая ее.
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Умываться «по накатанной». Если вы привыкли во время умывания каждый день делать приблизительно одинаковые движения, есть риск, что вы плохо моете верхушку лба, зоны под подбородком и снизу от ушей. Поэтому старайтесь обращать внимание и на эти части лица.
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Спать с распущенными волосами. Жир с волос и остатки лака или пенки могут попасть на лицо во время сна, ведь мы часто ворочаемся и тремся о подушку. Поэтому для кожи будет лучше, если на ночь вы соберете волосы в хвост или косу.
А какой косметикой вы пользуетесь каждый день? Совершали ли какие-то ошибки из перечисленных в статье?