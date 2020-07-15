14 советов и хитростей, за которые каждый родитель скажет спасибо

Воспитание детей — крайне сложный процесс. Ведь до определенного возраста их непослушание может переходить все границы. Злиться в такие моменты — это очевидно наименее эффективный способ сделать из них хороших людей, но и рассудительные взрослые аргументы действуют далеко не всегда. Так как же быть? Некоторые родители решили делать упор на наглядность и смекалку. И, кажется, они не прогадали.

Мы в AdMe.ru считаем, что находчивость — самый настоящий двигатель прогресса, а вкупе с психологическими уловками и вовсе мечта любого воспитателя. Интересно, согласитесь ли и вы с этим, изучив нашу подборку.

«Сестренка зациклена на том, чтобы ее подарки были больше моих. Мама решила преподать ей урок и однажды предложила такой выбор. Как вы понимаете, она получила яблоко. А в маленькой коробочке были деньги»

Главное правило воспитания — изобретательность

«У мамы была подруга, которая клала овощи на свою тарелку, а не детям. Когда дети просили поделиться, она говорила: „Это еда для взрослых. Но я могу дать немного“. Так ее дети полюбили овощи»

«Когда сын моей подруги не слушается, она меняет его шустрый смартфон на старый, с которым он остается на связи, но не может сидеть в соцсетях»

Суровый метод... Но на заметку взять стоит

«Когда мне нужно пристроить ребенка в руки бабушек, я отправляю им в соцсети милые фоточки карапуза. Они сразу начинают скучать и просят привезти понянчить»

Чтобы ребенок не раскидывал книги, просверлите отверстия в боковых стенках шкафа и вставьте в них деревянные шканты

Если ваш ребенок слишком пристрастился к заказной еде, просто сохраните пакет и коробки из его любимого кафе и затем приготовьте нечто похожее, но более полезное дома

Сила эмпатии в деле

Дети начнут выполнять рутинные задачи с удовольствием, если вы сделаете такую таблицу. Все дела превратятся в игру и вызовут у них азарт

«Одеться. Собрать игрушки. Заправить постель. Помочь с посудой. Сделать домашку. Почистить зубы. Сделано».

«Сегодня увидела, как дочь моей сестры уронила тарелку с хлопьями и молоком. И вместо того, чтобы накричать на нее, сестра спокойно переодела ее и попросила помочь прибраться. Никаких слез и раздражения. Идеально»

Чтобы детям было проще ориентироваться во времени, выделите определенные часы цветными маркерами и подпишите, что они должны делать в это время

«Домашняя работа. Время для игр. Ужин. Душ. Книги + кровать».

Ребенок рассыпает вокруг себя пакетированные закуски? В следующий раз возьмите пластиковую крышку от влажных салфеток, приклейте к пачке и вырежьте внутри отверстие

Чтобы дети не отдалялись от вас, им постоянно нужно напоминать, что вам можно доверять