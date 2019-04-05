14 домашних средств, которые сделают вашу кожу посвежевшей, как после отпуска

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Нет смысла тратить кучу денег на средства по уходу за кожей, если она не получает достаточного количества витаминов и других полезных веществ. Без антиоксидантов С и E кожа быстро теряет свою молодость и эластичность, а обилие сахара и простых углеводов способствует появлению морщин. Весна - подходящее время для того, чтобы вернуть своему лицу свежий и сияющий вид, и делать это надо прежде всего изнутри - при помощи вкусных и полезных продуктов.

AdMe.ru составил подборку блюд для оздоровления кожи. А также подготовил несколько рецептов домашних косметических средств, в том числе и рецепт желтой маски, которую делают индианки накануне свадьбы. Теперь вы сможете выглядеть безупречно в любой день.

Питание для красивой кожи

Правильное здоровое питание может замедлить процесс старения кожи, избавить от высыпаний и тусклости. Однако если состояние кожи запущено, то потребуется 6 недель, чтобы проявились первые результаты (примерно за этот период обновляются клетки кожи). Ваш рацион обязательно должен включать: Несколько порций овощей или фруктов в день, желательно разнообразных, чтобы обеспечить организм антиоксидантами и разными видами витаминов. Морковь и тыква богаты каротином, лютеин содержится в шпинате и капусте, а витамина С много в черной смородине, киви и чернике. Пищу, содержащую селен и витамин E. И то, и другое содержится в семенах подсолнечника. Селена также много в рыбе, мясе, кешью и помидорах, а витамина Е - в кукурузном масле и кедровых орехах. Полезные жиры, которые будут поддерживать в коже естественный уровень увлажненности: грецкие орехи, авокадо, жирную рыбу, семена льна. Богатые цинком продукты: рыбу, семена, орехи или птицу. Достаточное количество воды. Дерматолог подчеркивает, что нет смысла обращаться за помощью к косметологу, пока вы не решили проблемы со здоровьем, не начали правильно питаться, заниматься спортом и проводить достаточно времени на свежем воздухе. Именно это прежде всего обеспечивает нашу внешнюю красоту, а косметические средства лишь могут скорректировать небольшие дефекты.

Следующие 4 рецепта наладят работу ЖКТ, обогатят организм минералами, жирными кислотами, антиоксидантами и аминокислотами. Включив хотя бы один из них в свой ежедневный рацион, вы сможете надолго забыть о консилере и других корректирующих средствах.

Завтрак красоты

Этот легкий завтрак зарядит легкостью и энергией, а организм обогатит пробиотиками, белками и антиоксидантами. Регулярно питаясь таким образом, можно добиться свежей и сияющей кожи. Для него вам понадобится: 3 грецких ореха

полчашки ягод (можно замороженных)

стакан натурального йогурта

1 ч. л. меда Готовится такой завтрак в считанные минуты: смешайте нарезанные или измельченные в блендере орехи с медом и йогуртом и добавьте ягоды. При желании можно всыпать в смесь немного льняного семени и еще больше обогатить блюдо витаминами.

Бульон с аминокислотами и минералами

Этот бульон можно заправить по своему вкусу и сделать суп или пить сам по себе. Он особенно полезен для воспаленной и склонной к появлению морщин кожи. Благодаря содержанию яблочного уксуса в бульон переходит больше минералов из костей. Ингредиенты: 2 тушки курицы

2–3 куриных крылышка

1 морковь и 2 стебля сельдерея, мелко нашинкованные

по 1 чашке нарезанной петрушки и капусты

4 зубчика чеснока

лук

кусок измельченного имбиря

холодная вода (ровно столько, чтобы покрыть курицу с овощами)

лавровый лист

1 ст. л. яблочного уксуса

морская соль и черный молотый перец Варить бульон нужно на слабом огне в течение 6–12 часов, по мере необходимости добавляя воду (проще это будет сделать в мультиварке). После этого его нужно процедить. В готовом виде бульон можно хранить 4–5 дней в холодильнике или заморозить и доставать по мере необходимости.

Витаминный салат для свежей кожи

Репу, очищенное от кожуры яблоко и 2 морковки натереть на терке, добавить к ним курагу и немного грецких орехов. Курагу рекомендуется брать темную, а не ярко-оранжевую, поскольку последняя содержит красители. Если не найдете такую, лучше не использовать вовсе. Очищенные от кожуры орехи предварительно замачиваются на несколько часов в соленой воде - благодаря этому они очищаются от кожицы и лучше усваиваются. В салат также нужно добавить мелко нарезанную зелень петрушки, немного растительного масла (оливкового или виноградных косточек). При желании можно влить немного жидкого меда или лимонного сока.

Напиток с имбирем для борьбы с воспалениями и увяданием кожи

Имбирь содержит антиоксиданты, благодаря чему предупреждает преждевременное увядание кожи, а содержащиеся в нем противовоспалительные компоненты помогают бороться с высыпаниями. Также он способствует улучшению кровообращения в дерме. Если вы не можете представить себе чашки чая или кофе без сладостей, которые, как известно, плохо сказываются на состоянии кожи, попробуйте заменить их освежающим и богатым витаминами напитком. Вам понадобится: 85 г очищенного и нарезанного имбиря

1 нарезанный лайм

10 свежих листьев мяты

6 чашек воды (можно газированной) Имбирь, нарезанный лайм и мяту залить водой и оставить минимум на 3 часа в холодильнике. Если напиток настоится дольше, он будет вкуснее.

