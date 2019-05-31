14 подарков, которые не стоит вручать девушкам (По версии женской половины редакции AdMe.ru)
Все мы помним народную мудрость о том, что «дареному коню в зубы не смотрят». Но если речь идет о человеке, отношениями с которым вы дорожите, все-таки лучше подойти к выбору презента с душой. Только вот часто представления об идеальном сюрпризе у дарителя и получателя сильно различаются. Именно поэтому, выбирая что-то приятное для женщины, лучше прислушаться к ее мнению.
Женская часть редакции AdMe.ru составила собственный рейтинг подарков, которые лучше не вручать девушкам. Делимся им с вами. Тем более что поводом радовать женщин является не только 8 Марта, но и дни рождения, годовщины свадьбы, профессиональные праздники, к которым можно отнести и окончание учебного года. Да и просто подарку без повода всегда будет рада каждая из нас.
14. Парфюм
Если девушка сама попросила подарить ей новый аромат, к примеру, Givenchy — тогда вопросов нет. В противном случае лучше не покупать парфюм самостоятельно: даже самый дорогой аромат может не подойти, вызвать аллергию или головную боль. Идеальный вариант — подарочный сертификат в магазин косметики и парфюмерии. И чем больше его номинал, тем лучше.
13. Весы
Вручить весы в качестве подарка — это все равно что утвердительно ответить на вопрос: «Тебе не кажется, что я поправилась?» К этой же категории неудачных подарков относятся продукты для диеты и антицеллюлитные кремы.
12. Дежурный подарок в стиле «лень подумать»
К примеру, коробка конфет с бутылкой шампанского и букетом цветов. Жуткая формальность, сигнализирующая о таком же формальном отношении дарителя.
11. Что-нибудь «практичное»
Ничего утилитарного дарить не надо. Ни коллеге, ни сестре, ни племяннице. А особенно жене или возлюбленной: если вы семья, то такие вещи, как микроволновка, мультиварка, утюг и набор кастрюль, должны покупаться по мере необходимости, а не вручаться в честь праздника. А если вы еще только встречаетесь, то подобный подарок тем более ничего хорошего не сулит. Ваша избранница может воспринять это как послание: «Твое место на кухне, женщина!» А это мало кому из девушек понравится.
10. Шампуни, масла и другие средства по уходу за собой
Косметику по уходу за собой девушки иногда подбирают не то что месяцами — годами. И при этом учитывается масса факторов: от типа кожи до того, не вызывают ли средства аллергию. Сюда же относятся дешевые наборы косметики, которые появляются в супермаркетах накануне праздников. Как правило, их собирают из тех средств, которые плохо раскупают в обычное время. Отдельно отметим, что ни одну даму не порадуют кремы от морщин и прыщей.
9. Пустая шкатулка
Дарить пустые предметы еще со времен Троянской войны считается моветоном. А если вы дарите шкатулку даме сердца, только представьте, как она будет открывать один отсек шкатулки за другим в надежде найти там, например, долгожданное кольцо. Сложно даже представить себе степень разочарования девушки, когда она поймет, что шкатулка пустая.
8. Дешевая бижутерия
Но и положить в шкатулку что-либо из дешевой бижутерии тоже будет не лучшей идеей. Вряд ли кто-то обрадуется украшениям из дешевого пластика или изделиям в оправе из металла, который потемнеет после пары выходов в свет.
7. Билеты на спортивные мероприятия
Не самый лучший подарок — если, конечно, дама не является преданной фанаткой какого-нибудь вида спорта. Подарите ей лучше билеты на мюзикл, концерт или в оперу. А на спортивные мероприятия сходите с друзьями, которые разделяют ваши увлечения.
6. Картина или гобелен по фотографии
Есть, конечно, художники, которые смогут создать шедевр по фотографии, но их еще поискать нужно. А иметь плохую копию своего снимка вряд ли кому-нибудь захочется. Альтернативой такому подарку может стать сертификат на профессиональную фотосессию у хорошего фотографа.
5. Плюшевые игрушки
Особенно гигантский плюшевый медведь. Ну, возможно, в момент вручения такого подарка девушка будет впечатлена и покорена. Возможно, даже сделает пару фото для инстаграма, чтобы покрасоваться перед подружками. На этом все: функциональная роль медведя исчерпана, и он будет просто пылиться, занимая при этом немало пространства в доме.
4. Разнообразные сувениры и статуэтки
Сюда можно отнести магнитики на холодильник, всевозможные статуэточки и сувениры с символикой года, от которых в конце декабря всегда ломятся полки. Все это совершенно бесполезные вещи и обыкновенные пылесборники. Тот самый случай, когда «ни уму, ни сердцу».
3. «Оригинальные» букеты
К ним можно отнести мишек, сделанных из искусственных цветов, букеты из плюшевых игрушек и конфетные букеты. Лучше просто подарить цветы.
2. Майки, чашки, подушки и другие предметы с надписями или фотопечатью
Сувениры с ванильно-приторными надписями и фотопечатью выглядят довольно примитивно. А хуже, чем подарить девушке подушку или чашку с ее портретом в нелепой виньетке, может быть только презент в виде подушки, футболки или чашки с портретом себя любимого. Коллегам, маме, сестре или учителям такие вещи тоже дарить, пожалуй, не стоит.
1. Рукотворные плакаты со сладостями
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Идея, конечно, милая. Но уж очень наивная. Безусловно, будет приятно получить в подарок подобный плакат от младшего брата или сына. Но если вы брутальный мужчина, давно вышедший не только из школьного, но и из студенческого возраста, то лучше придумать что-то другое.
А какой самый нелепый или странный подарок получали вы?