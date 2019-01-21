15 кулинарных провалов от людей, которые хотели приготовить нечто особенное

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В соцсетях можно увидеть кулинарные изыски, которые создают обычные люди. Листая эти бесконечные посты с совершенной выпечкой, ненароком начинаешь думать: «Да это не так уж и сложно, я тоже смогу!» Но, как правило, эти душевные порывы оборачиваются фееричными и уморительными провалами.

AdMe.ru ценит самоиронию экспериментаторов, которые не постеснялись поделиться своими попытками приготовить что-то сложное, и предлагает оценить результаты их трудов и вам. Уверены, большинство фотографий гарантированно вызовет у вас улыбку.

15. Примерно такие же ощущения испытываешь, когда любимого актера в фильме заменили кем-то другим

14. Справа получилась обложка для фильма ужасов

13. Ну медведи и правда должны быть крупнее

12. Немного подтаявший смурфик

11. Все нормально, просто второй — это кот

10. Интересно, в какой момент творец этого чуда подумал: «И так сойдет»?

9. Признайтесь, он будет сниться вам в кошмарах

8. А вот и еще один недобросовестный повар, который откровенно схалтурил

7. Друг, ты был очень близок к оригиналу, не сдавайся!

6. Попытка сделать торт в честь Недели акул на Discovery

5. Хм, а ведь почти получилось

4. Скажите честно, вы пытались?

3. Сказочный пони, потрепанный жизнью

2. «Я есть Грут!»

1. Напоследок Золушка, которой неловко за происходящее

Бонус: картошка, похожая на магическое драконье яйцо

У вас наверняка тоже случались подобные конфузы. Осмелитесь поделиться в комментариях?

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