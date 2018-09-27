15 незаменимых советов по уходу за собой, которые сделают будни девушек чуть проще

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Желание выглядеть на все 100 и приковывать взгляды естественно для женщины вне зависимости от возраста, национальности и социального статуса. Порой даже мелочь способна испортить внешний вид и эмоциональное состояние. Каждой из нас знакома досада по поводу неожиданно появившегося прыщика, потускневшей кожи или желтеющей зубной эмали. Что делать, если вы оказались в подобной ситуации?

Мы в AdMe.ru перерыли горы информации и теперь знаем ответы на эти и другие животрепещущие вопросы. Здесь мы собрали для вас 15 лайфхаков, с которыми вы всегда будете выглядеть безупречно и вызывать всеобщее восхищение. Кстати, эти способы вполне бюджетны.

Чистая кожа без акне

Некстати выскочивший прыщик способен здорово испортить не только внешний вид, но и настроение. Исправить положение совсем не трудно, средство можно найти в любой домашней аптечке. Вам понадобятся: Глазные капли

Ватный диск Нанесите несколько капель на ватный диск, затем положите его в холодильник на 3–5 минут, после чего приложите к внезапно появившемуся прыщику. Средство визуально уменьшит его и снимет болевые ощущения. Устранить прыщ можно и чуть более изощренным способом. Вам понадобятся: Субсалицилат висмута, или Pepto-Bismol

Кисть для макияжа В медицине это средство используется при пищевых расстройствах, однако блогер Натали (Natalie) уверяет: оно отлично справляется с высыпаниями на коже. Достаточно нанести висмут на лицо, дождаться высыхания и смыть водой. Это не только уберет покраснения, но и сделает кожу лица более подтянутой. О других хитростях по избавлению от акне можно узнать здесь.

Пухлые губы

Если у ваших губ нечеткий контур или нет объема, это не повод расстраиваться или делать модные инъекции. Визуально сделать губы более пухлыми можно при помощи подручных средств. Вам понадобятся: 1/3 ч. л. молотого имбиря

1/2 ч. л. молотого кайенского перца

1/3 ч. л. корицы

1 капля эфирного масла перечной мяты

1 ч. л. витамина Е Перемешайте ингредиенты, нанесите на губы, массируйте 30 секунд. Подержите маску на губах в течение 3–5 минут, смойте теплой водой. Вот тут можно узнать и другие рецепты, которые позволят придать губам объем.

Отбеливание подмышек

Не носите платья с открытыми плечами и топы из-за темных подмышек? Не спешите убирать эту одежду в дальний угол шкафа, ведь кожу в подмышечных впадинах можно отбелить в два счета. Средства для этого найдутся у любой хозяйки. Вам понадобятся: Лимон

Пищевая сода Разделите лимон на 4 части, выдавите в миску сок, добавьте соды до образования кашицы. Получившуюся массу нанесите на подмышечные впадины и оставьте на 5–10 минут. Для лучшего эффекта рекомендуется наносить кашицу на подмышки на ночь.

Гладкое тело

Домашний скраб — прекрасная альтернатива салонным средствам в борьбе за гладкую и шелковистую кожу тела. Вам понадобятся: Коричневый сахар

Сырые овсяные хлопья

Оливковое масло Нужно взять по одной чашке каждого из этих ингредиентов, смешать и нанести скраб на сухую кожу медленными круговыми движениями. После того как проблемные участки отскрабированы, смывайте смесь и наслаждайтесь эффектом. Еще больше рецептов домашних средств по уходу можно найти тут.

Молодость и белизна кожи

Руки — визитная карточка женщины. Поддерживать их в должном виде поможет эта нехитрая маска с антивозрастным и отбеливающим эффектом. Вам понадобятся: 1/4 стакана отваренного риса

1/2 ст. л. нектара агавы

1/2 ст. л. лимонного сока Соедините ингредиенты в блендере, взбейте в кашицу и нанесите на тыльную сторону ладоней легкими движениями. Через 1–2 минуты смойте теплой водой. Эту же маску можно накладывать и на лицо. Если у вас чувствительная кожа, можно воспользоваться щадящим вариантом и заменить лимонный сок водой. Более подробно о чудо-маске можно узнать здесь.

Нежные стопы

Наши ножки ежедневно подвергаются испытаниям: высокие каблуки, неудобная обувь, пробежки за уезжающим автобусом, прогулки с ребенком или подругами. Отдохнуть и восстановить силы, а заодно избавиться от натоптышей поможет ванночка. Вам понадобятся: 100 г пищевой соды

50 г магнезии

25 капель масла перечной мяты Хорошо перемешайте ингредиенты в миске, добавьте в теплую воду. Для достижения эффекта подержите ноги в ванночке не менее 15 минут. В этой статье можно ознакомиться с более детальными рекомендациями.

Тонизирующий массаж

Теннисный мяч уместен не только на корте, но и дома в качестве массажера. Использовать его для массажа проще простого. Вам понадобятся: 1 теннисный мяч

Коврик для тренировок или ковровое покрытие С помощью теннисного мяча можно проработать практически все тело. Особенно он хорош для массажа ног, грудной клетки и плечевого пояса. Выберите зону, которую хотите привести в тонус, положите мяч на коврик и лягте так, чтобы желаемая она соприкоснулась с мячом. Можно просто полежать так несколько минут либо немного покатать мяч. Другие доступные способы самомассажа описаны тут.

