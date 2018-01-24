14 фишек, которые помогут вам не пугаться утром своего отражения в зеркале

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В одном из интервью Синди Кроуфорд призналась, что, проснувшись, она не очень похожа на ту красивую брюнетку, которая улыбается нам с обложки журнала. Даже если звезды утром не всегда выглядят безупречно, то что уж говорить о нас. Мы в AdMe.ru тоже не раз пугались поутру собственного отражения, поэтому собрали 14 советов для того, чтобы сделать ваше пробуждение по-настоящему добрым. Соблюдая их, вы утром сможете сказать себе: «Привет, красотка!» — и это будет правдой.

За 3 часа перед сном:

Чтобы проснуться без припухлостей под глазами, не пейте много жидкости и исключите соленые блюда на ночь. Лучше всего, если вы поужинаете как минимум за 3–4 часа до сна.

На ужин ешьте продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара. Избегать стоит риса, картофеля и макарон — из-за углеводов наша кожа становится рыхлой. Рыба, овощи и фрукты — вот правильный выбор на вечер.

За час перед сном:

Хорошо проветрите спальню. В помещении должен быть комфортный уровень влажности и достаточно прохладная температура. В идеале вообще полезно спать при открытой форточке круглый год.

Проснитесь загорелой. Смешайте немного автозагара с вашим ночным кремом и нанесите на кожу лица и шеи. Утром кожа приобретет легкий оттенок загара.

За полчаса перед сном:

Нанесите ночной питательный крем. Тогда он успеет достаточно впитаться и отдать свои полезные вещества вашей коже, а не подушке и одеялу.

Отопление способно высушить даже самую идеальную кожу. Вам на помощь придет увлажнитель воздуха, с которым вы проснетесь утром свежей и красивой.

За 5 минут перед сном:

Расчешите волосы. Если у вас очень длинные волосы, можно заплести их в нетугую косу или завязать в высокий пучок. Утром они будут объемные, немного волнистые, но все равно красивые и здоровые. Достаточно будет только слегка растрепать их руками.

Используйте шелковые или атласные наволочки. Шелк — намного более мягкий материал, чем хлопок, таким образом, создается меньшая сила трения и ваши волосы не будут спутываться так сильно. И откажитесь от синтетического постельного белья — в нем ваша кожа будет задыхаться всю ночь.

Во сне:

Следите за тем, как вы спите. Наша голова весит достаточно много, и, если вы спите на животе, во время сна все жидкости могут скапливаться именно в районе лица. Если вы просто не можете спать на спине, попытайтесь лежать на одном боку, и ваше лицо не будет так сильно утыкаться в подушку и деформироваться.

Даже если вы спите на спине, выбирайте ортопедические подушки. Так ваша голова не будет сильно опрокидываться назад или, наоборот, нагибаться вперед. Сила тяжести помогает лимфе и кровотоку двигаться нормально, таким образом, жидкость не будет накапливаться в районе лица, и вы проснетесь без мешков под глазами.

Попробуйте спать в повязке для глаз. Такой сон будет более глубоким — вам не будет мешать свет и вы сможете выспаться лучше и проснуться более свежей и отдохнувшей.

Но что же делать, если ваш сон был таким коротким, что утреннее пробуждение больше всего напоминает обряд экзорцизма? Как за 30 минут превратиться из гадкого утенка в прекрасного лебедя?

Способ 1. Увлажняющий

Бессонная ночь утром читается по тусклому цвету лица и недостаточной упругости кожи. Поэтому начать стоит с увлажнения организма. Причем сделать это нужно как изнутри, так и снаружи. Огурцы, салат, сельдерей, помидоры и шпинат содержат не только много влаги, но и полезные микроэлементы, которые так хочет получить ваша кожа. Так что нарежьте побольше сочных овощей в салат, сбрызните оливковым маслом и лимонным соком — и вперед! А «снаружи» порадуйте себя душем с бодрящим гелем (выберите средство с ароматом цитрусовых или мяты) и нанесите увлажняющий крем, сделав при этом легкий массаж лица нежными похлопывающими движениями подушечек пальцев. Это ускорит кровообращение и подарит румянец вашим щекам.

Способ 2. Классический

Самый популярный способ привести себя в чувство после бессонной ночи — это кофе. Впрочем, и зеленый чай с лимоном взбодрит вас не хуже, просто сделает это мягче. За чашкой бодрящего напитка не старайтесь яростно «заштукатурить» следы бессонной ночи на лице. Вашей коже и так приходится несладко. Освежающего тоника, туши для ресниц и румян будет достаточно, чтобы придать щекам здоровый румянец и добавить выразительности вашему взгляду.

Способ 3. Экспресс-терапия

Этот способ подойдет для людей, у которым утром очень мало времени. Кубики льда — эффективный способ снятия отеков с уставших глаз. Лучше всего себя зарекомендовали ромашковый лед и лед на мятном отваре. Они действительно тонизируют кожу и заставляют лицо проснуться, и вам не придется просить: «Поднимите мне веки!» Сделайте себе кувшин воды с лимоном, лаймом и веточкой мяты. Экстренно вливать в себя 2 литра жидкости точно не стоит, лучше пить понемногу во время утренних сборов. Косметологи рекомендуют средства для кожи с кофеином. Особенно кремы для зоны вокруг глаз, которые помогают ей проснуться, разгоняют отеки и мешки, уменьшают синяки под глазами. Спасением для кожи также может стать и увлажняющая маска на тканевой основе.