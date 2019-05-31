14 подарков, которые не стоит вручать девушкам (По версии женской половины редакции AdMe.ru)

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Все мы помним народную мудрость о том, что «дареному коню в зубы не смотрят». Но если речь идет о человеке, отношениями с которым вы дорожите, все-таки лучше подойти к выбору презента с душой. Только вот часто представления об идеальном сюрпризе у дарителя и получателя сильно различаются. Именно поэтому, выбирая что-то приятное для женщины, лучше прислушаться к ее мнению.

Женская часть редакции AdMe.ru составила собственный рейтинг подарков, которые лучше не вручать девушкам. Делимся им с вами. Тем более что поводом радовать женщин является не только 8 Марта, но и дни рождения, годовщины свадьбы, профессиональные праздники, к которым можно отнести и окончание учебного года. Да и просто подарку без повода всегда будет рада каждая из нас.

14. Парфюм

Если девушка сама попросила подарить ей новый аромат, к примеру, Givenchy — тогда вопросов нет. В противном случае лучше не покупать парфюм самостоятельно: даже самый дорогой аромат может не подойти, вызвать аллергию или головную боль. Идеальный вариант — подарочный сертификат в магазин косметики и парфюмерии. И чем больше его номинал, тем лучше.

13. Весы

Вручить весы в качестве подарка — это все равно что утвердительно ответить на вопрос: «Тебе не кажется, что я поправилась?» К этой же категории неудачных подарков относятся продукты для диеты и антицеллюлитные кремы.

12. Дежурный подарок в стиле «лень подумать»

К примеру, коробка конфет с бутылкой шампанского и букетом цветов. Жуткая формальность, сигнализирующая о таком же формальном отношении дарителя.

11. Что-нибудь «практичное»

Ничего утилитарного дарить не надо. Ни коллеге, ни сестре, ни племяннице. А особенно жене или возлюбленной: если вы семья, то такие вещи, как микроволновка, мультиварка, утюг и набор кастрюль, должны покупаться по мере необходимости, а не вручаться в честь праздника. А если вы еще только встречаетесь, то подобный подарок тем более ничего хорошего не сулит. Ваша избранница может воспринять это как послание: «Твое место на кухне, женщина!» А это мало кому из девушек понравится.

10. Шампуни, масла и другие средства по уходу за собой

Косметику по уходу за собой девушки иногда подбирают не то что месяцами — годами. И при этом учитывается масса факторов: от типа кожи до того, не вызывают ли средства аллергию. Сюда же относятся дешевые наборы косметики, которые появляются в супермаркетах накануне праздников. Как правило, их собирают из тех средств, которые плохо раскупают в обычное время. Отдельно отметим, что ни одну даму не порадуют кремы от морщин и прыщей.

9. Пустая шкатулка

Дарить пустые предметы еще со времен Троянской войны считается моветоном. А если вы дарите шкатулку даме сердца, только представьте, как она будет открывать один отсек шкатулки за другим в надежде найти там, например, долгожданное кольцо. Сложно даже представить себе степень разочарования девушки, когда она поймет, что шкатулка пустая.

8. Дешевая бижутерия

Но и положить в шкатулку что-либо из дешевой бижутерии тоже будет не лучшей идеей. Вряд ли кто-то обрадуется украшениям из дешевого пластика или изделиям в оправе из металла, который потемнеет после пары выходов в свет.

7. Билеты на спортивные мероприятия

Не самый лучший подарок — если, конечно, дама не является преданной фанаткой какого-нибудь вида спорта. Подарите ей лучше билеты на мюзикл, концерт или в оперу. А на спортивные мероприятия сходите с друзьями, которые разделяют ваши увлечения.

6. Картина или гобелен по фотографии

Есть, конечно, художники, которые смогут создать шедевр по фотографии, но их еще поискать нужно. А иметь плохую копию своего снимка вряд ли кому-нибудь захочется. Альтернативой такому подарку может стать сертификат на профессиональную фотосессию у хорошего фотографа.

5. Плюшевые игрушки

Особенно гигантский плюшевый медведь. Ну, возможно, в момент вручения такого подарка девушка будет впечатлена и покорена. Возможно, даже сделает пару фото для инстаграма, чтобы покрасоваться перед подружками. На этом все: функциональная роль медведя исчерпана, и он будет просто пылиться, занимая при этом немало пространства в доме.

4. Разнообразные сувениры и статуэтки

Сюда можно отнести магнитики на холодильник, всевозможные статуэточки и сувениры с символикой года, от которых в конце декабря всегда ломятся полки. Все это совершенно бесполезные вещи и обыкновенные пылесборники. Тот самый случай, когда «ни уму, ни сердцу».

3. «Оригинальные» букеты

К ним можно отнести мишек, сделанных из искусственных цветов, букеты из плюшевых игрушек и конфетные букеты. Лучше просто подарить цветы.

2. Майки, чашки, подушки и другие предметы с надписями или фотопечатью

Сувениры с ванильно-приторными надписями и фотопечатью выглядят довольно примитивно. А хуже, чем подарить девушке подушку или чашку с ее портретом в нелепой виньетке, может быть только презент в виде подушки, футболки или чашки с портретом себя любимого. Коллегам, маме, сестре или учителям такие вещи тоже дарить, пожалуй, не стоит.

1. Рукотворные плакаты со сладостями

Идея, конечно, милая. Но уж очень наивная. Безусловно, будет приятно получить в подарок подобный плакат от младшего брата или сына. Но если вы брутальный мужчина, давно вышедший не только из школьного, но и из студенческого возраста, то лучше придумать что-то другое.