Домашние косметические средства

Немного подпитать и увлажнить кожу можно и снаружи при помощи домашней косметики. Некоторые из нижеприведенных средств позволяют заметно освежить лицо буквально за пару минут. Но не забывайте, что их нужно наносить только на очищенную кожу.

Чистка лица для всех типов кожи

Для чистки лица в домашних условиях можно использовать следующий способ. Касторовое масло смешивается с любым вашим любимым маслом: жожоба, виноградных косточек, оливковым или маслом авокадо. Для сухой кожи на 1 часть касторового масла нужно брать 9 частей базового, для нормальной — в пропорции 2 : 8, а для жирной — 3 : 7. Махровое полотенце заливаем горячей водой (но не крутым кипятком). Дополнительно можно добавить в воду немного соли и масла чайного дерева, но тогда средство нельзя наносить на область вокруг глаз. В течение 2–3 минут массирующими движениями наносим смесь масел на очищенную кожу, оставляем еще на 1 минуту и убираем с лица при помощи горячего (но не обжигающего) полотенца промакивающими движениями.

Компресс для увлажнения лица

Усилить эффект от обычного увлажняющего крема можно при помощи обычных ватных дисков, пропитанных тоником или термальной водой. Перед этим нужно очистить кожу лица и шеи и сделать скраб. Подробнее процесс можно увидеть здесь.

Маска для лица по рецепту индианок

По традиции индианки перед свадьбой наносят на кожу лица и тела маску с куркумой. Благодаря этому их кожа выглядит сияющей в течение всего дня. Чтобы сделать эту маску, смешайте 1 ч. л. куркумы, 3 ст. л. домашнего йогурта и несколько капель меда и распределите золотистую смесь по лицу. Можно наносить ее и на область вокруг глаз, избегая прямого контакта с ними. Снимать смесь следует влажным полотенцем спустя 15–20 минут.

Куркума от темных кругов под глазами и акне

Смесь куркумы и ананасового сока также может помочь избавиться от темных кругов под глазами буквально за 1 минуту. Подробное видео здесь. А если появилось акне, сделайте такую смесь: подавите толкушкой или в блендере половинку банана и добавьте щепотку куркумы. Нанесите на участки с воспалениями и смойте через 10 минут.

Косметические средства от черных точек

Основной причиной комедонов и высыпаний являются гормональные нарушения или проблемы с ЖКТ. Поэтому в первую очередь нужно пройти курс лечения и наладить питание. Дерматолог рекомендует включить в рацион натуральные масла (зародышей пшеницы, льна) и жирную рыбу северных морей. Они делают себум менее вязким и помогают ему выделяться естественным образом, так что черных точек становится меньше. Использовать агрессивные средства не рекомендуется, так как они могут навредить коже. Для внешней чистки кожи подойдут маски с глиной и средства с салициловой кислотой (без спирта). Обеззараживающим эффектом обладает смесь меда с лимоном (2 ч. л. меда и 1 - лимона). Ее можно наносить на 20 минут на кожу, не склонную к сухости.

Маска с бананом для гладкой кожи

Для того чтобы тонизировать и подтянуть кожу, сделайте маску с бананом. Вымытую кожуру банана и несколько кусочков мякоти измельчите в блендере с небольшим количеством творога и 1 ч. л. рисовой муки. Смесь нанесите на лицо, а через 10–15 минут смойте прохладной водой.

Экспресс-средство для освежения кожи лица

У всех бывают случаи, когда утром нужно быстро привести себя в порядок, немного отбелить или освежить лицо. Сделайте на этот случай кубики льда по следующему рецепту. Натрите на терке очищенный картофель, добавьте немного воды, горсть зерен граната и немного лимонного сока. Перемелите смесь в блендере и заморозьте в формочках для льда. Протирая такими кубиками лицо или руки, можно немного разгладить морщины.

Авокадо от морщин и для нежной кожи лица

Снимите кожицу с плода авокадо, уберите (но не выкидывайте) его косточку. Разомните мякоть и смешайте ее с чайной ложкой кокосового масла. Смесь нанесите на лицо и шею массирующими движениями и оставьте на 30–60 минут. Снимайте влажным полотенцем, не используйте мыло. Делая маску раз в неделю, вы вскоре заметите, что морщины станут менее выраженными или исчезнут. А для очищения кожи от отмерших частичек можно сделать быстрый скраб, для которого понадобится лишь измельченная в блендере косточка авокадо и немного увлажняющего лосьона. После применения этого средства кожа приобретет гладкость, станет мягкой и нежной. Полное видео здесь.

Какие рецепты красоты известны вам? Используете ли вы домашние средства наших бабушек и мам или предпочитаете покупную косметическую продукцию? Ждем ваших комментариев.