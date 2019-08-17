14 продуктов, которые мы привыкли хранить неправильно

Хлеб лучше всего хранить в плотно закрытой хлебнице с горсточкой соли, которая будет защищать его от плесени. Если оставить буханку в магазинном пакете, она останется мягкой, но через несколько дней рискует покрыться плесенью. Целлофан не позволяет хлебу «дышать», создавая повышенную влажность, которую очень любят плесневые грибки. Отправлять продукт в холодильник тоже не стоит. При низких температурах влага испаряется значительно быстрее, и хлеб зачерствеет в два счета.



Кстати, если есть необходимость сохранить хлеб надолго, можно отправить его в морозилку. Так он остается свежим от 4 до 6 месяцев.

Шоколад хранить несложно. В темном прохладном месте он будет чувствовать себя лучше всего. А вот в холодильник этот продукт лучше не класть. От перепада температур на поверхности плитки образуется конденсат, который при застывании превращается в белый налет. На вкус этот осадок не влияет, но с ним шоколад выглядит совсем непривлекательно.

Считается, что мед — один из продуктов с неограниченным сроком годности. Главное — правильно его хранить. Для этого лучше всего убрать мед в темное прохладное место, но не в холодильник. Там он кристаллизуется и потеряет часть полезных свойств.

Оливковое масло хранится при комнатной температуре вдали от солнечного света. А вот в холодильник его лучше не убирать: от низких температур в масле образуются белые хлопья — это в виде осадка выпадает конденсат.