Густые и красивые брови

Касторовое масло считается одним из самых эффективных средств для стимуляции роста волос. Оно содержит комплекс необходимых витаминов, белков и антиоксидантов, которые питают волосяные фолликулы. Используйте его, если хотите иметь красивые брови правильной формы. Делать татуаж совсем не обязательно, к тому же это уже не в моде. Вам понадобятся: Касторовое масло

Ватный тампон Налейте несколько капель масла на ватный тампон и нанесите его на брови, массируйте каждую из них кончиками пальцев в течение 2–3 минут. Подождите 30 минут, смойте масло мягким средством для снятия макияжа. Подробнее об этом способе можно прочитать здесь.

Опрятные ногти без кутикулы

Кутикула, нарастающая на ногти, делает руки неопрятными и ведет к появлению заусенцев. Справиться с этой неприятностью легко и в домашних условиях. Вам понадобятся: 1 капсула витамина Е

1 ст. л. оливкового масла

Апельсиновая палочка Перемешайте ингредиенты и окунайте каждый палец в полученную смесь на несколько минут, после чего отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой или сделайте обрезной маникюр. Еще больше советов по уходу за ногтями дома вы найдете тут.

Избавляемся от темных пятен на шее, локтях и коленях

Иногда на локтях, коленях или шее могут появляться темные пятна. Кожа в этих местах теряет эластичность и становится менее увлажненной. Привести ее в нормальный вид помогут средства, которые почти наверняка есть у вас на кухне. Вам понадобятся: 1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

1 яичный белок

1/2 ч. л. оливкового масла Смешайте ингредиенты, нанесите на проблемные участки и оставьте на полчаса, после чего смойте теплой водой. Пошаговое видео смотрите здесь.

Домашний бальзам против головной боли

Головная боль нередко застает врасплох, лишая сил и становясь помехой работе либо отдыху. Надоело пить таблетки? Попробуйте приготовить домашний бальзам. Вам понадобятся: 2 ст. л. кокосового масла

2 ст. л. миндального масла (можно заменить маслом жожоба)

8 капель эфирного масла ладана

10 капель эфирного масла перечной мяты

6 капель эфирного масла мяты кудрявой

6 капель эфирного масла лаванды

8 капель эфирного масла базилика

3 ст. л. пчелиного воска

Кастрюля

Баночки для бальзама Необходимо смешать масла и растопленный пчелиный воск. Нанести бальзам объемом с горошину на виски, лоб или другую область, где локализуется боль. Процесс приготовления поэтапно описан в этой инструкции. Там же можно почитать о полезных свойствах эфирных масел и других компонентов бальзама, делающих его эффективным.

Детокс для тела и лица

Организм нуждается в периодическом очищении не только изнутри, но и снаружи. Чтобы привести кожу в порядок, воспользуйтесь детокс-скрабом. Вам понадобятся: 1/2 грейпфрута

Несколько капель оливкового масла

1/2 стакана кофейной гущи Разрежьте грейпфрут на две части, капните немного оливкового масла на одну из половинок. Опустите половину грейпфрута в кофейную гущу, после чего начните массировать тело круговыми движениями. При необходимости добавьте еще немного оливкового масла и кофейной гущи. Кстати, из грейпфрута можно сделать детокс-скраб и для лица. Подробности — в этой статье.

Красивые ногти

Желтые пятна на ногтях смотрятся непривлекательно и даже заставляют нас переживать. Вернуть ногтям опрятный вид и поднять настроение легче, чем вы думали. Ингредиенты для этого уже ждут своего часа в ванной комнате. Вам понадобятся: Зубная паста

Старая зубная щетка Нанесите пасту на зубную щетку и чистите ногтевые пластины в течение нескольких минут. После этой процедуры пятна исчезнут. Другие простые рецепты из подручных средств в этом обзоре.

Пышные волосы

Тонкие волосы доставляют массу хлопот своей хозяйке. Если вы хотите добавить прическе объема, можете попробовать этот способ. Вам понадобятся: Гребень

Чистая зубная щетка Разделив пряди, сделайте прикорневой начес. Маленькие мягкие щетинки позволяют контролировать процесс гораздо лучше, чем при использовании обычной расчески. Более подробную и иллюстрированную инструкцию вы можете найти здесь.

Белоснежная улыбка

Перестаньте стесняться своей улыбки, осветлив зубную эмаль. Записываться на прием к стоматологу не нужно, отбеливающее средство можно приготовить своими силами. Вам понадобятся: 1 ч. л. куркумы

1 ст. л. кокосового масла Сделайте пасту из ингредиентов, перемешав их. Нанесите на щетку и почистите зубы привычным способом. Для достижения более ощутимого эффекта можно оставить пасту на 5 минут, прежде чем полоскать рот. Детальные советы можно прочитать в этом блоге.

Какие из этих лайфхаков вы бы хотели попробовать? Может быть, у вас есть свои хитрости по уходу за собой? Делитесь в комментариях.