14 устаревших приемов в макияже, которым давно уже есть стильные альтернативы

Многие девушки за годы практики нанесения макияжа овладели определенными техниками, поняли, что им идет, а что нет. Но мода так или иначе проникает в нашу жизнь. Бьюти-сообщество в интернете каждую неделю изобретает новые способы накрасить лицо и другие части тела. Какие-то из этих экспериментов идут в массы. Нет смысла игнорировать тренды, ведь кое-что можно взять на заметку и изменить свой образ в лучшую сторону.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, от каких устаревших приемов в макияже стоит отказаться в пользу свежих идей.

1. Белая подводка на слизистой глаза

Раньше считалось, что такой прием сделает глаза большими и выразительными, а взгляд — свежим и отдохнувшим. Идея в том, чтобы сделать слизистую продолжением белка глаза. Но белок не всегда белый, и такая подводка только подчеркнет его красноту. Карандаш телесного цвета справится с задачей куда лучше — увеличит глаза за счет того, что сольется с кожей.

2. Четкая форма бровей

Натуральные, широкие брови все еще остаются в тренде, но теперь не нужно укладывать их часами волосок к волоску. Достаточно просто расчесать в направлении роста и зафиксировать. Гель для бровей можно заменить мылом. В последнее время набирает популярность техника «мыльные брови». Волоски фиксируются прозрачным мылом, нанести его нужно несколькими тонкими слоями щеткой для бровей. Кстати, соболиные брови сдают позиции. Цвет и форму стоит приближать к естественным. Густые надо прореживать, чтобы за волосками была видна кожа и брови «дышали». Даже известная своими кустистыми бровями Кара Делевинь поддалась этому тренду.

3. Перламутр на внутренних уголках глаз

По-прежнему актуально выделять внутренний угол глаза, но теперь цвета лучше выбирать более естественные. Для этой цели подойдет консилер на один оттенок светлее кожи или хайлайтер, цвет которого соответствует тону кожи. Однако яркие акценты тоже приветствуются.

4. Контрастные цвета для макияжа глаз и губ

Акцента на глаза можно добиться и с помощью одних и тех же оттенков косметики для глаз и губ — монохромный макияж в тренде. Единственное правило: вы должны наносить один или несколько оттенков одного цвета на глаза, губы и щеки.

5. Маникюр со сложным дизайном

Объемный декор, экстремальная длина, кричащие рисунки на ногтях временно покинули чат. Вместо этого нейл-дизайнеры выбирают минимум деталей: абстрактные аппликации, монохромные принты, однотонные палитры. Однако можно и поэкспериментировать с оттенками «металлик» и необычными цветами.

6. Четко очерченный контур губ

С такой прорисовкой губ сразу возникает ощущение, что над нами колдовали не один час. Сейчас на смену четкому контуру пришел тренд на размытые границы помады или блеска. Создать их просто: нужно нанести средство на подушечки пальцев и легкими движениями вбить его в губы и слегка растушевать по краям. Кстати, плотные помады уступают место полупрозрачным покрытиям.

7. Блестящие тени

Обилие блесток холодного оттенка на глазах смотрится слишком вызывающе даже в вечернем макияже. Чтобы взгляд выглядел свежим, лучше использовать тени с легким мерцанием из теплой гаммы, а для создания дерзкого образа — с эффектом «металлик».

8. Обилие хайлайтера

Хайлайтер покорил сердца многих модниц и уже стал базовым средством для макияжа. Он делает кожу визуально более здоровой и увлажненной. Однако некоторые девушки перебарщивали с нанесением средства и получали эффект жирной, будто намазанной маслом кожи или железной маски. «Подсвечивать» кожу никто не запрещает, но делать это нарочито не стоит.

9. Контрастный smoky eyes

Драматичная дымка на глазах с явным переходом от светлого оттенка к почти черному не единственный способ нанесения макияжа в технике smoky eyes. Такой мейкап сильно искажает форму глаз и чаще всего смотрится неопрятно. Для создания эффекта дымчатых глаз можно попробовать подобрать тени из одной цветовой гаммы и смешивать похожие тона. Главное — хорошенько растушевать границу оттенков.

10. Черные стрелки

Конечно, классика никогда не выйдет из моды, но это не повод отказываться от чуть более смелых решений. Можно попробовать использовать цветной лайнер вместо привычного черного, чтобы сделать образ ярче. Или поэкспериментировать с формой, шириной и длиной стрелок. Вот несколько примеров для вдохновения.

Необычный цвет

Стрелки «вверх ногами» — для этого нужно нарисовать стрелку на нижнем веке

«Плавающая» стрелка, то есть ее можно нарисовать немного или значительно выше линии ресниц.

Прерывистая стрелка

11. Румяна и бронзер ниже линии скул

От нанесения средств ниже уровня скул лицо «сползает», щеки выглядят грузными, и это прибавляет возраста. Румянам самое место на яблочках щек. В тренде наносить румяна жирно от центра щеки к вискам, имитируя «морозный» румянец.

12. Нюдовые помады

Не так давно многие модницы любили расставлять акценты в макияже и красили ярко глаза, а губы старались сделать незаметными и замазывали их тональным кремом или помадой в цвет кожи. Этот уже устаревший прием делал образ тусклым и безжизненным. Макияж губ в стиле нюд по-прежнему актуален, но для его создания лучше выбирать помаду на несколько тонов темнее природного оттенка или использовать блеск с розовым либо персиковым подтоном.

13. Наращённые ресницы

Объемным, неестественным, наращённым ресницам в мире натуральной красоты места нет. Взгляд из-под таких ресниц выглядит тяжелым, и образ приобретает усталый вид. Кроме того, наращённые ресницы порой вызывают раздражение глаз. Ресницы можно оставить без туши или же, наоборот, нанести ее так, чтобы они оказались склеенными и напоминали паучьи лапки. Эффекта слипшихся ресниц можно добиться, соединив влажные от туши волоски с помощью пинцета или просто красить их по направлению к внутреннему уголку.

14. Татуаж

С татуажем брови становятся нарочито четкими и яркими. А так как в моде натуральность и легкая небрежность, то нет никакой необходимости прибегать к этой процедуре. Главный минус татуажа — постепенное изменение цвета. Со временем пигмент превращается в красный, синий, зеленый, розовый и брови выглядят, мягко говорят, странно.