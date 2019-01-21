15 кулинарных провалов от людей, которые хотели приготовить нечто особенное
В соцсетях можно увидеть кулинарные изыски, которые создают обычные люди. Листая эти бесконечные посты с совершенной выпечкой, ненароком начинаешь думать: «Да это не так уж и сложно, я тоже смогу!» Но, как правило, эти душевные порывы оборачиваются фееричными и уморительными провалами.
AdMe.ru ценит самоиронию экспериментаторов, которые не постеснялись поделиться своими попытками приготовить что-то сложное, и предлагает оценить результаты их трудов и вам. Уверены, большинство фотографий гарантированно вызовет у вас улыбку.
15. Примерно такие же ощущения испытываешь, когда любимого актера в фильме заменили кем-то другим
14. Справа получилась обложка для фильма ужасов
13. Ну медведи и правда должны быть крупнее
12. Немного подтаявший смурфик
11. Все нормально, просто второй — это кот
10. Интересно, в какой момент творец этого чуда подумал: «И так сойдет»?
9. Признайтесь, он будет сниться вам в кошмарах
8. А вот и еще один недобросовестный повар, который откровенно схалтурил
7. Друг, ты был очень близок к оригиналу, не сдавайся!
6. Попытка сделать торт в честь Недели акул на Discovery
5. Хм, а ведь почти получилось
4. Скажите честно, вы пытались?
3. Сказочный пони, потрепанный жизнью
2. «Я есть Грут!»
1. Напоследок Золушка, которой неловко за происходящее
Бонус: картошка, похожая на магическое драконье яйцо
У вас наверняка тоже случались подобные конфузы. Осмелитесь поделиться в комментариях?