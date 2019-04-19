15 хитростей, облегчающих жизнь, которые нам хотелось бы узнать раньше

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Если к решению некоторых повседневных задач подходить с умом и изрядной долей фантазии, то время их выполнения может значительно сократиться. Многие люди до сих пор каждый день доказывают это собственным примером и, слава богу, выкладывают свои секретики на всеобщее обозрение, чтобы мы тоже могли ими воспользоваться.

Мы в AdMe.ru обожаем трюки, делающие жизнь проще. Надеемся, вам они тоже пригодятся.

15. Положите в декоративную стеклянную банку кусочки воска от использованных ароматических свечей и проделайте в крышке дырки. Летом на солнце воск начнет таять, источая аромат. Отличный освежитель воздуха!

14. Храните мороженое в пакете с застежкой, чтобы оно оставалось мягким и не приходилось его выковыривать

13. Актуально для студентов: чтобы незаметно воспользоваться маленькой шпаргалкой (или несколькими), просто приклейте к руке пластырь

12. Если вам нужен большой пакет с застежкой, достаточно взять 2 маленьких, вывернуть один наизнанку и соединить их друг с другом

11. После бритья нанесите на ноги детское масло и оберните пищевой пленкой — кожа будет бархатистой, как никогда

10. В общественном туалете не закрывается дверца кабинки? Можно использовать резинку для волос, которую не жалко, и закрепить как на фото (в любом случае лучше, чем сидеть совсем незащищенным)

9. Нетерпеливым людям, не умеющим копить деньги, может помочь декоративная банка и суперклей: приклеиваем крышку к банке, проделываем в ней «купюроприемник» — и готово

8. В случае если вы не знали: вода с огурцами, настоянная в течение ночи, — прекрасное средство от акне, выравнивающее кожу и делающее ее сияющей. И для пищеварения неплохо — выпивайте бутылочку в течение дня и будет вам счастье

7. Ослабить боль в пятке при плантарном фасциите помогает эта схема «бинтования» пластырем

6. Дырка в надувном матрасе? Найдите ее, возьмите клеевую палочку (которые обычно используют в термопистолетах), расплавьте кончик с помощью зажигалки и заклейте дырку. Засохнет клей за секунду, и матрас перестанет сдуваться

5. Если вы (или ваш муж) постоянно забываете свой обед, просто привяжите пакет с ним к сумке

4. Чтобы в доме воцарился свежий аромат, смешайте в пульверизаторе кондиционер для белья с кипяченой водой и разбрызгайте по коврам, покрывалам и занавескам

3. Если вы устали терять маленькие гигиенички, подобные тем, что на фото, то просто прикрепите их к ключам

2. Чтобы не остаться без денег на случай кражи или потери сумки / кошелька, наденьте высокую обувь и приклейте внутри силиконовый карман для карт

1. Женщина напечатала на чехле собственное фото. Выглядит комично, но вполне разумная мера, чтобы не потерять свой багаж среди множества однотипных чемоданов